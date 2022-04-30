"23-летняя манекенщица говорит, что 63-летний бойфренд - это по любви"

Как рассказывает сама Сиас, она начала искать любовь в приложении для знакомств Tinder в декабре 2021 года. Женщину быстро завалили лайками и просьбами о встрече. Но все они были бездушными, поэтому девушка разочаровалась и решила удалить свой профиль. В феврале 2022-го она, однако, вновь вернулась в приложение, мечтая найти идеального мужчину. В этот раз практически сразу Уиллоу отметила Дэвида Симонини, 63-летнего профессионального игрока в блэкджек и строителя. При этом, как признаются Уиллоу и Дэвид, оба они поначалу считали, что анкета потенциального партнера не соответствует действительности. Но, тем не менее, решили встретиться, - и это была любовь с первого взгляда

«Химия включилась мгновенно, и уже через час мы знали, что любим друг друга, — говорит Уиллоу. - Это было мое первое и единственное свидание в Tinder. Мы быстро пообедали, потому что вечером у меня было собеседование, и все стало ясно. Мы буквально отражения друг друга! Наши энергии очень хорошо совпадают, мы любим есть одно и то же. Одним словом, мы связаны общим жизненным опытом и общим отношением к жизни».