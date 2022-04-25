Милота дня: пёс влюбился в соседскую собаку, играя через забор

Оказалось, пёс лаял на соседа и его собаку по кличке Лайла (Lyla), которые тоже играли в мяч - он наблюдал за ними и очень хотел присоединиться. Со временем эти двое сдружились, и соседи даже начали кидать мяч через забор, чтобы их собаки поиграли. Хозяйка Баундера ни разу не общалась с соседями, но благодаря своему питомцу они стали друзьями.