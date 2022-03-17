45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан

Женщине четыре года носила стеклянный стакан в мочевом пузыре после того, как его вставили в «эротических целях».
45-летняя женщина из Туниса обратилась в больницу с жалобами на симптомы, характерные для инфекции мочевыводящих путей, включая постоянную потребность в туалете.
Но сканирование показало, что у женщины, личность которой не называется, вырос «гигантский» камень мочевого пузыря шириной 8 см, который полностью покрывал нечто, похожее на стакан для питья.
Женщина, чей случай был опубликован в медицинском журнале, призналась, что использовала стакан в качестве секс-игрушки, когда ей было чуть за 40.
Камни мочевого пузыря представляют собой твердые массы минералов, которые обычно образуются, когда моча не полностью опорожняется из мочевого пузыря.
Но болезненные камни могут расти вокруг посторонних предметов, застрявших внутри, говорят врачи.
Медики, осмотревшие ее в университетской больнице Хабиба Бургибы в восточном городе Сфакс, сказали, что в ее моче не было крови.
Согласно рассказу, опубликованному в журнале Urology Case Reports, она также не страдала от недержания мочи.
Но анализ ее мочи показал, что у нее был диапазон эритроцитов 23-25, тогда как нормальный диапазон составляет четыре или меньше.
Высокий уровень эритроцитов обычно указывает на то, что организм борется с другим заболеванием.
Рентген показал «прямоугольную форму» внутри ее мочевого пузыря, которая напоминала стакан, и большой камень мочевого пузыря вокруг него размером 8 см на 7 см.
Камни мочевого пузыря обычно различаются по размеру: от слишком маленьких, так, что их сложно увидеть невооруженным глазом, до нескольких сантиметров в ширину.
Медики провели цистолитотомию — вид открытой операции по удалению камня из мочевого пузыря.
Через два дня женщину выписали, и она полностью поправилась.
Врачи говорят, что инородные тела в мочеиспускательный канал часто вводят люди, страдающие психическими расстройствами, или для удовольствия.
Они сказали, что среди женщин было зарегистрировано «относительно большое» количество инцидентов из-за короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем.
По словам медиков, уретра также «эрогенна», что «может придать их введению мастурбационный характер в поисках эротических ощущений».
Они отметили, что в мочевой пузырь были вставлены «различные предметы».
Но смущение означает, что его часто диагностируют на поздней стадии, когда пациент страдает от осложнений, таких как ИМП или камни в мочевом пузыре, предупреждают они.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как стакан сунуть в мочевой пузырь?
Как можно оправиться за два дня после булыжника в мочевом пузыре 7х8см?
Да как так-то?
и главный вопрос - как ЭТО прошло через мочеточник?