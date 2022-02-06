30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров

Да, человек не знает преград в своем стремлении познать неведомое, а потому, когда одни стремятся ввысь, познавая Вселенную, другим любопытно заглянуть в толщу земную. Этих людей называют геодезистами. Так вот, здесь тоже долгие годы шло мирное соперничество между странами: кто сможет заглянуть поглубже?
Пока самая глубокая скважина, которую удалось пробурить геодезистам, Кольская СГ-3 (сверхглубокая) находится, как свидетельствует ее название, на Кольском полуострове, и ее глубина составляет рекордные 12262метра.
Почему именно Кольский? Древность пород там оценивается в 3 млрд. лет. Естественно, те образцы, которые ученым там удавалось раздобыть в ходе бурения, представляли огромный научный интерес.
Бурить гранитные породы было нетрудно, но после 7 км пошли гораздо более мягкие, бур заклинивало, он обрывался, приходилось уходить в сторону, чтобы продолжить бурение. В итоге на максимально достигнутой глубине отклонение от первоначального устья составило ни много ни мало 840 метров.
Работы осложнялись еще тем, что с увеличением глубины скважины увеличивалась температура в ней, на достигнутой в 1994 году глубине она составила 220°С. Требовалось более термостойкое оборудование и огромные средства.
С тех пор как на СГ-3 были прекращены работы, прошло почти 30 лет. Не удивительно, что вокруг этого эксперимента длиной почти в четверть века с каждым годом возникает все больше домыслов, одно нелепее другого.
Начало было положено американской желтой прессой, еще в 80-е годы, когда работы продолжались. Уверялось, что из толщи пород доносятся человеческие стоны и крики, как из преисподней, а само бурение называли «Дорогой в ад».
Так, сегодня в инете можно встретить уверения в том, что советские геодезисты хотели достать до мантии земли, но испугавшись услышанных криков, прекратили работы и законсервировали скважину.
Подобные домыслы могут прийти в голову лишь невеждам. Для того чтобы исследовать акустику достигнутых глубин, использовали в те годы сейсмоприёмники, а микрофонов, которые могли выдержать такие температуры попросту не было.
Что касается мантии, то даже сегодня, с развитием современных технологий, понятно, что не только до мантии, но и до середины земной коры пока добраться возможности нет. И достигнутая отечественными бурильщиками глубина, которая едва составляет треть толщины коры, пока остается рекордной, и только благодаря беспримерной их многолетней настойчивости.
Кстати, все, кто сомневается в том, что никаких криков из преисподней в толще земной коры нет и быть не может, может отправиться на экскурсию к немецкой буровой установке. По достижении глубины в 9101м из-за слишком высокой стоимости продолжения дальнейших работ – необходимо было более термостойкое оборудование, она была законсервирована на год позже отечественной – в 1995 году.
Но скважину продолжают обслуживать, на ее дно регулярно опускаются различные датчики, чтобы ее посетители смогли услышать звуки земли из глубины в 9 км.
Как видим, не крики из преисподней, а элементарная дороговизна подобных проектов тормозит дальнейшее исследование земных глубин. И здесь в одиночку не справиться даже самым промышленно развитым странам. Именно поэтому в 2013 году свои усилия и финансы объединили страны ЕС, Япония, США, Китай, Австралия, Бразилия и Новая Зеландия.
Была разработана и осуществляется долгосрочная программа International Ocean Discovery Program, направленная на изучение процессов, происходящих в толще земли.
Источник:
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Страна творческая была ..Сейчас одна прибыль на уме ,капитализм ,черт бы его побрал !