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«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских»: президент Польши пообщался с «Макроном« и признался, что боится обострения отношений с Россией

«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских»: президент Польши пообщался с «Макроном« и признался, что боится обострения отношений с Россией

Автор:
22 ноября 2022 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: prank   Анджей Дуда   Вован и Лексус   Польша   звонок   политика   ракеты   эммануэль макрон   
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Естественно, он разговаривал не с Макроном. Но от этого получилось только интереснее.

Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. Заминусовали трактор и зерносушилку. К сожалению, погибли и люди - скончались два фермера. Уже на следующий день Байден заявил, что ракеты были выпущены украинцами и дискуссия на эту темы завершилась.

Ну а до этого, президенту Польши Анджею Дуде позвонил «Макрон». На самом деле - российский пранкер Лексус. И между ними состоялся любопытный диалог: Дуда заверил его, что не обвиняет русских и что ему не нужны проблемы с нашей страной. Часто ссылался на Байдена и откровенно нервничал.

А когда запись выложили в сеть, администрация Дуды заявила, что он сразу понял, что Макрон «не настоящий». Поэтому постарался побыстрее закончить разговор.

А как именно он его закончил - смотрите в видео. Вот короткая версия:

И полная:

Источник:

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Метки: prank   Анджей Дуда   Вован и Лексус   Польша   звонок   политика   ракеты   эммануэль макрон   
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