Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ

Фотограф-самоучка Стивен Ковач (Steven Kovacs) из США уже восемь лет занимается съемкой обитателей океана на глубине. Главные герои его фотографий - рыбы и морские существа в личиночной стадии развития, когда они только формируются, и можно рассмотреть разные интересные детали их строения в процессе развития. Взгляните на эту красоту.