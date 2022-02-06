30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров

Пока самая глубокая скважина, которую удалось пробурить геодезистам, Кольская СГ-3 (сверхглубокая) находится, как свидетельствует ее название, на Кольском полуострове, и ее глубина составляет рекордные 12262метра.





Почему именно Кольский? Древность пород там оценивается в 3 млрд. лет. Естественно, те образцы, которые ученым там удавалось раздобыть в ходе бурения, представляли огромный научный интерес.

Бурить гранитные породы было нетрудно, но после 7 км пошли гораздо более мягкие, бур заклинивало, он обрывался, приходилось уходить в сторону, чтобы продолжить бурение. В итоге на максимально достигнутой глубине отклонение от первоначального устья составило ни много ни мало 840 метров.

Работы осложнялись еще тем, что с увеличением глубины скважины увеличивалась температура в ней, на достигнутой в 1994 году глубине она составила 220°С. Требовалось более термостойкое оборудование и огромные средства.





С тех пор как на СГ-3 были прекращены работы, прошло почти 30 лет. Не удивительно, что вокруг этого эксперимента длиной почти в четверть века с каждым годом возникает все больше домыслов, одно нелепее другого.





Начало было положено американской желтой прессой, еще в 80-е годы, когда работы продолжались. Уверялось, что из толщи пород доносятся человеческие стоны и крики, как из преисподней, а само бурение называли «Дорогой в ад».



Так, сегодня в инете можно встретить уверения в том, что советские геодезисты хотели достать до мантии земли, но испугавшись услышанных криков, прекратили работы и законсервировали скважину.