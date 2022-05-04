FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 117 постов • 90 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
30 крутых или забавных идей декора ванных комнат

30 крутых или забавных идей декора ванных комнат

Автор:
04 мая 2022 15:15
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: ванная комната   дизайн интерьера   интерьер   интерьер и декор   необычный интерьер   туалет   украшение   
3051
31
При словосочетании "дизайн интерьера" сразу представляются роскошные гостиные с люстрами или уютные спальни со свечами и хрустящими простынями. Но в доме есть и другие помещения, к которым можно приложить дизайнерские усилия. Вот примеры самых крутых и креативных украшений для ванной комнаты и туалета. Люди постарались!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: ванная комната   дизайн интерьера   интерьер   интерьер и декор   необычный интерьер   туалет   украшение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Безумная Белла 10 часов назад
Есть пара забавных моментов, есть очень красивые, но к сожалению в большинстве случаев вся эта красота абсолютно непрактична и ты задолбаешься ее убирать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Зайцев 2 часа назад
Рулон бумаги с морячком неправильно висит )))
Как всегда у стариков, что у тестя, что у моих. и не переубедить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Вован 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Вован 4 часа назад
когда в первый раз увидел.... протрезвел!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DHC 8 часов назад
Туалет "на луне" круто сделан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Seryi_spb DHC 5 часов назад
Я бы только Землю на дверь перенёс, чтобы созерцать в задумчивости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
Funny 9 часов назад
Ковровое покрытие в ванной конечно такая себе затея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Артем Петухов 9 часов назад
Занавеска с жирафом и Тирион - лучшие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
382
Hryundel 9 часов назад
18. Десять монометров вмонтировано в ОДНУ трубу. И показывают разное значение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Seryi_spb Hryundel 5 часов назад
Манометры/термометры с разными пределами измерений, соответственно и стрелки в разных положениях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков
Наглый обочечник устроил ДТП и лишился номерных знаков
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Немного о ежах
Немного о ежах
Печальная и горькая судьба четвёртой жены Михаила Ефремова
Печальная и горькая судьба четвёртой жены Михаила Ефремова
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О, вы из Англии ?

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#Еда#мир#исследование#сарказм#авто аварии#Реакция#работа
#прикол#картинки#подборка#позитив#аварии#кино#США#фильмы#история
#интересно#факты#интересное#Разное#дтп#Киркоров#шоу бизнес#познавательно#Москва
Сухих вам рукавов, ребятки Сухих вам рукавов, ребятки Москвичка превратила свою однушку в королевский дворец Москвичка превратила свою однушку в королевский дворец Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube В Японии построили дом для одиноких кошатников В Японии построили дом для одиноких кошатников Как выглядит дом для настоящих поклонников Гарри Поттера Как выглядит дом для настоящих поклонников Гарри Поттера Необычное кафе в Японии заставит вас почувствовать, что вы попали в комикс Необычное кафе в Японии заставит вас почувствовать, что вы попали в комикс

На что жалуетесь?

Вернуться