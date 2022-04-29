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Наука и абсурд: самые дурацкие патенты и изобретения

Наука и абсурд: самые дурацкие патенты и изобретения

Автор:
29 апреля 2022 23:04
Сообщество : Истории
Метки: абсурдные изобретения   изобретения   люди   наука   патенты   устройства   
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Человечество не стоит на месте, постоянно изобретая что-то новое. Одной порой людям выдают патенты на совершенно дурацкие и абсурдные вещи. Именно о них и пойдет речь.

И начнём с устройства, которой позволяет людям дышать свежим воздухом в заполненных едким дымом от пожара помещениях. Звучит недурно. На деле же изобретение представляет собой шланг, который нужно вставлять в унитаз. Возможно, дышать с его помощью получится, но свежесть воздуха вызывает большие сомнения.

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Всем известна пословица про «встречают по одёжке». Однако авторы следующего патента явно с ней не знакомы. Речь идёт об откровенных штанах с дыркой форме сердечка или цветочка на пятой точке. По мнению изобретателей, это должно повысить сексуальность и предоставить дополнительную информацию о «моднике».

Гулять с собакой на поводке уже привычно, но что делать, если у вас змея? Видимо пользоваться этим приспособлением для их выгуливания. По сути, это тот же поводок. Комментарии тут излишни.

К слову о домашних животных. Не секрет, что их возраст исчисляется по-другому. Поэтому, если вы хотите точно знать, сколько вашему псу или кошке в человечьих годах, вам бы пригодились эти часы. Так сможете узнать, когда у вашего питомца наступит пенсионный возраст.

Если вы любите кататься на велосипеде, но у вас его нет, вы всегда можете стать человеком-велосипедом. Суть изобретения заключается в том, что велосипедные колёса будут соединяться вашим телом.

А как насчёт дезодоранта для людей, страдающих метеоризмом? По задумке изобретателя, в вашем нижнем белье раскроется специальная подушка, которая будет впитывать запахи. Кстати, нашлись и те, кто искренне восхвалял создателя за «гениальное» решение этой проблемы.

Существует немало дизайнерских решений, расширяющих пространство в малогабаритных квартирах, однако летающая кровать – это что-то новенькое. Согласно патенту, ваше спальное место за счёт инертного газа будет парить у потолка, чтобы днём в жилище было больше места.

Для людей, страдающих от переедания, придумали маску «от еды». Она представляет собой клетку, внутрь которой не попадёт даже хлебная крошка. Непонятно, что помешает человеку снять её, однако выглядит она как реквизит для фильма «Молчание ягнят».

Для интровертов запатентован шлем с оранжереей, изолирующий человека от окружающего мира. Вы можете контактировать с людьми с помощью микрофона, а чтобы дышать, рядом с ушами будут находиться полочки с растениями, например, с кактусами. Правда, неизвестно, хватит ли вам этого количества кислорода.

Питьевым шлемом на голове сегодня вряд ли кого удивишь, чего не скажешь о размещении пивного кега на голове. По словам авторов патента, изобретение должно быть популярным у любителей вечеринок. Правда, есть сомнения, что ваша шея и голова не устанут через 10 минут.


Облизывать вкусное мороженое очень просто, однако кому-то это, видимо, лень делать. Иначе как объяснить появление крутящегося рожка, к которому нужно просто приставить язык.

Сталкивались ли вы с утренней очередью в туалет? Если да, тот этот патент для вас. Речь идёт о туалетном таймере, который сигнализирует о долгом нахождении на «белом друге». Правда, организм вряд ли получится переиграть.


 Ну, и закончим колготками х3. Может показаться, что их придумали для мутантов, что далеко не так. Несколько чулок сделано для того, чтобы рваный можно было убрать в карман, надев целый. Странно только, почему автор патента не придумал семиногие колготки «неделька» на каждый день.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: абсурдные изобретения   изобретения   люди   наука   патенты   устройства   
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