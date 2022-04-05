Мошенники и кидалы: Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье и впечатления

Впрочем, в России сервис Airbnb никогда не был особенно популярен. В основном люди искали жилье и бронировали его через Яндекс, Твил, Островок, Авито, ЦИАН. Разве что Питер, Сочи, Крым - но там сдающие предпочитают предлагать в чате перейти в другой мессенджер или напрямую пишут - давайте не будем платить посредникам, переводите на карту, а бронирование отменим, - пишет Главмедиа.

А вот то, что людям не вернули деньги - это беда. Не глобального уровня, как например, присвоение коллекции российских картин или золота. И даже на арест яхт и вилл не тянет. Но в следующий раз немало пользователей могут уже сильно засомневаться, прежде чем доверить свои кровные сервису, не исполняющему обязательств. Репутация - это дело тонкое...

А вдруг опять средства зажмёт, если при заселении не произносить «СУГС!» или «пальяныцьа». А то может и бумагу заставят подписать, что ты Пушкина не читаешь и Чайковского ненавидишь с утра до вечера.

На заметку уже убежавшим: говорят, смена карты на Юнион, а также смена индекса/адреса клиента плюс ВПН позволяет что-то там бронировать.

Ну, как-то так пока.