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Окепленные законом: почему в XVI веке жители Британии вынуждены были носить головной убор бандитского вида?

Окепленные законом: почему в XVI веке жители Британии вынуждены были носить головной убор бандитского вида?

Автор:
29 апреля 2022 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   головной убор   закон   история   плоская кепка   популяризация   преступление   шерсть   
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8

Плоская матерчатая кепка у большинства советских граждан ассоциировалась с рабочим классом. Ну, и с отдельными романтизированными криминальными элементами типа Бирмингемской банды, по мотивам преступлений которой даже снят сериал «Острые козырьки».

Сейчас плоские кепки тоже можно увидеть на улицах. По сути, это классический головной убор, который теперь уже над модой. И мало кто знает, что в своё время он был ещё и над законом. И мужчинам приходилось носить его, дабы не совершить преступление.


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Flat Cap делали из шерсти или твида. Отличительной особенностью этой кепки было наличие небольшого заострённого козырька. Первые документально зафиксированные упоминания относятся к 1571 году.

Именно в этом году королева Елизавета подписала указ, который обязывал всё мужское население старше 6 лет не выходить из дому по воскресеньям без шерстяных плоских кепок на голове. Целью законодательного акта была популяризация шерсти и, соответственно, расширение торговли.

Именно шерсть в то время была одним из ключевых направлений производства и экономики. И, соответственно, инструментом пополнения казны. Поскольку для нарушителей предусматривался штраф в размере 3 фартингов (что-то около 100 рублей по современным меркам), то во избежание народ массово закупал шерстяные кепки.


Что парадоксально, интерес к аксессуарам после отмены закона не пропал, а наоборот увеличился.

Нормативно-правовой акт действовал довольно долго, четверть века. И за это время головной убор настолько прочно вошёл в обиход, что стал своего рода символом рабочего человека, честного работника, труженика. К тому же популярности поспособствовали чисто практические соображения: благодаря материалу она была тёплой, доступной по цене и не лишена эстетики.


Пару столетий спустя выходцы из Англии и Ирландии привнесут эту моду в США, где кепка быстро войдёт в обиход рабочих, разносчиков газет, позднее и таксистов.


В Великобритании к 1920-м кепка даже станет элементом официальной школьной формы. Помимо школяров её начнут носить и представители самых разных социальных слоёв, в том числе и криминальных.


Представители элиты ввели в моду головные уборы похожей формы, но из более дорогих материалов типа бархата и твида. Сам король Эдуард VIII не гнушался надевать такой твидовый аксессуар, находясь на отдыхе.


Таким образом, плоская кепка – это уникальный пример, когда принудиловка породила к аксессуару всеобщую любовь и признание. И кепка стала не просто массовой, а народной и приобрела популярность не только у себя на родине, и но и в общемировых масштабах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   головной убор   закон   история   плоская кепка   популяризация   преступление   шерсть   
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6  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А ещё раньше для разведения этой самой шерсти,крестьян согнали с земли и повесили как бродяг,чтобы английская знать на их земле овец разводила. Старая добрая Англия,хуле!

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7
Виталий Власенко 21 секунду назад
Офигезный заголовок статьи... Типа "Почему природа создала радугу в виде эмблемы гей-сообщества"...
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21k
Слепой Пью 11 минут назад
Грузины против! Бэз балшой кепка ты нэ грызун!
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514
imho 43 минуты назад
White Smoke Clan помнит кто нибудь?)
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68k
Доктор Джонс Час назад
" в XVI веке"?
В этом 16 веке в Британии носили вот такие головные уборы:
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