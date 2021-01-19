Любви все возрасты покорны: студентка влюбилась в учителя на 27 лет ее старше

Однако по прошествии двух лет они наконец заявили о своих отношениях официально. В прошлом году Яна съехала от родителей, и они с Петером смогли видеться чаще — тогда они и рассказали все друзьям и родителям.

«Мои друзья полностью меня поддержали, а вот родители наотрез отказались принимать наши отношения. Думаю, мои отношения с родителями из-за этого испортились, а родители Петера отказываются видеться с нами вместе — но мы не собираемся ставить крест на любви только из-за того, что думают они и другие люди», — говорит Яна.