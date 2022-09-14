Красный помпончик на бескозырке: шарм по-французски или объективная необходимость?

Есть красивая легенда, повествующая о том, что императрица Евгения – жена Наполеона III как-то направилась по делам в брестский порт. При виде монаршей особы матрос высокого роста вытянулся, чтобы отдать честь. Да сделал это так резко и быстро, что ударился макушкой о балку. На голове ретивого служаки выступила кровь. И добросердечная императрица промокнула ее собственным носовым платком.

В память о заботливой правительнице моряки и решили украсить бескозырки красными помпонами, обещая тем самым без сомнения проливать кровь за родную страну и свой народ.