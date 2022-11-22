«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских»: президент Польши пообщался с «Макроном« и признался, что боится обострения отношений с Россией

Естественно, он разговаривал не с Макроном. Но от этого получилось только интереснее.
Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. Заминусовали трактор и зерносушилку. К сожалению, погибли и люди - скончались два фермера. Уже на следующий день Байден заявил, что ракеты были выпущены украинцами и дискуссия на эту темы завершилась.
Ну а до этого, президенту Польши Анджею Дуде позвонил «Макрон». На самом деле - российский пранкер Лексус. И между ними состоялся любопытный диалог: Дуда заверил его, что не обвиняет русских и что ему не нужны проблемы с нашей страной. Часто ссылался на Байдена и откровенно нервничал.
А когда запись выложили в сеть, администрация Дуды заявила, что он сразу понял, что Макрон «не настоящий». Поэтому постарался побыстрее закончить разговор.
А как именно он его закончил - смотрите в видео. Вот короткая версия:
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И полная:
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АНТИФИШКИ
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