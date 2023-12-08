20 фотографий, от которых становится не по себе

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Сабреддит Oddly Terryfying коллекционирует самых жуткие, пугающие и травмирующие снимки, какие только можно найти на просторах Сети. Ночные кошмары обеспечены!
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3. «В Японии есть аэропорт, расположенный буквально в океане. Его строительство обошлось в 20 миллиардов долларов... но он тонет»
8. «Зловещая темная комната рядом с дверью в квартиру моей сестры. Рядом с ней я всегда чувствую себя не в своей тарелке»
12. «Театральная сцена, построенная для фестиваля исполнительских искусств в Брегенце, Австрия»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗЫ
Хорошо, что пока еще, дезигнеры не инженеры. Судя по всему, "маус танк" легко поместился бы в бассейне. Ну или дезигнер подразумевает наличие отсутствия гравитации вне данного, гхмми, "скорабля"