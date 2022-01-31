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Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети

Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети (12 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 18:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: железный человек   изобретения   истории   люди   технологии   тони старк   фото   
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Изобретатель с Украины по имени Виталий Кардаш или "украинский Тони Старк" стал известен в сети своими изобретениями и креативными идеями. У 26-летнего парня есть образование в области робототехники, и он мастерит интересные устройства своими руками. На очереди - "летающий" костюм в стиле Железного человека.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: железный человек   изобретения   истории   люди   технологии   тони старк   фото   
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53k
doker 2 часа назад
Спасибо китайцам! Arduino Nano - наше всё!
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Slawa49 38 минут назад
тоня старк походу сала пережрал, для начала на диету присесть надо!
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30k
Юр21 Час назад
Молодец, что сказать, делает интересные вещи!
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1k
Mixan Час назад
Не вижу тут никаких изобретений ..Обыкновенный пиарщик ..!
Да еще с окраины .
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6k
klop 3 часа назад
На уменьшеную версию Шария похож.
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579k
XoCTeJI 3 часа назад
Своей смертью не помрет!
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mercure

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