45-летней женщине удалили из мочевого пузыря стеклянный стакан

Но болезненные камни могут расти вокруг посторонних предметов, застрявших внутри, говорят врачи.

Медики, осмотревшие ее в университетской больнице Хабиба Бургибы в восточном городе Сфакс, сказали, что в ее моче не было крови.

Согласно рассказу, опубликованному в журнале Urology Case Reports, она также не страдала от недержания мочи.

Но анализ ее мочи показал, что у нее был диапазон эритроцитов 23-25, тогда как нормальный диапазон составляет четыре или меньше.

Высокий уровень эритроцитов обычно указывает на то, что организм борется с другим заболеванием.

Рентген показал «прямоугольную форму» внутри ее мочевого пузыря, которая напоминала стакан, и большой камень мочевого пузыря вокруг него размером 8 см на 7 см.

Камни мочевого пузыря обычно различаются по размеру: от слишком маленьких, так, что их сложно увидеть невооруженным глазом, до нескольких сантиметров в ширину.

Медики провели цистолитотомию — вид открытой операции по удалению камня из мочевого пузыря.

Через два дня женщину выписали, и она полностью поправилась.

Врачи говорят, что инородные тела в мочеиспускательный канал часто вводят люди, страдающие психическими расстройствами, или для удовольствия.

Они сказали, что среди женщин было зарегистрировано «относительно большое» количество инцидентов из-за короткой уретры и ее расположения рядом с влагалищем.

По словам медиков, уретра также «эрогенна», что «может придать их введению мастурбационный характер в поисках эротических ощущений».

Они отметили, что в мочевой пузырь были вставлены «различные предметы».

Но смущение означает, что его часто диагностируют на поздней стадии, когда пациент страдает от осложнений, таких как ИМП или камни в мочевом пузыре, предупреждают они.