Монахини стали электриками, чтобы помочь жителям своего города

Работа монахинь является абсолютно бесплатной, но, несмотря на это, они с радостью ее выполняют, потому что заботятся о благополучии всех жителей своего небольшого городка. Первой учиться на электрика отправилась сестра Альфонсина Сиза, которая много раз самостоятельно решала проблемы с электричеством в монастыре, пишет Good News Network.

«Во мне увидели талант инженера-электрика, и поэтому предложили пойти учиться»,— сказала Альфонсина.