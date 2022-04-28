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Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото

Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото

Автор:
28 апреля 2022 14:54
Сообщество : Животные
Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографии   хищники   
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Вебкамера в дикой природе засняла интересный момент - шесть волков как будто специально позировали для фото, хотя в этот момент никого не было рядом. К сожалению, эти красавцы находятся под серьёзной угрозой вымирания - их почти не осталось в природе.

Источник:

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Метки: волк   волки   дикая природа   дикие животные   животные   природа   фото   фотографии   хищники   
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1  комментарий
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Shtoppi 45 минут назад
Прикольные волчата)))
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