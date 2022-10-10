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25 самых странных объявлений с американских сайтов по продаже недвижимости

25 самых странных объявлений с американских сайтов по продаже недвижимости

Автор:
10 октября 2022 18:27
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   дом на любителя   и такое бывает   интерьер квартиры   недвижимость   необычные дома   необычный интерьер   объявления   
1284
26
Ваш дом — это ваша крепость. И необязательно он должен быть стандартным и скучным! Конечно, эксцентричные идеи часто труднее продать. И всё же на американских сайтах с объявлениями о недвижимости представлено множество необычных домов, которые ждут своего покупателя. Тут есть как забавные и вполне симпатичные варианты, так и совершенно странные и нелепые. В общем, на любой вкус.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   дом на любителя   и такое бывает   интерьер квартиры   недвижимость   необычные дома   необычный интерьер   объявления   
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7k
Invertor 4 часа назад
Слабаки
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61k
doker 24 минуты назад
Самое страшное в этих домах - стоимость обслуживания.
Помню, в начале 2000х, приехал американец к нам на завод и говорил, что за свет платит около 40 долларов. Я платил около 10 долларов ( 200-250 рублей) и мне было страшно, если я столько платить буду, как американец.
Правда, я платил в двушке в 50 кв. м., а американец в доме в 500 кв. м.
Сегодня американец этот также платит 40 долларов за свет в своём доме в 500 кв. м., а я также плачу 10 долларов ( 500-600р) и думаю - стабильность это хорошо.
У нас народ зажиточный дома строит - 100-150кв.м. Как выживают?

Это же одна гостиная на фотоснимках.
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5k
Дмитрий 3 часа назад
Говорят! Ведь имеют право. Не так ли? Что на замок Пугачёвой за 1 льльлярд есть покупатели....К чему это я? К тому, что всегда есть шанс, что в мире не один ты такой е...тый! А вдруг кто то возьмёт и купит!
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