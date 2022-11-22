«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских»: президент Польши пообщался с «Макроном« и признался, что боится обострения отношений с Россией

Ну а до этого, президенту Польши Анджею Дуде позвонил «Макрон». На самом деле - российский пранкер Лексус. И между ними состоялся любопытный диалог: Дуда заверил его, что не обвиняет русских и что ему не нужны проблемы с нашей страной. Часто ссылался на Байдена и откровенно нервничал.