35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука

Матушка-природа продолжает удивлять нас каждый день, даже когда мы относимся к ней без должного уважения. Бесчисленное множество сказочных пейзажей и удивительных существ только и ждут, чтобы их оценили по достоинству. Но будьте осторожны — если подобраться слишком близко, сказка может обернуться ужасом за считанные секунды. Вот целая подборка жутковатых явлений и существ, которыми вооружилась природа.