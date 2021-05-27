Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки

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Сейчас британцам Хелен и Грэму 41 и 42 года, и недавно они поженились. Эти ребята влюбились друг друга еще в школе, 15-летними подростками, но спустя какое-то время были вынуждены расстаться из-за родителей. Однако, жизнь - очень непредсказуемая штука, и иногда она сводит двух людей не просто так..
Хелен Маршалл и Грэм Ричардсон познакомились в школе 15-летними подростками: они были влюблены друг в друга, и начали встречаться. После девяти месяцев свиданий и школьных дискотек молодой Грэм сделал Хелен предложение. Родители беспокоились, что они слишком молоды, и настаивали на том, чтобы парень отправился в колледж. Из-за этих разногласий Грэм уехал учиться.
Они жили в разных городах и писали друг другу письма, но в какой-то момент их общение прекратилось из-за сложностей расстояния. После этого у каждого из них были длительные отношения и даже родились дети. Хелен была замужем 16 лет, а Грэм - 17. Но когда оба расстались со своими партнерами, Хелен случайно увидела Грэма в городе, и позже решила написать ему.
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Оказалось, все это время после их расставания оба тосковали друг по другу, и несколько раз видели друг друга мельком, когда отводили детей в школу. После переписки чувства влюбленных вспыхнули вновь, и уже через пару месяцев Грэм сделал Хелен предложение - подарив ей то же кольцо, с которым он стоял на одном колене перед ней, когда им было по 15.
41-летняя Хелен и 42-летний Грэм поженились, и провели небольшое торжество. Сейчас они счастливо живут на семейной ферме, где раньше жил Грэм, и души не чают друг в друге. "Хелен - моя вторая половинка. Я интроверт, она - экстраверт, с ней я чувствую себя как дома. Мы действительно родственные души, и я счастлив рассказать о нашей красивой истории любви," - говорит Грэм.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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