35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука

3283
36
Матушка-природа продолжает удивлять нас каждый день, даже когда мы относимся к ней без должного уважения. Бесчисленное множество сказочных пейзажей и удивительных существ только и ждут, чтобы их оценили по достоинству. Но будьте осторожны — если подобраться слишком близко, сказка может обернуться ужасом за считанные секунды. Вот целая подборка жутковатых явлений и существ, которыми вооружилась природа.
×
×
4. Огромный банановый паук (Argiope Aurantia) поймал ушана Таунсенда в свою паутину возле дома в Потите, штат Техас
5. «Это корневая система моего растения Калатея. Эти корневые узелки означают, что растение прекрасно себя чувствует, но смотреть на них неприятно»
6. Это облачное образование появилось в небе над Португалией в 2016 году. Его прозвали «Рукой Бога».
15. Господин ленточный червь передает привет с фотокарточки, сделанной с помощью микроскопа
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 фотографий милых пауков
- Спасибо за добро: пожарные спасли перепуганного совёнка
- Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ
- Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица
- Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи
Метки: Жуткие фото Фотоподборка животные жуть природа рыба
Новости партнёров
Напомнило анекдот:
По базару идёт мужик и ведёт на поводке здорового медведя. Его спрашивают:
- Мужик, за сколько медведя продаёшь?
- Я не продаю. Я ищу того козла, который в прошлом году моему пацану хомячка продал.
Они милые, узнают хозяина (не прячутся в раковину как от чужих), любят купаться под струйкой теплой воды. Так мило смотреть как она отращивает свои рожки и пробует ими воду, потом начинает подставлять затылок под струю и елозит чтобы везде попало.
Это как бы ваш комментарий на анекдот?