25 самых странных объявлений с американских сайтов по продаже недвижимости

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Ваш дом — это ваша крепость. И необязательно он должен быть стандартным и скучным! Конечно, эксцентричные идеи часто труднее продать. И всё же на американских сайтах с объявлениями о недвижимости представлено множество необычных домов, которые ждут своего покупателя. Тут есть как забавные и вполне симпатичные варианты, так и совершенно странные и нелепые. В общем, на любой вкус.
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4. Дом со зловещей аурой, в котором могла бы жить семья супер-злодеев или что-то в этом роде
5. Дом в Лас-Вегасе с подземным бункером площадью 1500 кв. м. Снаружи косит под ранчо 1960-х годов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Помню, в начале 2000х, приехал американец к нам на завод и говорил, что за свет платит около 40 долларов. Я платил около 10 долларов ( 200-250 рублей) и мне было страшно, если я столько платить буду, как американец.
Правда, я платил в двушке в 50 кв. м., а американец в доме в 500 кв. м.
Сегодня американец этот также платит 40 долларов за свет в своём доме в 500 кв. м., а я также плачу 10 долларов ( 500-600р) и думаю - стабильность это хорошо.
У нас народ зажиточный дома строит - 100-150кв.м. Как выживают?
Это же одна гостиная на фотоснимках.