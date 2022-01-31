Украинский "Тони Старк" набирает популярность в сети

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Изобретатель с Украины по имени Виталий Кардаш или "украинский Тони Старк" стал известен в сети своими изобретениями и креативными идеями. У 26-летнего парня есть образование в области робототехники, и он мастерит интересные устройства своими руками. На очереди - "летающий" костюм в стиле Железного человека.
Украинец Виталий Кардаш набрал десятки миллионов просмотров на TikTok, где у него набралось больше 256 тысяч подписчиков. 26-летний парень с образованием в области робототехники называет себя "Тони Старком на минималках", и воплощает в реальность фантастические устройства из фильмов о супергероях.
Изобретатель уже сделал веб-шутер (устройство, стреляющее паутиной"), флайборд и электроборд с дистанционным управлением. По словам Кардаша, сейчас он работает над своим самым большим проектом - костюмом с 18 электрическими реактивными двигателями в стиле Железного человека, который буквально сможет летать.
По рассказам изобретателя, в детстве он увлекался электроникой, механикой и физикой, а в возрасте 12 лет сам сконструировал воздушный шар, на котором взлетел на два метра. После шести лет учебы в университете Виталий окончил частную академию робототехники, где научился создавать различные устройства.
Видео с изобретениями Виталия:
Видео и фото из Инстаграма
Источник: — переведено специально для fishki.net
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