Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру

1517
16
У Мелиссы Оро и Максима Дюрана из Франции была общая страсть к путешествиям. Неудивительно, что они нашли общий язык, полюбили друг друга и решили провести жизнь вместе - в пути, в собственном фургоне, который купили через интернет и своими руками переделали в дом на колесах.
×
23-летняя бариста Мелисса Оро из французского города Борм ле Мимоза, всю жизнь мечтала повидать мир. Когда она встретилась с 25-летним Максимом Дюраном, имевшим ту же мечту, они тут же влюбились друг в друга. Они вместе уже семь лет - и недавно, наконец, осуществили свою мечту, отправившись на другой край света - в Австралию - и обзаведяcь там фургоном для путешествий.
Пара приобрела фургон Mercedes Sprinter 2013 года за £12,000 (около миллиона рублей), и потратили около £4,000 (порядка 400 тысяч рублей) на то, чтобы превратить его в дом своей мечты. "У нас есть кухня, потому что мы любим готовить, и много мест для хранения, чтобы все было под рукой", - говорит Мелисса.
По словам Мелиссы и Макса, чтобы исполнить свою мечту, им пришлось около года работать изо всех сил, чтобы накопить денег на перелет и машину. После этого они уволились и отправились в путь.
"Я лет с 20 мечтала о том, чтобы жить, не привязываясь к одному месту, и отправлятьсчя, куда угодно, - говорит она. - Скоро я выяснила, что Макс тоже этого хочет, и нам осталось только накопить деньги на нашу мечту, поэтому нам пришлось как следует взяться за работу".
"Мы выбрали Австралию, потому что Макс обожает серфинг и занимается им уже 10 лет", - говорит Мелисса. Накопив за год работы примерно по 7000 фунтов на каждого (около 65 000 рублей), пара улетела в Перт.
В Перте молодыю в интернете полюбившийся им фургон. По признанию Мелиссы, это была любовь с первого взгляда - на сей раз, к машине.
На крыше фургона ребята прикрепили специальный багажник для перевозки серфинговых досок - Максим обожает серфинг, а теперь понемногу приучает к нему и Мелиссу.
"Мы не очень хорошо понимали поначалу, что и как делать с фургоном, но наш друг, Фабио Шапон, который к тому времени уже давно жил в Австралии, помог нам, - рассказывает Мелисса. - В итоге, наш дом на колесах был готов уже через пару месяцев".
Чтобы заработать денег на ремонт и переделку фургона, путешественники подрабатывали разнорабочими на местных фермах.
Закончив переделку фургона, пара отправилась в путешествие по Австралии. По их признанию, они предпочитают останавливаться на стоянку рядом с берегом океана, чтобы, выйдя утром из фургона, сразу пойти на пляж.
Их день строится одинаково: они встают между 6 и 7 утра, завтракают и пьют кофе, после чего отправляются на пляж ловить волну. Чаще всего они ездят на пляж Нуза в Квинсленде - тут им очень нравится.
Когда у влюбленных заканчиваются деньги, они устраиваются подработать на ферму. Помимо денег, это дает им возможность для продления визы. Нынешняя виза закончится у них через год, но ребята уверены, что смогут решить эту проблему.
Максим и Мелисса считают два года, проведенных в путешествии, лучшим временем в своей жизни. Конечно, у них бывали приключения, - например, однажды из-за сильной жары у фургона взорвалась шина, - но это, по их мнению, мелочи, которые мерукнут на фоне настоящего счастья.
"Нам обоим нравятся такие путешествия и такой образ жизни, - говорит Мелисса. - Мы проводим вместе 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и нам это совсем не надоело, наоборот - мы стали еще ближе друг другу".
"За время нашего путешествия мы встретили множество интереснейших людей, - говорит Мелисса. - Все они щедро делились с нами своими знаниями и опытом. Это нас очень обогатило".
В планах путешественников - совершить большое автопутешествие по Австралии, а потом, возможно, отрправиться в кругосветное автопутешествие. "Когда ты живешь в фургоне, ты теснее ощущаешь связь с природой и учишься довольствоваться малым. - говорит Мелисса. - Это поразительный опыт, нам он очень нравится, и мы бы не хотели, чтобы он заканчивался".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мистере Поки - самый путешествующий ёжик в мире
- Находчивая пара из Британии переоборудовала грузовик в дом на колёсах, чтобы путешествовать
- Эти дома на колесах поуютнее многих квартир!
- Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы
- Семья путешествует на старом грузовике, показывая 5-летнему сыну красоту этого мира
Метки: жизнь на колесах история любовь пара путешествия свобода своими руками фургон путешественника
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Эх, пошел работать! Всем отличного дня, особенно тем кто вырвался и ловит волну)))