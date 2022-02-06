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30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров

30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров (2 фото)

Автор:
06 февраля 2022 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   глубина   люди   наука   ученые   факты   фото   
423
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Да, человек не знает преград в своем стремлении познать неведомое, а потому, когда одни стремятся ввысь, познавая Вселенную, другим любопытно заглянуть в толщу земную. Этих людей называют геодезистами. Так вот, здесь тоже долгие годы шло мирное соперничество между странами: кто сможет заглянуть поглубже?

Пока самая глубокая скважина, которую удалось пробурить геодезистам, Кольская СГ-3 (сверхглубокая) находится, как свидетельствует ее название, на Кольском полуострове, и ее глубина составляет рекордные 12262метра.


Почему именно Кольский? Древность пород там оценивается в 3 млрд. лет. Естественно, те образцы, которые ученым там удавалось раздобыть в ходе бурения, представляли огромный научный интерес.

Бурить гранитные породы было нетрудно, но после 7 км пошли гораздо более мягкие, бур заклинивало, он обрывался, приходилось уходить в сторону, чтобы продолжить бурение. В итоге на максимально достигнутой глубине отклонение от первоначального устья составило ни много ни мало 840 метров.

Работы осложнялись еще тем, что с увеличением глубины скважины увеличивалась температура в ней, на достигнутой в 1994 году глубине она составила 220°С. Требовалось более термостойкое оборудование и огромные средства.


С тех пор как на СГ-3 были прекращены работы, прошло почти 30 лет. Не удивительно, что вокруг этого эксперимента длиной почти в четверть века с каждым годом возникает все больше домыслов, одно нелепее другого.


Начало было положено американской желтой прессой, еще в 80-е годы, когда работы продолжались. Уверялось, что из толщи пород доносятся человеческие стоны и крики, как из преисподней, а само бурение называли «Дорогой в ад».


Так, сегодня в инете можно встретить уверения в том, что советские геодезисты хотели достать до мантии земли, но испугавшись услышанных криков, прекратили работы и законсервировали скважину.


Подобные домыслы могут прийти в голову лишь невеждам. Для того чтобы исследовать акустику достигнутых глубин, использовали в те годы сейсмоприёмники, а микрофонов, которые могли выдержать такие температуры попросту не было.


Что касается мантии, то даже сегодня, с развитием современных технологий, понятно, что не только до мантии, но и до середины земной коры пока добраться возможности нет. И достигнутая отечественными бурильщиками глубина, которая едва составляет треть толщины коры, пока остается рекордной, и только благодаря беспримерной их многолетней настойчивости.


Кстати, все, кто сомневается в том, что никаких криков из преисподней в толще земной коры нет и быть не может, может отправиться на экскурсию к немецкой буровой установке. По достижении глубины в 9101м из-за слишком высокой стоимости продолжения дальнейших работ – необходимо было более термостойкое оборудование, она была законсервирована на год позже отечественной – в 1995 году.


Но скважину продолжают обслуживать, на ее дно регулярно опускаются различные датчики, чтобы ее посетители смогли услышать звуки земли из глубины в 9 км.


Как видим, не крики из преисподней, а элементарная дороговизна подобных проектов тормозит дальнейшее исследование земных глубин. И здесь в одиночку не справиться даже самым промышленно развитым странам. Именно поэтому в 2013 году свои усилия и финансы объединили страны ЕС, Япония, США, Китай, Австралия, Бразилия и Новая Зеландия.


Была разработана и осуществляется долгосрочная программа International Ocean Discovery Program, направленная на изучение процессов, происходящих в толще земли.

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Метки: в мире   глубина   люди   наука   ученые   факты   фото   
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paninya 54 минуты назад
"Геодезистами", бл@#@#_ть? Геологи - это. "Д.Б." С.Лавров
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Как учит Церковь, на глубине 10км уже начинается Преисподняя - царство Сатаны. Так что неудивительно, что ученые слышали крики - это грешники кричали от боли, когда их жарили на раскаленных сковородах чертенята. И хорошо, что законсервировали скважину, а то из трубы могли бы выскочить черти, и тогда никакие молитвы батюшек не помогли бы России.
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1k
Mixan 55 минут назад
Прекратили бурение ,потому что Союз был на грани развала в те времена .. В СССР на науку и исследования фундаментальные денег не жалели ..
Страна творческая была ..Сейчас одна прибыль на уме ,капитализм ,черт бы его побрал !
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68k
Viktor 59 минут назад
Так сколько метров?

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