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Любви все возрасты покорны: студентка влюбилась в учителя на 27 лет ее старше

Любви все возрасты покорны: студентка влюбилась в учителя на 27 лет ее старше (7 фото)

Автор:
19 января 2021 18:33
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Instagram   истории   любовь   пара   разница в возрасте   
1180
7

Пара познакомилась в интернете и сблизилась благодаря любви к философии. Теперь они в отношениях и утверждают, что любви все возрасты покорны — правда, их родители с этим заявлением не согласны.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   истории   любовь   пара   разница в возрасте   
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4k
КремлеКот 8 часов назад
Почему-то все только первую строку вспоминают, Александр Сергеевич Пушкин гораздо шире эту тему разобрал.

"Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют
И жизнь могущая даёт
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг."

"Евгений Онегин" А.С.Пушкин
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−37
Васек повесил трубача Час назад
Ну это, конечно, не совсем нормально. Через четверть века ему будет всего 70, почти в самом расцвете сил, а ей уже 43, подтяжки, целлюлит... Но ничего, если это любофф, он смирится с пожилой женой.
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2k
Мистер Фикс 3 часа назад
Мне 44... так понимаю, еще не все потеряно? Можно шантажировать жену?
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5k
bum_er 3 часа назад
Рыцарь на белой бороде, а вообще-то девочка нашла себе папу, она наверное из детдома
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24k
MatveiVainrub 4 часа назад
Если по настоящему , то почему бы и нет ?! Как гарица :- " совет да любовь " !
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926
Murych 4 часа назад
Бороду бы сбрил, лет 10 скинул.
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353
Serega 4 часа назад
Любви все возрасты покорны: студентка влюбилась в учителя на 27 лет ее старше
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9k
Serg 4 часа назад
одна студентка тоже влюбилась в историковеда, который был ее старше почти на 40 лет, а потом плыла частями по реке Мойке
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646
Hard.NET 4 часа назад
Ну и круто))) И чего привязались к людям? У меня с моей - 11 лет, и ничего, никто особо не замечает при общении, ни мы, ни друзья. А со стороны, если в паспорт не смотреть - так и вообще - не очевидно ))) Ну, тут, конечно, и визуально видна разница... Ну и что? Ну вот хочется людям )))
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93
Владимир 4 часа назад
Главное чтоб не из Питера препод...
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283
Умница-красавица 4 часа назад
И чо привязались к людям? Ну любят друг друга и любят, лишь бы не размножались - девка страшненькая, а уродов и так на земле полно.
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49k
smakido 5 часов назад
А я, чудак, все жду поста, в котором красавица 18 лет всем своим сердцем горячо полюбила слесаря 50 лет и это взаимно!
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822
Олеся smakido 2 часа назад
А что он мажор какой то? Или её препод, чтоб образование "на халяву" получить?

При чем к этой истории про какую то выгоду?
А так влюбляются и в слесарей и трактористов. "Везде есть первый парень на деревне."
Показывали репортаж, как 5 баб не могли одного дедка поделить, что запомнила, у него спереди только 3 зуба было.
А они говорят, из всех алкашей в деревне он самый хозяйственный. Так вот драки за него устраивали.
Так что
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33k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Ну и славно.
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624
Борис 6 часов назад
Медведя уже позвали?
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2k
Александр 6 часов назад
Охренительный медийный повод. КГ/АМ
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3k
schmubu 6 часов назад
шо, опять? она же в этом году уже два раза влюблялась...
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34k
parallax 6 часов назад
Это не надолго. Природа расставит всё по своим местам.
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26k
Snork Snorkoff 6 часов назад
Да пофиг. Ну погуляют лет 5 да разбегутся. А даже если и нет. Останется молодой, обеспеченной вдовой. Тож ничего.
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17k
SolomonA 6 часов назад
Неделя прошла...
https://old.fishki.net/3548761-studentka-vljubilasy-v-professora-filosofii-kotoryj-goditsja-ej-v-otcy.htmlhttps://old.fishki.net/3548761-studentka-vljubilasy-v-professora-filosofii-kotoryj-goditsja-ej-v-otcy.html
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475k
Alexey Berestenko 6 часов назад
А что первый раз этот не понравился? Через баян лутше?
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3k
Кистень Alexey Berestenko 2 часа назад
ЛуТШе?
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87k
сапер Водичка 7 часов назад
Ой-ой-ой-вспомнился случай на Фонтанке !
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