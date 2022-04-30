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23-летняя манекенщица говорит, что 63-летний бойфренд - это по любви

23-летняя манекенщица говорит, что 63-летний бойфренд - это по любви

Автор:
30 апреля 2022 09:02
Сообщество : Истории
Метки: а может это любовь?   история   личная жизнь   любовь   манекенщица   пара   по расчету   разница в возрасте   
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23-летняя Уиллоу Сиас, модель и актриса из Северной Каролины, встречается с мужчиной старше ее на 40 лет. В интернете, куда она с радостью постит совместные фото с бойфрендом, ее обвиняют в меркантильности и циничном расчете. Но сама Уиллоу говорит, что это любовь. Верить ли ей?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а может это любовь?   история   личная жизнь   любовь   манекенщица   пара   по расчету   разница в возрасте   
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14  комментариев
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2k
DVPET 36 минут назад
Конечно по любви. Она любит деньги, вот по любви и встречается. Что в её словах не правда?
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4k
leto2016 3 минуты назад
кукла так себе. ну тело молодое, сиськи хорошие (даже не хорошенькие), ну жопа упругая. а рожа тупорылая и губы как [мат], во взгляде одно себялюбие. даже не увлечение для старика, а развлечение. он любит картинку и сиськи молодые, она любит деньги - проблем не вижу. но телка ни о чем.
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69
Maxpechorin 5 минут назад
Можно только порадоваться за дедушку, на старости лет насосут
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 5 минут назад
по чему эта любовь ,не работает в обратную сторону, где 20 летняя богатая девушка, влюбилась в бедного 70 летнего пенсионера?
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1k
Motorola 13 минут назад
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55k
doker 16 минут назад
А я был бы рад такому повороту в жизни.

Но у меня денег нет.

Зато коты любят.
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9k
Vacony Полчаса назад
ну да как обычно... он следит.. он заботится.. он держит слово.. он покпает подарки.. он делает как я хочу... а ТЫ ему ? сиськи ?
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8k
a_komolow 39 минут назад
Эта утка только на бабло липнет!
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11k
Cornho 44 минуты назад
"23-летняя манекенщица говорит, что 63-летний бойфренд - это по любви"

Конечно, по любви! По любви к деньгам.
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10k
booz223 46 минут назад
Ну да " не насосала, а подарили"
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3k
Владимир 52 минуты назад
так вот,ты,какой американский олень?!
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8k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
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43k
Максим Т. Час назад
Утка
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