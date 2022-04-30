"23-летняя манекенщица говорит, что 63-летний бойфренд - это по любви"

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23-летняя Уиллоу Сиас, модель и актриса из Северной Каролины, встречается с мужчиной старше ее на 40 лет. В интернете, куда она с радостью постит совместные фото с бойфрендом, ее обвиняют в меркантильности и циничном расчете. Но сама Уиллоу говорит, что это любовь. Верить ли ей?
Как рассказывает сама Сиас, она начала искать любовь в приложении для знакомств Tinder в декабре 2021 года. Женщину быстро завалили лайками и просьбами о встрече. Но все они были бездушными, поэтому девушка разочаровалась и решила удалить свой профиль. В феврале 2022-го она, однако, вновь вернулась в приложение, мечтая найти идеального мужчину. В этот раз практически сразу Уиллоу отметила Дэвида Симонини, 63-летнего профессионального игрока в блэкджек и строителя. При этом, как признаются Уиллоу и Дэвид, оба они поначалу считали, что анкета потенциального партнера не соответствует действительности. Но, тем не менее, решили встретиться, - и это была любовь с первого взгляда
«Химия включилась мгновенно, и уже через час мы знали, что любим друг друга, — говорит Уиллоу. - Это было мое первое и единственное свидание в Tinder. Мы быстро пообедали, потому что вечером у меня было собеседование, и все стало ясно. Мы буквально отражения друг друга! Наши энергии очень хорошо совпадают, мы любим есть одно и то же. Одним словом, мы связаны общим жизненным опытом и общим отношением к жизни».
«Химия включилась мгновенно, и уже через час мы знали, что любим друг друга, — говорит Уиллоу. - Это было мое первое и единственное свидание в Tinder. Мы быстро пообедали, потому что вечером у меня было собеседование, и все стало ясно. Мы буквально отражения друг друга! Наши энергии очень хорошо совпадают, мы любим есть одно и то же. Одним словом, мы связаны общим жизненным опытом и общим отношением к жизни».
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Несмотря на разницу в возрасте, у пары много общих интересов, в том числе частые званые ужины и вечеринки. Предприниматель искренне влюблен в свою девушку и никогда не отказывается выполнять ее желания. Например, когда Уиллоу сказала, что ей очень хочется тунца, Дэвид взял ее на рыбалку. Чтобы доставить ей удовольствие, он также купил ей машину в качестве «подарка в середине недели» и жеста любви.
Это не первый раз, когда Уиллоу встречается с мужчиной сильно старше себя. Ранее она уже встречалась с 42-летним мужчиной, а до этого - с 37-летним. «Я встречалась с мужчиной постарше несколько месяцев, и наша разница в возрасте составляла около 20 лет, — сказала она. «Я также встречалась с 42-летним мужчиной около двух лет. Первый был мужчиной моей мечты, но он мне слишком нравился и я испугалась, поэтому отвергла его. Но сейчас я рада, что сделала это, потому что это, в итоге, привело меня к Дэвиду».
«Мои последние отношения начинались так же, как и эти, но тот парень постоянно не держал своих обещаний. Дэвид держит свое слово во всем, и это очень сексуально для меня. Он следит за тем, чтобы обо мне заботились, чтобы мне было комфортно и в итоге у меня есть все, что мне нужно. Мне нужна именно такая стабильность и безопасность в моей жизни».
Уиллоу говорит, что ее семья и друзья приняли ее нового бойфренда, хотя некоторые считают, что Дэвид — ее «папик-спонсор». «Моим родителям нравится, что он сделал меня счастливой и что он так добр ко мне. Недавно он купил мне «Мерседес АМГ» в качестве подарка, так что он действительно избаловал меня до смерти, как и мой отец, - говорит Уиллоу. - Папа очень рад, что у меня есть кто-то, кто относится ко мне так же, как и он. Мои друзья тоже любят нас, но некоторые все еще считают, что я с ним только из-за денег».
Несмотря на неоднозначную реакцию, пара говорит, что их не беспокоит разница в возрасте, и они предпочитают игнорировать негативные комментарии. «Я учу Дэвида не обращать внимания на хейтеров в сети, - говорит Уиллоу. - Я активно веду соцсети с 12 лет, поэтому я знаю, как это работает. Мы получаем много поддержки от девушек и много ненависти от мужчин. Тролли часто говорят, что он просто купил меня, но мне все равно. Однако это иногда беспокоит Дэвида, поэтому мы ценим положительные отзывы, которые получаем».
В будущем пара надеется завести детей и создать семью.
В будущем пара надеется завести детей и создать семью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: а может это любовь? история личная жизнь любовь манекенщица пара по расчету разница в возрасте
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