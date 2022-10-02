Изменение климата разрушает исторические памятники

Легенды о короле Артуре настолько приукрашены, что кажется все превратилось в миф. На самом деле король Артур существовал в реальности.
Но климатический кризис возвращает нас от сказок к реальности. Замок Тинтагель в Корнуолле может скрыться под пучиной морских вод. Именно в этом месте родился король Артур по словам средневекового писателя Гальфриа Монмутского.
Древний замок построен на скалах, которые со временем разрушаются из-за климатических изменений. Эрозия была проблемой и в XIV веке. Тогда часть строений упали в воду. Но в последние несколько лет темпы потери почвы значительно ускорились, и специалисты бьют тревогу.
Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии уже собирает деньги, чтобы оплатить работы по спасению замка. По прогнозам, к концу столетия уровень моря в этом месте может повыситься на метр, и тогда Тинтагель просто перестанет существовать.
«Изменение климата усугубляет проблемы, с которыми сталкивается наше прибрежное наследие, — говорит Роб Вудсайд, глава Комиссии. — Повышение уровня моря и регулярные штормы представляют реальную опасность для будущего многих наших объектов».
Источник:
АНТИФИШКИ
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:))))))
Опять бухаешь, prodigal son >
Нет, мой друг далёкий, мои с алкоголем отношения весьма избирательны и умеренны и точно уж не определяются вашим скрепным понятием "бухать") Ну и касаемо устроенного здесь плача по "седым каменьям" - присоединюсь к скептикам. А "специалисты" на то и специалисты, чтобы постоянно бить тревогу, клянчить фонды и считать объёкт своего профессионального интереса едва ли не стержнем вселенной. Энтомологи бьют тревогу по поводу исчезновения какого-нибудь вида амазонских кузнечиков, из-за чего рухнет пищевая пирамида - ну так что ж теперь? Вот и на камни эти плевать, по большому счёту.
А зелёные не хотят вы"бать америкосов за то что газ в море х"ярит?) >
А на кой ляд американцам дырявить СП? Мы, вообще-то, сами "х*ярили" по кускам курицу, несшую золотые яйца. Не всем, конечно, но яйца-то золотые) Европа, конечно, обоcpaлась, как и с Гитлером когда-то - ну а что, у всякой толерантности и демократических соплей должен быть одиозный антипод. Гоу хард, мистер Путин? Ну, получайте) Ах, какой сюрприз - провинциального авторитета понесло вразнос, со стрельбой, трупами, подминанием территорий и размахиванием стволом перед носом конкурирующей братвы? Да, бл*дь - never before and again.
Москальская лженаука як и логика.
В древние времена люди не только реже болели, как правило только один раз в жизни, но и не думая о климате меняли его как хотели постоянно.
Многие памятники канули в лету, а уж вымерших из за людей динозавров или превратившихся в куриц так и не счесть.
Люди не думая о последствия, заставляли извергаться вулканы которые выбрасывали за один раз как Эйяфьятлайокудль углекислого газа как человечество за весь 20 век.
Увеличивали площадь леса как Россияне за последние 20 лет на 15% не осознавая, что лес это пар и тепло и соответственно чем больше леса тем теплее и дождливее даже в Кызылкуме.
И делали разные другие периоды движения планет и солнца устраивая всяческие Плещеевские озера в Переяславе где живет РЯПУШКА (селедка пресноводная).
И да, даже над пустынями человек таким образом каждые 10-15, а иногда и 5-ть тысяч лет издевался, ибо в время потепления вот эти самые гады - Палеоклиматологи из пустынь типа Сахары делают зеленые саванны с слонами, потепление=увлажнение, леса больше, даже в Сибири растут итальянские деревья площадь леса больше, дождей больше привет ихтиандрам.
В общем метеорологи, Палеоклиматологи, всяческие инженеры - зло.
Поубивали суки всех куриц, в смысле динозавров.
Гады одним словом.
Это как про современных новых грузинов
(вот прекрасная мысль бежать в страну у которой нет будущего, которая будет нищей при любых раскладах и которую будут пользовать при любых раскладах)
- ветер в спину и всяческих успехов в деле настоящих задне.проходцев.
Классика жанра: идиот - это на долго.
можно подумать, если бы людей не было, климат бы замер на месте.еще непонятно, что сильнее его меняет: истерика зеленых или деятельность людей на самом деле
Ну давайте все дружно пересядем на елистрические повозки, чтобы спасти пару развалин. А в идеале просто сидеть дома и жрать жуков. Это то самое, что нужно глобалистам во главе со швабом.