Наука и абсурд: самые дурацкие патенты и изобретения

Питьевым шлемом на голове сегодня вряд ли кого удивишь, чего не скажешь о размещении пивного кега на голове. По словам авторов патента, изобретение должно быть популярным у любителей вечеринок. Правда, есть сомнения, что ваша шея и голова не устанут через 10 минут.

Облизывать вкусное мороженое очень просто, однако кому-то это, видимо, лень делать. Иначе как объяснить появление крутящегося рожка, к которому нужно просто приставить язык.