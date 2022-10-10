25 самых странных объявлений с американских сайтов по продаже недвижимости

Ваш дом — это ваша крепость. И необязательно он должен быть стандартным и скучным! Конечно, эксцентричные идеи часто труднее продать. И всё же на американских сайтах с объявлениями о недвижимости представлено множество необычных домов, которые ждут своего покупателя. Тут есть как забавные и вполне симпатичные варианты, так и совершенно странные и нелепые. В общем, на любой вкус.

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1. Вампирский особняк в Беверли-Хиллз 0 Источник:

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2. Стандартное объявление о продаже дома. Ничего необычного 0 Источник:

3. Это то же самое, что жить внутри жуткого свадебного торта 0 Источник:

4. Дом со зловещей аурой, в котором могла бы жить семья супер-злодеев или что-то в этом роде 0 Источник:

5. Дом в Лас-Вегасе с подземным бункером площадью 1500 кв. м. Снаружи косит под ранчо 1960-х годов 0 Источник:

6. На этом диване сидят гномы и наблюдают за тем, как спит Белоснежка 0 Источник:

7. 1 спальня, 1 ванная и 1 портал в клоунский ад 0 Источник:

8. Кто-нибудь хочет жить внутри гигантского Taco Bell из 90-х? 0 Источник:

9. Мраморный вырвиглаз 0 Источник:

10. Кто-то очень старался создать необычный дом. Нельзя сказать, что это не удалось 0 Источник:

11. Тут есть на что посмотреть и от чего обалдеть 0 Источник:

12. Замок Супер Марио в Монтане 0 Источник:

13. Обстановка заставляет содрогнуться от ужаса 0 Источник:

14. Внезапно начинаешь лучше понимать французских революционеров 18 века 0 Источник:

15. Мы пришли к вам с миром! 0 Источник:

16. Окружная тюрьма, номер люкс? 0 Источник:

17. Кукольный домик в стиле 50-х. Великолепно! 0 Источник:

18. Продается: дом из игры Fallout: New Vegas. Поставляется с шахтой 0 Источник:

19. Стиль "американская глубинка" 0 Источник:

20. Отдых на тропических островах всегда с тобой 0 Источник:

21. Да что вы знаете об эклектике! 0 Источник:

22. Похоже, поместье лорда Фаркуада в Техасе выставлено на продажу 0 Источник:

23. Тем, кто любит все древнеегипетское 0 Источник:

24. Секс, драгз, рок-н-ролл! 0 Источник: