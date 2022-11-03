«Американский посол» позвонил экс-министру МВД Украины и тот рассказал всё как есть

Вован и Лексус занимаются пранками - неоднозначное дело, особенно когда всякие «пранкеры» названивают и достают простых людей. Но если речь идёт о политиках - всё это начинает играть новыми красками.

Они уже общались с Бушем-младшим, Виталием Кличко, Стивеном Кингом и и другими персонажами, а теперь вот добрались до Арсена Авакова. После Майдана он стал министром МВД и пробыл на этом посту довольно долго. Так что человек «в теме» и он отлично разбирается в украинских реалиях.

Что он и доказал - с ходу объявив, что «США стали поставлять меньше вооружений Украине». По его словам, если так пойдёт и дальше, то тогда американцам и не стоило начинать помогать незалежной.

«Если потоки от США остановятся, то здесь не будет стратегического единства. У нас будет огромная проблема. У меня есть четкое убеждение, что США по каким-то причинам «прикрутили» поток поддержки. Вероятно, имея на это свои резоны».