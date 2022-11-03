«Американский посол» позвонил экс-министру МВД Украины и тот рассказал всё как есть

Конечно же, «посол» - это российские пранкеры Вован и Лексус. Очередной грамотный «развод» украинского политика.
Вован и Лексус занимаются пранками - неоднозначное дело, особенно когда всякие «пранкеры» названивают и достают простых людей. Но если речь идёт о политиках - всё это начинает играть новыми красками.
Они уже общались с Бушем-младшим, Виталием Кличко, Стивеном Кингом и и другими персонажами, а теперь вот добрались до Арсена Авакова. После Майдана он стал министром МВД и пробыл на этом посту довольно долго. Так что человек «в теме» и он отлично разбирается в украинских реалиях.
Что он и доказал - с ходу объявив, что «США стали поставлять меньше вооружений Украине». По его словам, если так пойдёт и дальше, то тогда американцам и не стоило начинать помогать незалежной.
«Если потоки от США остановятся, то здесь не будет стратегического единства. У нас будет огромная проблема. У меня есть четкое убеждение, что США по каким-то причинам «прикрутили» поток поддержки. Вероятно, имея на это свои резоны».
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При этом Аваков отметил, что боевые действия на Украине разворачиваются именно между Россией и Западом, назвав это «межцивилизационной борьбой», которая была неизбежна из-за нежелания соблюдать Минские соглашения Зеленским.
Заодно пожаловался на коррупцию, бюрократию, ограничение свободы и прочие «прелести» современной демократии. Вот полная версия: смотреть с 08:30.
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Вовану и Лексусу - наше почтение. Пожалуй, больше никто не умеет так грамотно вести переговоры с «западными» и не очень партнёрами.
Ждём задушевных бесед с Байденом.
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АНТИФИШКИ
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А что, до этого у каклов с пиндосами было стратегическое единство? Как по мне , то у пиндосов свои планы, совершенно отличные от укропских и в которых окраина играет роль пешки, которой не жалко пожертвовать. А то что там сами хоюфюреры сами себе понапридумали по этому поводу, это и есть самая большая их проблема причем уже неразрешимая в их пользу от слова "совсем".