Окепленные законом: почему в XVI веке жители Британии вынуждены были носить головной убор бандитского вида?

Flat Cap делали из шерсти или твида. Отличительной особенностью этой кепки было наличие небольшого заострённого козырька. Первые документально зафиксированные упоминания относятся к 1571 году.

Именно в этом году королева Елизавета подписала указ, который обязывал всё мужское население старше 6 лет не выходить из дому по воскресеньям без шерстяных плоских кепок на голове. Целью законодательного акта была популяризация шерсти и, соответственно, расширение торговли.

Именно шерсть в то время была одним из ключевых направлений производства и экономики. И, соответственно, инструментом пополнения казны. Поскольку для нарушителей предусматривался штраф в размере 3 фартингов (что-то около 100 рублей по современным меркам), то во избежание народ массово закупал шерстяные кепки.