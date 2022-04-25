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Милота дня: пёс влюбился в соседскую собаку, играя через забор

Милота дня: пёс влюбился в соседскую собаку, играя через забор

Автор:
25 апреля 2022 16:50
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   мило   собака   собаки   фото   
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У животных тоже могут случаться самые трогательные истории любви. Пёс по кличке Баундер, например, случайно познакомился с соседской собакой через забор, играя в мяч. Со временем между ними появилась крепкая связь, и хозяева решили - а может, это судьба?

Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   мило   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Izrin Maria 3 часа назад
Есть "друзья и закомые по собакам". Гуляем не с друзьями, а с хозяевами друзей наших собак.
Есть "родственники по собакам" - постоянно поддерживаем связь с некоторыми владельцами наших щенков. Они присылают фотографии своих и наших внучат.
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