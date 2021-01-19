Любви все возрасты покорны: студентка влюбилась в учителя на 27 лет ее старше

Пара познакомилась в интернете и сблизилась благодаря любви к философии. Теперь они в отношениях и утверждают, что любви все возрасты покорны — правда, их родители с этим заявлением не согласны.
Чуть больше трех лет назад тогда еще 18-летняя Яна Леонхардт случайно наткнулась на YouTube-канал 45-летнего учителя философии Петера Хайнриха. Когда она начала смотреть его видео, она вскоре поняла, что мужчина ее привлекает, и написала ему электронное письмо, где рассказала о себе и добавила, что была бы рада поговорить с ним философии.
«Я никогда не мечтала о мужчине постарше, особенно в 18, — говорит Яна. — Я была сосредоточена на учебе, и у меня не было времени думать об отношениях. В университете я хотела изучать философию или психологию, поскольку меня интересовали обе эти темы. Из-за этого я большую часть свободного времени проводила за образовательными видео на YouTube, и однажды увидела в предложенных видео одно с очень интересным заголовком. Я начала смотреть его, а потом поняла, что начала отвлекаться от темы видео, и сосредоточилась на том, насколько хорош мужчина в кадре, и какой у него сказочный голос».
После того, как Петер ответил на первое письмо Яны, они в течение трех месяцев обменивались сообщениями, а потом перешли на FaceTime, по которому говорили часами. Со временем они решили, что настала пора встретиться, и в декабре 2017 года Петер преодолел около 400 километров, чтобы добраться до Яны из Франкфурта, Германии. Для Яны это была любовь с первого взгляда, а Петера сперва смущала внушительная разница в возрасте.
«Мы продолжили общаться и встречаться, но держали нашу любовь в секрете от всех, что было сложно, поскольку мне приходилось врать родителям о том, куда я шла и с кем общалась, и для меня это было тяжело», — говорит Яна.
Однако по прошествии двух лет они наконец заявили о своих отношениях официально. В прошлом году Яна съехала от родителей, и они с Петером смогли видеться чаще — тогда они и рассказали все друзьям и родителям.
«Мои друзья полностью меня поддержали, а вот родители наотрез отказались принимать наши отношения. Думаю, мои отношения с родителями из-за этого испортились, а родители Петера отказываются видеться с нами вместе — но мы не собираемся ставить крест на любви только из-за того, что думают они и другие люди», — говорит Яна.
Яна и Петер вместе ведут блог в Instagram, где продолжают доказывать, что любви покорны все возрасты.
«Мы ни разу не ссорились, потому что знаем, как важно общение, особенно в отношениях на расстоянии, и мне правда кажется, что я встретила свою родственную душу», — говорит девушка. «У любви нет возраста, как и у счастья, и я не могу представить свою жизнь без моей родственной души рядом со мной».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось18
"Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют
И жизнь могущая даёт
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг."
"Евгений Онегин" А.С.Пушкин
При чем к этой истории про какую то выгоду?
А так влюбляются и в слесарей и трактористов. "Везде есть первый парень на деревне."
Показывали репортаж, как 5 баб не могли одного дедка поделить, что запомнила, у него спереди только 3 зуба было.
А они говорят, из всех алкашей в деревне он самый хозяйственный. Так вот драки за него устраивали.
Так что
https://old.fishki.net/3548761-studentka-vljubilasy-v-professora-filosofii-kotoryj-goditsja-ej-v-otcy.htmlhttps://old.fishki.net/3548761-studentka-vljubilasy-v-professora-filosofii-kotoryj-goditsja-ej-v-otcy.html