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Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?

Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?

Автор:
14 сентября 2022 12:23
Сообщество : Факты
Метки: головной убор   история   красный   легенда   моряк   объяснение   помпон   появление   создание   
1052
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Эта забавная штуковина из ниток органично смотрится на детских головных уборах. Или у взрослых, предпочитающий эпатировать публику или выбирающих оригинальный стиль. Но зачем помпон, да еще и красный, на бескозырке французских моряков?

Свою историю бескозырка с красным помпоном ведет со времени наполеоновских войн. Рядовые бойцы враждующих государств предпочитали носить удобные плоские шапочки боннеты.

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У англичан в ходу были так называемые tam o'shanter – береты с помпонами. Считалось, что это старинный национальный головной убор шотландских горцев. Видимо, морякам Франции он понравился. И сперва они позаимствовали его в качестве неуставного элемента формы. А позднее, после кое-каких доработок, берет с помпоном стал элементом уже официального обмундирования. Сначала шапочку украшал небольшой пучок ниток, а к началу Первой мировой бескозырка французских моряков приобрела привычный вид.

Есть красивая легенда, повествующая о том, что императрица Евгения – жена Наполеона III как-то направилась по делам в брестский порт. При виде монаршей особы матрос высокого роста вытянулся, чтобы отдать честь. Да сделал это так резко и быстро, что ударился макушкой о балку. На голове ретивого служаки выступила кровь. И добросердечная императрица промокнула ее собственным носовым платком.

В память о заботливой правительнице моряки и решили украсить бескозырки красными помпонами, обещая тем самым без сомнения проливать кровь за родную страну и свой народ.

Вторая версия более прозаичная, но и более реалистичная. Дело в том, что регламента в части пошива головных уборов вплоть до 1840 года не было. И при их изготовлении снаружи оставалось немало торчащих ниток. А почему бы не сделать их оригинальным элементом фуражки?

Сказано – сделано. А некоторые исследователи считают, что задачей была безопасность: случайно упавший за борт моряк был хорошо заметен в волнах благодаря яркому помпону. Да и от случайных ударов головой на корабле такие мягкие штуковины тоже давали некоторую защиту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: головной убор   история   красный   легенда   моряк   объяснение   помпон   появление   создание   
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11  комментариев
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779
Gadova Час назад
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2k
ZOV 3 минуты назад
Когда делаешь рекогносцировку с воздушного шара, то вероятность отделить своих от чужих выше, когда сверху стоит яркая метка.
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109
Sata33 21 минуту назад
Помпон очень прикольная тема )))
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9k
quam mordet 37 минут назад
Все просто: когда командир дает команду "К бою", все одевают помпон на нос и пока командир корчится на палубе от смеха, кто-то быстро крутит штурвал и все сваливают от опасного места.
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64k
Андрей 47 минут назад
Помпон именно предохранял голову: на парусных кораблях того времени для экономии места и пространства на нижних палубах подволоки были очень низкие, плюс торчащие везде балки, укрепляющие орудийную палубу с их тяжёлым грузом. Трапы вниз тоже были узкими, крутыми - и врезаться башкой в какой-нибудь острый угол было очень просто.
То же самое касается и современных детских головных уборов: помимо украшения, большой и плотный помпон на шапке предохрани голову юного и неуклюжего чада от удара о землю при неожиданном падении назад, чем всегда страдают дети, ещё не умеющие ходить уверенно.
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24k
Сибиряк Час назад
Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?Посмотреть
Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?
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504
kolobok263 Час назад
мишень для чаек, что бы срать удобнее было...
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25k
SerGProS Час назад
А тут, чтобы пенделя можно было отвесить, но больно не было

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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Яблочко" для ВКС?
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