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Изменение климата разрушает исторические памятники

Изменение климата разрушает исторические памятники

Автор:
02 октября 2022 15:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Король Артур   Тинтагель   замок   история   климат   легенды   
6896
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Легенды о короле Артуре настолько приукрашены, что кажется все превратилось в миф. На самом деле король Артур существовал в реальности.

Но климатический кризис возвращает нас от сказок к реальности. Замок Тинтагель в Корнуолле может скрыться под пучиной морских вод. Именно в этом месте родился король Артур по словам средневекового писателя Гальфриа Монмутского.

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Древний замок построен на скалах, которые со временем разрушаются из-за климатических изменений. Эрозия была проблемой и в XIV веке. Тогда часть строений упали в воду. Но в последние несколько лет темпы потери почвы значительно ускорились, и специалисты бьют тревогу.

Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии уже собирает деньги, чтобы оплатить работы по спасению замка. По прогнозам, к концу столетия уровень моря в этом месте может повыситься на метр, и тогда Тинтагель просто перестанет существовать.

«Изменение климата усугубляет проблемы, с которыми сталкивается наше прибрежное наследие, — говорит Роб Вудсайд, глава Комиссии. — Повышение уровня моря и регулярные штормы представляют реальную опасность для будущего многих наших объектов».

Источник:

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Метки: Англия   Король Артур   Тинтагель   замок   история   климат   легенды   
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25  комментариев
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6k
Zhora 8 часов назад
Это всегда было и всегда будет. На дне Средиземного моря хренова туча построек и памятников с античных времён. В пустыне Сахара встречаются остатки древних плотин, где когда-то текли реки. Что там ещё есть под толщей песка - никто ещё не копал просто. Гренландия ещё около 1000 лет назад была покрыта зеленью (по крайней мере побережье, где высаживались викинги). Вот кто влиял на климат тогда, тысячи лет назад ? Если никакой промышленности не существовало, а людей на планете было в 100 раз меньше.
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30k
Teodor 3 часа назад
"Эрозия была проблемой и в XIV веке", но тогда говорили, что на все воля божья, а теперь на этой теме решили бабала срубить и назвали ее изменением климата.
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1k
tonic_guru 4 часа назад
"Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии уже собирает деньги, чтобы оплатить работы по спасению замка."
- А с какой целью собираются деньги?
- Что бы Провал окончательно не провалился. (с)
:))))))
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−172
Thomsen 5 часов назад
< Джордж. Вашингтон. Thomsen 55 минут назад
Опять бухаешь, prodigal son >

Нет, мой друг далёкий, мои с алкоголем отношения весьма избирательны и умеренны и точно уж не определяются вашим скрепным понятием "бухать") Ну и касаемо устроенного здесь плача по "седым каменьям" - присоединюсь к скептикам. А "специалисты" на то и специалисты, чтобы постоянно бить тревогу, клянчить фонды и считать объёкт своего профессионального интереса едва ли не стержнем вселенной. Энтомологи бьют тревогу по поводу исчезновения какого-нибудь вида амазонских кузнечиков, из-за чего рухнет пищевая пирамида - ну так что ж теперь? Вот и на камни эти плевать, по большому счёту.
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−172
Thomsen 7 часов назад
< Опиум для народа 21 минуту назад
А зелёные не хотят вы"бать америкосов за то что газ в море х"ярит?) >

А на кой ляд американцам дырявить СП? Мы, вообще-то, сами "х*ярили" по кускам курицу, несшую золотые яйца. Не всем, конечно, но яйца-то золотые) Европа, конечно, обоcpaлась, как и с Гитлером когда-то - ну а что, у всякой толерантности и демократических соплей должен быть одиозный антипод. Гоу хард, мистер Путин? Ну, получайте) Ах, какой сюрприз - провинциального авторитета понесло вразнос, со стрельбой, трупами, подминанием территорий и размахиванием стволом перед носом конкурирующей братвы? Да, бл*дь - never before and again.
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0
Чугайкинд 7 часов назад
Да насрать
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130
Гугенот Чугайкинд 7 часов назад
Ну да... как бы тут у людей другие проблемы...
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60k
Опиум для народа 8 часов назад
А зелёные не хотят вы"бать америкосов за то что газ в море х"ярит?)
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50k
Хельги 8 часов назад
Палеоклиматология...
Москальская лженаука як и логика.
В древние времена люди не только реже болели, как правило только один раз в жизни, но и не думая о климате меняли его как хотели постоянно.
Многие памятники канули в лету, а уж вымерших из за людей динозавров или превратившихся в куриц так и не счесть.
Люди не думая о последствия, заставляли извергаться вулканы которые выбрасывали за один раз как Эйяфьятлайокудль углекислого газа как человечество за весь 20 век.
Увеличивали площадь леса как Россияне за последние 20 лет на 15% не осознавая, что лес это пар и тепло и соответственно чем больше леса тем теплее и дождливее даже в Кызылкуме.
И делали разные другие периоды движения планет и солнца устраивая всяческие Плещеевские озера в Переяславе где живет РЯПУШКА (селедка пресноводная).
И да, даже над пустынями человек таким образом каждые 10-15, а иногда и 5-ть тысяч лет издевался, ибо в время потепления вот эти самые гады - Палеоклиматологи из пустынь типа Сахары делают зеленые саванны с слонами, потепление=увлажнение, леса больше, даже в Сибири растут итальянские деревья площадь леса больше, дождей больше привет ихтиандрам.
В общем метеорологи, Палеоклиматологи, всяческие инженеры - зло.
Поубивали суки всех куриц, в смысле динозавров.
Гады одним словом.
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6k
Ыукп 8 часов назад
такова селяви, как говорят французы.
можно подумать, если бы людей не было, климат бы замер на месте.еще непонятно, что сильнее его меняет: истерика зеленых или деятельность людей на самом деле
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10k
Green 8 часов назад
"Повышение уровня моря и регулярные штормы представляют реальную опасность для будущего многих наших объектов»."

Ну давайте все дружно пересядем на елистрические повозки, чтобы спасти пару развалин. А в идеале просто сидеть дома и жрать жуков. Это то самое, что нужно глобалистам во главе со швабом.
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61k
doker 8 часов назад
Когда о "глобальном потеплении" не слышали, то называли это "гневом богов"...

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2k
SHAGREEN 8 часов назад
Если бы человечеству удавалось сохранять все исторические памятники, пришлось бы колонизировать Марс, а на Землю летать на экскурсии.
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493
Вася SHAGREEN 7 часов назад
В нескольких фантастических книгах встречал такое - Земля как музей :)
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