В Европе из-за санкций против РФ подорожало женское нижнее белье

Что общего между женским бюстгалтером и ценами на газ? Вы удивитесь, но производители женского нижнего белья в Европе уже очень хорошо разобрались в этом вопросе. Из-за подорожания энергоносителей, впервые за долгое время, им пришлось увеличить цены на свою продукцию. Хм...неожиданно!
Исследовательская компания NPD Group выяснила, что обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает британское издание The Wall Street Journal.
Повышение цен не является произвольным. Это обдуманные решения компаний, которые были вынуждены пойти на это, столкнувшись с целым набором факторов.
В основном, в значительном росте цен повинно увеличение стоимости энергоносителей и больше всего от этого пострадало производство бюстгальтеров, цена на которые складывается из стоимости почти 27 компонентов.
Издержки растут и они затронули уже всю глобальную цепочку поставок, - жалуются производители.
«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — посетовал журналисту WSJ владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.
Подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани — с января 2020 года цены выросли в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 также стали дороже на 20 процентов. Кружево и эластичная отделка на 40%, а металлические крючки и кольца, регулирующие бретели — на 25%.
По словам Кампелло, некоторые предприятия в Италии, занимающиеся окрашиванием белья, даже закрываются, потому что их затраты превысили прибыль.
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АНТИФИШКИ
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2. А что, интересно, должно было произойти, если они говорят, что примерно столько и составила рекордная ИНФЛЯЦИЯ?
Автор, изучи уже, что такое инфляция, и зачем именно бюстгалтеры надо выхватывать из общей массы и здесь ими трясти?
Это как произошел потоп и дом уплыл, ЦЕЛИКОМ, а журналист пишет в своей заметке: "В результате наводнения уплыли ВСЕ трусы в доме!"