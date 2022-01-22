Аргентинские ученые засняли охоту пингвина от первого лица

Сотрудники природоохранной организации Wildlife Conservation Society вместе с коллегами из Фонда антарктических исследований и Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины решили больше узнать об охотничьих навыках субантарктических пингвинов (Pygoscelis papua). Эти пернатые гнездятся в основном на островах Субантарктики и Антарктическом полуострове. Кроме того, небольшая колония субантарктических пингвинов существует на острове Мартильо в архипелаге Огненная Земля. Сюда и отправились исследователи.

Выбрав пингвина-самца из местной колонии, ученые оснастили его подводной камерой и отпустили. Вскоре, дождавшись, когда птица вернется на сушу после рыбалки в проливе Бигль, исследователи вновь поймали ее и забрали устройство. По словам исследователей, пингвин спокойно перенес все манипуляции и продолжил заботиться о потомстве.

Изучив отснятые материалы, специалисты увидели, как пингвин ныряет, быстро перемещается сквозь толщу воды и врезается в косяки сардин. Устройство даже запечатлело, как птица хватает клювом и проглатывает отдельных рыб. Обычно субантарктические пингвины ищут корм у морского дна — однако оказалось, что они не упустят шанса поохотиться в толще воды, если встретят рыбий косяк.

На записи также можно увидеть, как на сардин охотятся магеллановы пингвины (Spheniscus magellanicus), альбатросы и бакланы. Это свидетельствует о том, насколько важную роль играют эти рыбы в рационе морских птиц, населяющих побережье Огненной Земли.