От страусов до Елизаветы II: подборка интересных фактов обо всём на свете

Если бы человек мог знать всё, представьте, как бы ему скучно жилось. Ведь только познание чего-то нового приносит в жизнь настоящий азарт. Именно поэтому предлагаем вам пополнить копилку знаний.
Любители кошек часто наблюдают за вилянием хвоста своего питомца. Кажется, что это связано с раздражением животного или его возбужденностью. На самом деле кошка виляет хвостом в том случае, когда не может сделать выбор.
Кладбище домашних животных? Лучше – кладбище телевизоров. Такое есть в Китае, и сейчас там уже «почило» около 90 тысяч единиц сломанной техники.
Исходя из геометрии, пирамида имеет 4 грани, но Пирамида Хеопса на то и Великая, что отличается, имея 8 граней. Они выгнуты по центру, из-за чего каждая из якобы четырех граней делится еще на 2.
Для проверки зрения в Древнем Риме проверяемому предлагали найти и разглядеть самую тусклую звезду в созвездии Белой Медведицы, называемую Алькор. Если это получалось, то римлянин мог идти в лучники.
Пока Елизавета II правит в Англии, в США успело поменяться 13 президентов.
Если вы боитесь, что-то не доготовить и подать сырым, знайте, в этот список не входит только один продукт. И это грибы.
До 1976 года врачи в Европе были уверены, что в период менструации интеллектуальные и физические способности женщин снижаются.
Не пить, но быть всегда «под шофе»? Это возможно для людей с так называемым «синдромом автопивоварни». При этой болезни организм преобразует углеводы в этанол.
Самки орангутангов поступают более мудро, чем многие люди. Когда их дети вырастают, самки перестают делиться с ними едой, разумно считая, что повзрослевшие орангутанги уже могут прокормить себя сами.
Самым опасным фильмом среди ныне снятых считается «Рев» из-за огромного количества диких животных, участвующих в съемках. За время его производства пострадало около 70 человек.
Вороны и их собратья осознают мыслительный процесс и даже могут обдумывать ход мыслей.
Многие знают, что оргазм у свиньи длится 30 минут, но это животное спокойно может обойтись без секса. В отличие от самки хорька, которая может умереть от годичного полового воздержания.
Продолжая тему, можно отметить, что выращенные в неволе страусы могут начать испытывать сексуальное влечение к людям.
Протяженность полок с книгами Папы Римского в Ватикане – около 90 километров.
Если кем и стоит гордиться, то точно Александром Невским. За свою жизнь он ни разу не проиграл в сражениях, победив в Невской битве в 19-летнем возрасте.
Наверняка, многие любят спорт. Вот только вряд ли многие страдают от корегазма. Это состояние, когда человек возбуждается от физических тренировок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Подозреваю, здесь имеется ввиду, что грибы невозможно переварить. Сколько их не вари - они не испортятся от этого.
Может Суворов реинкарнация Невского? )))