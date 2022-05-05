Монахини стали электриками, чтобы помочь жителям своего города

Группа конголезских монахинь время от времени меняет свои сандалии и длинные одеяния на каски и спецодежду для электриков, чтобы поработать на небольшой гидроэлектростанции в городе Мити в Демократической Республике Конго.
Сестры прошли курс обучения электротехнике, чтобы городская электростанция работала бесперебойно, а у жителей Мити не возникали внезапные проблемы с электричеством, особенно в больницах, школах и детских садах.
Работа монахинь является абсолютно бесплатной, но, несмотря на это, они с радостью ее выполняют, потому что заботятся о благополучии всех жителей своего небольшого городка. Первой учиться на электрика отправилась сестра Альфонсина Сиза, которая много раз самостоятельно решала проблемы с электричеством в монастыре, пишет Good News Network.
«Во мне увидели талант инженера-электрика, и поэтому предложили пойти учиться»,— сказала Альфонсина.
Благодаря упорному труду монахинь перебои с подачей электричества в городе перестали быть обычным явлением. Теперь дети и взрослые могут спокойно работать и учиться днем, а раньше это было возможно только по ночам.
«Раньше электричество часто включали только ночью. Но появление новой электростанции стало большим облегчением»,— говорит Мвезе Нсимире Жильберте, директор местной школы.
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АНТИФИШКИ
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