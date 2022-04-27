В Европе из-за санкций против РФ подорожало женское нижнее белье

Исследовательская компания NPD Group выяснила, что обычный бюстгальтер на косточках сейчас стоит 17 долларов, что на 13% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает британское издание The Wall Street Journal.

Повышение цен не является произвольным. Это обдуманные решения компаний, которые были вынуждены пойти на это, столкнувшись с целым набором факторов.

В основном, в значительном росте цен повинно увеличение стоимости энергоносителей и больше всего от этого пострадало производство бюстгальтеров, цена на которые складывается из стоимости почти 27 компонентов.

Издержки растут и они затронули уже всю глобальную цепочку поставок, - жалуются производители.

«Проблема обострилась после украинского конфликта: европейские страны, где производитель нижнего белья Journelle закупает материалы и шьет бюстгальтеры, уменьшают свою зависимость от российской нефти. Затраты на электроэнергию выросли в четыре раза», — посетовал журналисту WSJ владелец компании по производству нижнего белья Journelle Гвидо Кампелло.