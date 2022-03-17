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45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан

45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан (2 фото)

Автор:
17 марта 2022 08:39
Сообщество : Истории
Метки: в мире   идиотка   история   люди   стакан   тело   фото   
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Женщине четыре года носила стеклянный стакан в мочевом пузыре после того, как его вставили в «эротических целях».

45-летняя женщина из Туниса обратилась в больницу с жалобами на симптомы, характерные для инфекции мочевыводящих путей, включая постоянную потребность в туалете.


Но сканирование показало, что у женщины, личность которой не называется, вырос «гигантский» камень мочевого пузыря шириной 8 см, который полностью покрывал нечто, похожее на стакан для питья.


 Женщина, чей случай был опубликован в медицинском журнале, призналась, что использовала стакан в качестве секс-игрушки, когда ей было чуть за 40.


Камни мочевого пузыря представляют собой твердые массы минералов, которые обычно образуются, когда моча не полностью опорожняется из мочевого пузыря.

Но болезненные камни могут расти вокруг посторонних предметов, застрявших внутри, говорят врачи.

Медики, осмотревшие ее в университетской больнице Хабиба Бургибы в восточном городе Сфакс, сказали, что в ее моче не было крови.

Согласно рассказу, опубликованному в журнале Urology Case Reports, она также не страдала от недержания мочи.


Но анализ ее мочи показал, что у нее был диапазон эритроцитов 23-25, тогда как нормальный диапазон составляет четыре или меньше.

Высокий уровень эритроцитов обычно указывает на то, что организм борется с другим заболеванием.


Рентген показал «прямоугольную форму» внутри ее мочевого пузыря, которая напоминала стакан, и большой камень мочевого пузыря вокруг него размером 8 см на 7 см.


Камни мочевого пузыря обычно различаются по размеру: от слишком маленьких, так, что их сложно увидеть невооруженным глазом, до нескольких сантиметров в ширину.

Медики провели цистолитотомию — вид открытой операции по удалению камня из мочевого пузыря.

Через два дня женщину выписали, и она полностью поправилась.

Врачи говорят, что инородные тела в мочеиспускательный канал часто вводят люди, страдающие психическими расстройствами, или для удовольствия.


Они сказали, что среди женщин было зарегистрировано «относительно большое» количество инцидентов из-за короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем.

По словам медиков, уретра также «эрогенна», что «может придать их введению мастурбационный характер в поисках эротических ощущений».


Они отметили, что в мочевой пузырь были вставлены «различные предметы».

Но смущение означает, что его часто диагностируют на поздней стадии, когда пациент страдает от осложнений, таких как ИМП или камни в мочевом пузыре, предупреждают они.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   идиотка   история   люди   стакан   тело   фото   
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14  комментариев
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20k
BiZ 46 минут назад
а че выше мочевого не прошел? в легкие там? а еще чуть-чуть и выплюнула бы?
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36k
Aleksandr 13 минут назад
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7k
Serjio 24 минуты назад
Тут есть медики?
Как стакан сунуть в мочевой пузырь?
Как можно оправиться за два дня после булыжника в мочевом пузыре 7х8см?
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2k
Закрытый файл Полчаса назад
Во-первых, наличие воспаления показывает повышенный уровень лейкоцитов, а не эретроцитов. Во-вторых, уретра и у мужчин и у женщин диаметром с коктельную трубочку. И при необходимости использования катетера можно увидеть "небо в алмазах", но не от нахлынувших эротических ощущений. И такой стакан, даже, не в каждую пи*ду залезет.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
3k
Федя Хитрый 37 минут назад
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30k
Fat Lynx 55 минут назад
КАК?
Да как так-то?
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12k
Александр 56 минут назад
Мочеточный канал вроде узкий. Я прям ХЗ как туда можно стакан засунуть
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5k
сеньор Леонсио Час назад
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8k
Игорь Час назад
вообще то камни образуются не в мочевом пузыре, а в почках.
и главный вопрос - как ЭТО прошло через мочеточник?
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10k
Андрей А Час назад
Панорама?))
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5k
Mowgley 2 часа назад
Это [мат] как?
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Стакан, в мочевой пузырь, для эротических целей?
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