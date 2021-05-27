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Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки

Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки (10 фото)

Автор:
27 мая 2021 16:23
Сообщество : Истории
Метки: истории   история   любовь   пара   свадьба   семья   трогательно   фото   
1140
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Сейчас британцам Хелен и Грэму 41 и 42 года, и недавно они поженились. Эти ребята влюбились друг друга еще в школе, 15-летними подростками, но спустя какое-то время были вынуждены расстаться из-за родителей. Однако, жизнь - очень непредсказуемая штука, и иногда она сводит двух людей не просто так..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   история   любовь   пара   свадьба   семья   трогательно   фото   
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
во их жизнь помотала... 40-ка летние так выглядят, только когда им 60!
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12k
Андрей Ватрушкин 20 минут назад
Грэм постарел на 1 год больше, чем Хелен. В 15 лет они были ровесниками, а когда поженились, он оказался старше.
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6k
Дарья Полчаса назад
Молодым щастья, конечно. Но зачем там автозагаром увлекаются? Вспомнила Викторию Бекхем в пору ее молодости в Спайс Герлз, тоже хотелось взять и помыть
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18k
kamanch Час назад
Старые дрожжи - страшная штука.
Мы встречаем свою детскую любовь, все вновь вспыхивает, но... любим-то мы того ребенка из детства.. а в кого оно выросло - в мудака или стерву - неизвестный вопрос...
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1k
просто программист Час назад
Может, фото такие, но им как будто не 41-42года, а за 50. Особенно он страшная
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Ждём продолжения этой истории. Возможно выяснится что они брат и сестра
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3k
Max Lu 2 часа назад
какая судьба? она его увидела и написала. а потом всё пошло и поехало...
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