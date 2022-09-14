Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?

Эта забавная штуковина из ниток органично смотрится на детских головных уборах. Или у взрослых, предпочитающий эпатировать публику или выбирающих оригинальный стиль. Но зачем помпон, да еще и красный, на бескозырке французских моряков?
Свою историю бескозырка с красным помпоном ведет со времени наполеоновских войн. Рядовые бойцы враждующих государств предпочитали носить удобные плоские шапочки боннеты.
У англичан в ходу были так называемые tam o'shanter – береты с помпонами. Считалось, что это старинный национальный головной убор шотландских горцев. Видимо, морякам Франции он понравился. И сперва они позаимствовали его в качестве неуставного элемента формы. А позднее, после кое-каких доработок, берет с помпоном стал элементом уже официального обмундирования. Сначала шапочку украшал небольшой пучок ниток, а к началу Первой мировой бескозырка французских моряков приобрела привычный вид.
Есть красивая легенда, повествующая о том, что императрица Евгения – жена Наполеона III как-то направилась по делам в брестский порт. При виде монаршей особы матрос высокого роста вытянулся, чтобы отдать честь. Да сделал это так резко и быстро, что ударился макушкой о балку. На голове ретивого служаки выступила кровь. И добросердечная императрица промокнула ее собственным носовым платком.
В память о заботливой правительнице моряки и решили украсить бескозырки красными помпонами, обещая тем самым без сомнения проливать кровь за родную страну и свой народ.
Вторая версия более прозаичная, но и более реалистичная. Дело в том, что регламента в части пошива головных уборов вплоть до 1840 года не было. И при их изготовлении снаружи оставалось немало торчащих ниток. А почему бы не сделать их оригинальным элементом фуражки?
Сказано – сделано. А некоторые исследователи считают, что задачей была безопасность: случайно упавший за борт моряк был хорошо заметен в волнах благодаря яркому помпону. Да и от случайных ударов головой на корабле такие мягкие штуковины тоже давали некоторую защиту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То же самое касается и современных детских головных уборов: помимо украшения, большой и плотный помпон на шапке предохрани голову юного и неуклюжего чада от удара о землю при неожиданном падении назад, чем всегда страдают дети, ещё не умеющие ходить уверенно.