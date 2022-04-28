Камера засняла исчезающих волков, которые "позировали" для фото

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Вебкамера в дикой природе засняла интересный момент - шесть волков как будто специально позировали для фото, хотя в этот момент никого не было рядом. К сожалению, эти красавцы находятся под серьёзной угрозой вымирания - их почти не осталось в природе.
Недавно камера наблюдения в Центре охраны волков (WCC) в Южном Салеме, США, засняла стаю мексиканских волков. Даже профессиональному фотографу порой сложно заставить животных смотреть в камеру, но эти волки как будто специально позировали для фотосессии. Глядя на этот снимок, кажется, что здесь не обошлось без фотографа - но волки вели себя абсолютно естественно.
Центр охраны волков WCC много лет занимается сохранением волчьих популяций, которых в последние годы становится всё меньше. На этот снимок с камеры попали шесть мексиканских волков из небольшой стаи из 11 особей, которая обитает на территории центра. Самих мексиканских волков в природе осталось крайне мало - защитники животных с 1990-х годов ведут программы по их охране и восстановлению.
Сейчас мексиканских волков активно оберегают и принимают усилия по разведению: “Мексиканский серый волк или ”лобо" генетически отличается от сородичей, и это одно из самых угрожаемых млекопитающих в Северной Америке. К середине 1980-х годов охота, отлов и загрязнение мест обитания привели к их медленному исчезновению в дикой природе. Сегодня их остались единицы," - говорит Мэгги Хауэлл, исполнительный директор центра спасения WCC.
Источник:
АНТИФИШКИ
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