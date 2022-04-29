От страусов до Елизаветы II: подборка интересных фактов обо всём на свете

Для проверки зрения в Древнем Риме проверяемому предлагали найти и разглядеть самую тусклую звезду в созвездии Белой Медведицы, называемую Алькор. Если это получалось, то римлянин мог идти в лучники.

Пока Елизавета II правит в Англии, в США успело поменяться 13 президентов.