Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото

Центр охраны волков WCC много лет занимается сохранением волчьих популяций, которых в последние годы становится всё меньше. На этот снимок с камеры попали шесть мексиканских волков из небольшой стаи из 11 особей, которая обитает на территории центра. Самих мексиканских волков в природе осталось крайне мало - защитники животных с 1990-х годов ведут программы по их охране и восстановлению.