Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети

Украинец Виталий Кардаш набрал десятки миллионов просмотров на TikTok, где у него набралось больше 256 тысяч подписчиков. 26-летний парень с образованием в области робототехники называет себя "Тони Старком на минималках", и воплощает в реальность фантастические устройства из фильмов о супергероях.