Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки

Оказалось, все это время после их расставания оба тосковали друг по другу, и несколько раз видели друг друга мельком, когда отводили детей в школу. После переписки чувства влюбленных вспыхнули вновь, и уже через пару месяцев Грэм сделал Хелен предложение - подарив ей то же кольцо, с которым он стоял на одном колене перед ней, когда им было по 15.