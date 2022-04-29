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От страусов до Елизаветы II: подборка интересных фактов обо всём на свете

От страусов до Елизаветы II: подборка интересных фактов обо всём на свете

Автор:
29 апреля 2022 23:22
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   обо всём на свете   подборка   полезно знать   факты и топы   факты обо всем   
2207
11

Если бы человек мог знать всё, представьте, как бы ему скучно жилось. Ведь только познание чего-то нового приносит в жизнь настоящий азарт. Именно поэтому предлагаем вам пополнить копилку знаний.

Любители кошек часто наблюдают за вилянием хвоста своего питомца. Кажется, что это связано с раздражением животного или его возбужденностью. На самом деле кошка виляет хвостом в том случае, когда не может сделать выбор.

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Кладбище домашних животных? Лучше – кладбище телевизоров. Такое есть в Китае, и сейчас там уже «почило» около 90 тысяч единиц сломанной техники.

Исходя из геометрии, пирамида имеет 4 грани, но Пирамида Хеопса на то и Великая, что отличается, имея 8 граней. Они выгнуты по центру, из-за чего каждая из якобы четырех граней делится еще на 2.

Для проверки зрения в Древнем Риме проверяемому предлагали найти и разглядеть самую тусклую звезду в созвездии Белой Медведицы, называемую Алькор. Если это получалось, то римлянин мог идти в лучники.


Пока Елизавета II правит в Англии, в США успело поменяться 13 президентов.

Если вы боитесь, что-то не доготовить и подать сырым, знайте, в этот список не входит только один продукт. И это грибы.


До 1976 года врачи в Европе были уверены, что в период менструации интеллектуальные и физические способности женщин снижаются.

Не пить, но быть всегда «под шофе»? Это возможно для людей с так называемым «синдромом автопивоварни». При этой болезни организм преобразует углеводы в этанол.


Самки орангутангов поступают более мудро, чем многие люди. Когда их дети вырастают, самки перестают делиться с ними едой, разумно считая, что повзрослевшие орангутанги уже могут прокормить себя сами.

Самым опасным фильмом среди ныне снятых считается «Рев» из-за огромного количества диких животных, участвующих в съемках. За время его производства пострадало около 70 человек.

Вороны и их собратья осознают мыслительный процесс и даже могут обдумывать ход мыслей.


Многие знают, что оргазм у свиньи длится 30 минут, но это животное спокойно может обойтись без секса. В отличие от самки хорька, которая может умереть от годичного полового воздержания.


Продолжая тему, можно отметить, что выращенные в неволе страусы могут начать испытывать сексуальное влечение к людям.

Протяженность полок с книгами Папы Римского в Ватикане – около 90 километров.

Если кем и стоит гордиться, то точно Александром Невским. За свою жизнь он ни разу не проиграл в сражениях, победив в Невской битве в 19-летнем возрасте.

Наверняка, многие любят спорт. Вот только вряд ли многие страдают от корегазма. Это состояние, когда человек возбуждается от физических тренировок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные факты   обо всём на свете   подборка   полезно знать   факты и топы   факты обо всем   
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5  комментариев
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14k
Bill Час назад
"Если вы боитесь, что-то не доготовить и подать сырым, знайте, в этот список не входит только один продукт. И это грибы."
Подозреваю, здесь имеется ввиду, что грибы невозможно переварить. Сколько их не вари - они не испортятся от этого.
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10k
Sasa 58 минут назад
Можно гордиться не только Александром Невским из-за его ни одной проигранных битв, но Александром Суворовым, который тоже не проиграл ни одной битвы.
Может Суворов реинкарнация Невского? )))
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Алекс Час назад
Созвездие Белой Медведицы.... по логике другое созвездие это Черная Медведица?
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Антибиотик
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