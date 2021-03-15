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Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру

Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру (16 фото)

Автор:
15 марта 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: жизнь на колесах   история   любовь   пара   путешествия   свобода   своими руками   фургон путешественника   
1517
16
У Мелиссы Оро и Максима Дюрана из Франции была общая страсть к путешествиям. Неудивительно, что они нашли общий язык, полюбили друг друга и решили провести жизнь вместе - в пути, в собственном фургоне, который купили через интернет и своими руками переделали в дом на колесах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь на колесах   история   любовь   пара   путешествия   свобода   своими руками   фургон путешественника   
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13  комментариев
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4k
Александр Иванов Час назад
Интересно, долго они продержатся? Сомневаюсь.
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3k
portroy 2 минуты назад
посмотрел в окно, посмотрел фотки в посте. Захотелось все бросить и купить фургон в Австралии. Но двое детей, престарелые родители, букет хронических болезней у себя((
Эх, пошел работать! Всем отличного дня, особенно тем кто вырвался и ловит волну)))
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2k
Руслан 4 минуты назад
Мне кажется маловат фургончик... Ни туалета, ни душа, ни обеденной зоны хотя бы. Кровать да пара кухонных шкафов с раковиной. Я хз как там целых 2 года существовать можно.
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86k
Дмитрий 9 минут назад
Лучше чем всю свою молодость работать на банкиров и ипотеку - пахать как раб на галерах и сдохнуть от болезней связанных с постоянным перенапряжением.
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352
Nane First NameLast 16 минут назад
На недельку рыбалки поехать на такой штуке круто!
Но жить так постоянно - увольте.
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7k
alex9845 16 минут назад
Это романтично но не надолго. Потом пойдут дети и надо привязываться к одному месту.
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309
Алексей Гулевич Полчаса назад
их собакен фотит или Фабрицио?
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2k
Mellivora 39 минут назад
Хороша кобылка, с милым рай в шалаше?
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86k
Дмитрий Mellivora 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Kozlodoev 43 минуты назад
Хороший пост для понедельника. Спасибо, мразь.
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144
Племянник Путина Час назад
отличная идея. главное не подвиснуть в этом фургоне до старости.
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58
Vadim Час назад
Классно! Когда молодые, то можно и для себя пожить!
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5k
Дельфин Красивый Час назад
норм, зависть, только машину надо было брать с средней по высоте крышей, в этой во весь рост не встать, цена одна, но сгорбившись очень тяжело находиться и что то делать.
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