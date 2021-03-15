Пара построила дом на колесах, чтобы путешествовать по миру

23-летняя бариста Мелисса Оро из французского города Борм ле Мимоза, всю жизнь мечтала повидать мир. Когда она встретилась с 25-летним Максимом Дюраном, имевшим ту же мечту, они тут же влюбились друг в друга. Они вместе уже семь лет - и недавно, наконец, осуществили свою мечту, отправившись на другой край света - в Австралию - и обзаведяcь там фургоном для путешествий.