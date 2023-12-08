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20 фотографий, от которых становится не по себе

20 фотографий, от которых становится не по себе

Автор:
08 декабря 2023 17:04
Сообщество : Факты
Метки: Жуткие фото   Фотоподборка   жутко   жуть   пугающие снимки   страшные фото   только для смелых   
1664
21

Сабреддит Oddly Terryfying коллекционирует самых жуткие, пугающие и травмирующие снимки, какие только можно найти на просторах Сети. Ночные кошмары обеспечены!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жуткие фото   Фотоподборка   жутко   жуть   пугающие снимки   страшные фото   только для смелых   
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5  комментариев
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3k
RaiJu Час назад
Комментарий к фото
Большие проблемы с сердце у него, это называется "симптом барабанных палочек"
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11k
Бендер Родригес 3 минуты назад
Вот круто будет, когда эта дура словит "воздушную яму".
ЗЫ
Хорошо, что пока еще, дезигнеры не инженеры. Судя по всему, "маус танк" легко поместился бы в бассейне. Ну или дезигнер подразумевает наличие отсутствия гравитации вне данного, гхмми, "скорабля"
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142
2023 12 минут назад
Какой ужас! А ещё есть? ))
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86k
Доктор Джонс Полчаса назад
20.
Ссылка www.youtube.com
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