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«Американский посол» позвонил экс-министру МВД Украины и тот рассказал всё как есть

«Американский посол» позвонил экс-министру МВД Украины и тот рассказал всё как есть

Автор:
03 ноября 2022 17:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Арсен Аваков   Вован и Лексус   Украина   беседа   министр мвд   политика   розыгрыш   
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Конечно же, «посол» - это российские пранкеры Вован и Лексус. Очередной грамотный «развод» украинского политика.

Вован и Лексус занимаются пранками - неоднозначное дело, особенно когда всякие «пранкеры» названивают и достают простых людей. Но если речь идёт о политиках - всё это начинает играть новыми красками.

Они уже общались с Бушем-младшим, Виталием Кличко, Стивеном Кингом и и другими персонажами, а теперь вот добрались до Арсена Авакова. После Майдана он стал министром МВД и пробыл на этом посту довольно долго. Так что человек «в теме» и он отлично разбирается в украинских реалиях.

Что он и доказал - с ходу объявив, что «США стали поставлять меньше вооружений Украине». По его словам, если так пойдёт и дальше, то тогда американцам и не стоило начинать помогать незалежной.

«Если потоки от США остановятся, то здесь не будет стратегического единства. У нас будет огромная проблема. У меня есть четкое убеждение, что США по каким-то причинам «прикрутили» поток поддержки. Вероятно, имея на это свои резоны».

При этом Аваков отметил, что боевые действия на Украине разворачиваются именно между Россией и Западом, назвав это «межцивилизационной борьбой», которая была неизбежна из-за нежелания соблюдать Минские соглашения Зеленским.

Заодно пожаловался на коррупцию, бюрократию, ограничение свободы и прочие «прелести» современной демократии. Вот полная версия: смотреть с 08:30.

Вовану и Лексусу - наше почтение. Пожалуй, больше никто не умеет так грамотно вести переговоры с «западными» и не очень партнёрами.

Ждём задушевных бесед с Байденом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: prank   Арсен Аваков   Вован и Лексус   Украина   беседа   министр мвд   политика   розыгрыш   
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13  комментариев
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33k
Нанук Паналык Час назад
Пригожинские псины совсем ипанулись!
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15k
сеньор Леонсио 15 минут назад
Лаврова они не заменят,а вот Пескова могли бы!
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9k
Shtoppi 47 минут назад
<<Если потоки от США остановятся, то здесь не будет стратегического единства. У нас будет огромная проблема.>>
---------------------------
А что, до этого у каклов с пиндосами было стратегическое единство? Как по мне , то у пиндосов свои планы, совершенно отличные от укропских и в которых окраина играет роль пешки, которой не жалко пожертвовать. А то что там сами хоюфюреры сами себе понапридумали по этому поводу, это и есть самая большая их проблема причем уже неразрешимая в их пользу от слова "совсем".
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12k
котегRUS Час назад
Хочется уже хоть раз посмотреть как Вован и Лексус признаются в троллинге перед своими жертвами
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16
Шаманов Час назад
Аваков подарил Харькову 8 лет мирной жизни
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1k
ChePaev Час назад
Ниче он там не рассказал, так, вокруг до около. Аваков слишком матерый и хитрый волчара чтобы вестись на такие разговоры.
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238
Fisher1979 2 часа назад
А экс-министр МВД Украины такой же Вася и Петя.
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August

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