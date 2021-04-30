Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ

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Фотограф-самоучка Стивен Ковач (Steven Kovacs) из США уже восемь лет занимается съемкой обитателей океана на глубине. Главные герои его фотографий - рыбы и морские существа в личиночной стадии развития, когда они только формируются, и можно рассмотреть разные интересные детали их строения в процессе развития. Взгляните на эту красоту.
Фотограф Стивен Ковач специализируется на съемке подводных обитателей уже восемь лет. После захода солнца он погружается в открытый океан, где делает невероятные снимки его жителей на темном фоне. Его главные модели - рыбы и морские обитатели в личиночной стадии развития. В этой подборке - порция его свежих работ:
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Еще пара работ из Инстаграма. Вот личинка морского черта
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Панцирный тригл в стадии развития
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Малакант
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Рыба из семейства ящероголовые
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Кальмар Thysanoteuthis rhombus
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