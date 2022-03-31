Сёдзи Моримото: японец, которого можно "взять в аренду"

Япония - это довольно необычная страна, где можно встретить много странных вещей, которые кажутся непонятными или даже абсурдными. Ярким тому примером служит Сёдзи Моримото, предоставляющий услугу "друга в аренду", которая пользуется огромным спросом.
Этот парень делал всё: начиная с того, что провожал на перроне незнакомую старушку, махая вслед уходящему поезду и заканчивая присутствием на вечеринке под дождём, где люди плясали странные танцы и пели песни.
В главной префектуре Японии сейчас проживает более 14 миллионов человек, но несмотря на это, количество одиноких людей там одно из самых высоких в мире. Если ещё до событий 20-21 годов большое число жителей Токио с трудом справлялись со своей социализацией, то к 2022 году ситуация только усугубилась.
Поэтому не удивительно, что услуги таких людей как Сёдзи Моримото, которые зарабатывают деньги буквально ничего не делая - стали ещё более востребованными.
Этот 38-летний мужчина зарабатывает на жизнь тем, что сдает себя в аренду клиентам, которые не хотят оставаться в одиночестве. Известный как "Рентал-сан", Моримото берёт 10 000 иен (или 7000 рублей) за один "сеанс", который длится около 1 часа.
- Я сдаю себя в аренду, как человек, который ничего не делает, - написал он в Твиттере ещё в июне 2018 года. - Вам не хочется идти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам нужен человек, который займет для вас место? Вы можете поручить это мне.
Хотя изначально Моримото предлагал свои услуги бесплатно, с тех пор он выполнил более 4000 платных услуг. Всё таки у него есть жена и ребенок, которых нужно обеспечивать. Нельзя сказать, что для Японии это стало новой услугой, так как там существуют целые агентства, но Сёдзи сумел завоевать огромную популярность по всей стране и даже вдохновил японцев на написание нескольких книг и съемки телесериала.
Хотя его новая работа может свидетельствовать о том, что Моримото ничего не умеет, но это совсем не так. У Сёдзи есть учёная степень по физике, полученная в престижном Университете Осаки. Он долго и упорно пытался построить карьеру, прежде чем не разочаровался и не ушел в новую для себя сферу.
- На работе мне часто говорили, что я недостаточно инициативен и трудолюбив в своих обязанностях или что я ничего не делаю, так что это стало для меня серьезной мотивацией, - сказал он. - Я решил превратить свою лень в бизнес.
Как говорит Моримото, такой способ заработать вполне ему подходит. Сейчас Сёдзи платят в основном за то, что он слушает или сопровождает незнакомцев, выполняет их поручения или выступает в качестве курьера. Благодаря тому, что он носит одну и ту же синюю бейсболку, он стал ещё более узнаваем на улицах.
- Я думаю, что когда люди чувствуют себя несчастно или уязвимо, то им легче поделиться этим с незнакомым человеком, так как их друзья или родственники не смогут быть такими же беспристрастными как я, - говорит Моримото.
Что интересно, подобные сервисы существуют и в Южной Корее. Там готовы платить не меньшие деньги за незнакомца, который притворится другом или парнем. Причем большей популярностью пользуются девушки с не самой привлекательной внешностью, за счет чего клиент (обычно это женщина) по сравнению с ней будет выглядеть красивее.
Моримото, несмотря на свою популярность не зазнался и всё так же приветлив с каждым новым клиентом. Он не раз отклонял просьбы интимного характера, так как у него есть определенные правила, которым он строго следует.
- Люди чувствуют, что я рядом, но в то же время меня нет - это "дружба без обязательств", поскольку после окончания встречи обо мне можно забыть и не думать как сохранить хорошие отношения или оставить приятное впечатление, - продолжает Моримото. - В моём присутствии люди не чувствуют неловкости или давления, чтобы говорить на любые темы. Часто мне приходится просто молчать и слушать.
Так человек может вволю выговориться в присутствии беспристрастного незнакомца, в то время как Моримото получит хорошие деньги.
Впрочем, иногда Сёдзи сталкивается с более серьезными задачами. Так один клиент признался Моримото, что хочет умереть и попросил присутствовать в этот момент рядом с ним. Другому нужна была компания во время консультации по поводу операции, а третий вообще признался ему в убийстве. В таких случаях, особенно когда человеку что-то угрожает, Сёдзи всегда обращается в соответствующие органы.
- Я понял, что даже если человек выглядит нормальным, у него с огромной вероятностью есть или шокирующее прошлое, или секреты, или неразрешимые проблемы, - сказал он. - Люди, которые приходят ко мне, как правило имеют глубокие личные раны и тайны, с которыми они не могут пойти к друзьям.
С тех пор, как он стал предлагать свои услуги, Моримото считает, что стал даже более человечным и старается помочь людям, поэтому, к примеру, прощается с клиентами как будто они лучшие друзья. И это в нём подкупает едва ли не больше всего. Ведь вместо того, чтобы осуждать и читать нотации, он предоставляет им компанию и прекрасного слушателя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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