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35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука

35 кошмарных фото, которые доказывают, что природа – страшная штука

Автор:
05 мая 2022 08:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Жуткие фото   Фотоподборка   животные   жуть   природа   рыба   
3283
36

Матушка-природа продолжает удивлять нас каждый день, даже когда мы относимся к ней без должного уважения. Бесчисленное множество сказочных пейзажей и удивительных существ только и ждут, чтобы их оценили по достоинству. Но будьте осторожны — если подобраться слишком близко, сказка может обернуться ужасом за считанные секунды. Вот целая подборка жутковатых явлений и существ, которыми вооружилась природа.

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Источник:

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Метки: Жуткие фото   Фотоподборка   животные   жуть   природа   рыба   
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5  комментариев
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24k
SerGProS 3 часа назад
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8k
Василенко Татьяна 2 минуты назад
Убеждена - все самые страшные фото - из Австралии))) Странный континент - сборник монстров невероятных размеров)))
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13k
ss 3 часа назад


Напомнило анекдот:
По базару идёт мужик и ведёт на поводке здорового медведя. Его спрашивают:
- Мужик, за сколько медведя продаёшь?
- Я не продаю. Я ищу того козла, который в прошлом году моему пацану хомячка продал.
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