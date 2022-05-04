30 крутых или забавных идей декора ванных комнат

При словосочетании "дизайн интерьера" сразу представляются роскошные гостиные с люстрами или уютные спальни со свечами и хрустящими простынями. Но в доме есть и другие помещения, к которым можно приложить дизайнерские усилия. Вот примеры самых крутых и креативных украшений для ванной комнаты и туалета. Люди постарались!

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1. "Я купил этот голографический портрет и повесил его рядом с зеркалом в ванной" 0 Источник:

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2. "Эта ванная комната украшена отфотошопленными фотографиями мистера Бина" 0 Источник:

3. "Космически!" 0 Источник:

4. "Нарисовала в туалете фреску на стене" 0 Источник:

5. "Необычная раковина" 0 Источник:

6. "Мой очень талантливый друг выложил эту мозаику на полу в ванной" 0 Источник:

7. "Панда-стайл" 0 Источник:

8. "У меня была занавеска для душа с жирафом, но в 26 лет я решил, что пришло время стать более серьёзным" 0 Источник:

9. "Солнечная, уютная ванная комната" 0 Источник:

10. "Эта ручка для душа показывает температуру воды" 0 Источник:

11. "Эта раковина в японском общественном туалете имеет форму дракона" 0 Источник:

12. "В ванной комнате этого ресторана есть педаль для крана" 0 Источник:

13. "Время для уединения и серьёзных размышлений" 0 Источник:

14. "Первое, что вы видите, когда заходите в ванную комнату одного из моих клиентов. Не имеет значения, сколько раз я это вижу. Каждый раз пугаюсь" 0 Источник:

15. "Мой муж построил душевую комнату, и мы добавили туда осьминога из множества камней, которые у нас были" 0 Источник:

16. "Окно, спрятанное за зеркалом в ванной" 0 Источник:

17. "Водопадный душ Kohler" 0 Источник:

18. "Открытая сантехника (и да, все датчики работают)" 0 Источник:

19. "Мой отец сделал пол в ванной из сотен пенни" 0 Источник:

20. "Раковина из валуна" 0 Источник:

21. "Этот морячок живёт в туалете у моих дедушки с бабушкой. Он смотрит на вас как на дерьмо" 0 Источник:

22. "Туалет где-то в Японии" 0 Источник:

23. "Моя дочь увлекается химией" 0 Источник:

24. "Насадка для душа с цветовой индикацией температуры воды. Красный - слишком горячо, синий - слишком холодно, зелёный - идеально" 0 Источник:

25. "Ковровое покрытие в виде газона" 0 Источник:

26. "Раковина с осьминогом" 0 Источник:

27. "Эта раковина в ванной сделана из вулканической породы" 0 Источник:

28. "Туалетной бумаги не может быть много" 0 Источник:

29. "У моих бабушки с дедушкой в ванне есть дверца. В их возрасте это просто спасение" 0 Источник: