Милота дня: пёс влюбился в соседскую собаку, играя через забор

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У животных тоже могут случаться самые трогательные истории любви. Пёс по кличке Баундер, например, случайно познакомился с соседской собакой через забор, играя в мяч. Со временем между ними появилась крепкая связь, и хозяева решили - а может, это судьба?
Лабрадор по кличке Баундер (Bounder) живет в США с любящими хозяевами. Он обожает играть в мячик во дворе, и недавно с ним приключилась очень милая и романтичная история. Его хозяйка Бритни внезапно услышала его лай со двора, и решила проверить, в чём дело.
Оказалось, пёс лаял на соседа и его собаку по кличке Лайла (Lyla), которые тоже играли в мяч - он наблюдал за ними и очень хотел присоединиться. Со временем эти двое сдружились, и соседи даже начали кидать мяч через забор, чтобы их собаки поиграли. Хозяйка Баундера ни разу не общалась с соседями, но благодаря своему питомцу они стали друзьями.
Между Баундером и Лайлой появилась крепкая связь - они каждый раз ждали совместной игры. Спустя некоторое время хозяева решили организовать встречу своих собак, и те были счастливы наконец играть вместе! Теперь сосед периодически приводит Лайлу во двор семьи, и собачки проводят время вместе - бегая, играя и наслаждаясь компанией друг друга. Вот такая милейшая история!
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АНТИФИШКИ
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