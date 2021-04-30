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Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ

Фотограф-самоучка делает фото личинок морских существ (15 фото)

Автор:
30 апреля 2021 13:13
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   морские животные   природа   рыба   рыбы   фото   фотограф   
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Фотограф-самоучка Стивен Ковач (Steven Kovacs) из США уже восемь лет занимается съемкой обитателей океана на глубине. Главные герои его фотографий - рыбы и морские существа в личиночной стадии развития, когда они только формируются, и можно рассмотреть разные интересные детали их строения в процессе развития. Взгляните на эту красоту.

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Метки: дикая природа   животные   морские животные   природа   рыба   рыбы   фото   фотограф   
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