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Мошенники и кидалы: Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье и впечатления

Мошенники и кидалы: Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье и впечатления (5 фото)

Автор:
05 апреля 2022 14:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Airbnb   Белоруссия   Россия   бронирование   жилье   санкции   сервис   
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Airbnb тоже всё. Отправился вслед за "Букингом", пиарно хлопнув дверью. Популярный сервис краткосрочной аренды жилья, ранее сообщивший о приостановке своей работы на территории России, объявил о полном запрете для россиян и белорусов бронировать жилье не только на территории этих стран, но и по всему миру.

4 марта генеральный директор этого сервиса бронирования Брайан Чески сообщил в своем микроблоге в Твиттере о введении полного запрета для россиян и белорусов

Кроме того, теперь пользователи из других стран не смогут забронировать жилье в Белоруссии и России.

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В результате, пользователи Airbnb из России и Белоруссии начали массово жаловаться, что сервис не сдержал своих обещаний, отменяет брони и не возвращает деньги за бронирования, сделанные в марте. Хотя ещё на днях в Airbnb пообещали, что все бронирования, сделанные россиянами и белорусами до 4 апреля площадка отработает.

В итоге пользователи заминусовали приложение Airbnb из-за блокировки российских и белорусских жителей.

Как пишет телеграм-канал "Главмедиа":

1. Картами банков России в приложении все равно расплатиться было нельзя с начала марта. Оплаты наличными в Айрби не предусмотрено. Иии?

2. Отличный подарок тем хипстерам, кто «убежал от Батьки и Темнейшего» за рубеж.

Впрочем, в России сервис Airbnb никогда не был особенно популярен. В основном люди искали жилье и бронировали его через Яндекс, Твил, Островок, Авито, ЦИАН. Разве что Питер, Сочи, Крым - но там сдающие предпочитают предлагать в чате перейти в другой мессенджер или напрямую пишут - давайте не будем платить посредникам, переводите на карту, а бронирование отменим, - пишет Главмедиа.

А вот то, что людям не вернули деньги - это беда. Не глобального уровня, как например, присвоение коллекции российских картин или золота. И даже на арест яхт и вилл не тянет. Но в следующий раз немало пользователей могут уже сильно засомневаться, прежде чем доверить свои кровные сервису, не исполняющему обязательств. Репутация - это дело тонкое...

А вдруг опять средства зажмёт, если при заселении не произносить «СУГС!» или «пальяныцьа». А то может и бумагу заставят подписать, что ты Пушкина не читаешь и Чайковского ненавидишь с утра до вечера.

На заметку уже убежавшим: говорят, смена карты на Юнион, а также смена индекса/адреса клиента плюс ВПН позволяет что-то там бронировать.

Ну, как-то так пока.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Airbnb   Белоруссия   Россия   бронирование   жилье   санкции   сервис   
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16  комментариев
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Жирный бот 2 часа назад
Да это мелочь... У нас техподдержка софта на сотни тыс. $ . Тоже просто аннулировали, естественно денег никто не вернул.. Аннулировали лишь за то, что это российская компания, вообще никакого отношения к властям не имеющая.. Сейчас лозунг- россиянин, значит виновен.. Ну создали себе нацию врагов, даже те кто в оппозиции были, нихера не поняли, за что наложили санкции на людей далеких от политики, на детей в т.ч..
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Олег Полчаса назад
если-б не этот пост, то я вообще не узнал-бы об этом сервисе.... Замену букингу еще поищу у меня в нём рейтинг был чумачечий
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livaneth 2 часа назад
Можете забрать мои, заплаченные "Аэрофлоту" за билет еще до пандемии. Сначала вернул вместо денег ваучеры, а теперь просто прекратил полеты.
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