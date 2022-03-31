Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду"

Этот парень делал всё: начиная с того, что провожал на перроне незнакомую старушку, махая вслед уходящему поезду и заканчивая присутствием на вечеринке под дождём, где люди плясали странные танцы и пели песни.

В главной префектуре Японии сейчас проживает более 14 миллионов человек, но несмотря на это, количество одиноких людей там одно из самых высоких в мире. Если ещё до событий 20-21 годов большое число жителей Токио с трудом справлялись со своей социализацией, то к 2022 году ситуация только усугубилась.

Поэтому не удивительно, что услуги таких людей как Сёдзи Моримото, которые зарабатывают деньги буквально ничего не делая - стали ещё более востребованными.