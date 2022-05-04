30 крутых или забавных идей декора ванных комнат

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При словосочетании "дизайн интерьера" сразу представляются роскошные гостиные с люстрами или уютные спальни со свечами и хрустящими простынями. Но в доме есть и другие помещения, к которым можно приложить дизайнерские усилия. Вот примеры самых крутых и креативных украшений для ванной комнаты и туалета. Люди постарались!
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8. "У меня была занавеска для душа с жирафом, но в 26 лет я решил, что пришло время стать более серьёзным"
14. "Первое, что вы видите, когда заходите в ванную комнату одного из моих клиентов. Не имеет значения, сколько раз я это вижу. Каждый раз пугаюсь"
15. "Мой муж построил душевую комнату, и мы добавили туда осьминога из множества камней, которые у нас были"
21. "Этот морячок живёт в туалете у моих дедушки с бабушкой. Он смотрит на вас как на дерьмо"
24. "Насадка для душа с цветовой индикацией температуры воды. Красный - слишком горячо, синий - слишком холодно, зелёный - идеально"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ванная комната дизайн интерьера интерьер интерьер и декор необычный интерьер туалет украшение
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