Мошенники и кидалы: Airbnb запретил россиянам и белорусам бронировать жилье и впечатления

Airbnb тоже всё. Отправился вслед за "Букингом", пиарно хлопнув дверью. Популярный сервис краткосрочной аренды жилья, ранее сообщивший о приостановке своей работы на территории России, объявил о полном запрете для россиян и белорусов бронировать жилье не только на территории этих стран, но и по всему миру.
4 марта генеральный директор этого сервиса бронирования Брайан Чески сообщил в своем микроблоге в Твиттере о введении полного запрета для россиян и белорусов
Кроме того, теперь пользователи из других стран не смогут забронировать жилье в Белоруссии и России.
В результате, пользователи Airbnb из России и Белоруссии начали массово жаловаться, что сервис не сдержал своих обещаний, отменяет брони и не возвращает деньги за бронирования, сделанные в марте. Хотя ещё на днях в Airbnb пообещали, что все бронирования, сделанные россиянами и белорусами до 4 апреля площадка отработает.
В итоге пользователи заминусовали приложение Airbnb из-за блокировки российских и белорусских жителей.
Как пишет телеграм-канал "Главмедиа":
1. Картами банков России в приложении все равно расплатиться было нельзя с начала марта. Оплаты наличными в Айрби не предусмотрено. Иии?
2. Отличный подарок тем хипстерам, кто «убежал от Батьки и Темнейшего» за рубеж.
Впрочем, в России сервис Airbnb никогда не был особенно популярен. В основном люди искали жилье и бронировали его через Яндекс, Твил, Островок, Авито, ЦИАН. Разве что Питер, Сочи, Крым - но там сдающие предпочитают предлагать в чате перейти в другой мессенджер или напрямую пишут - давайте не будем платить посредникам, переводите на карту, а бронирование отменим, - пишет Главмедиа.
А вот то, что людям не вернули деньги - это беда. Не глобального уровня, как например, присвоение коллекции российских картин или золота. И даже на арест яхт и вилл не тянет. Но в следующий раз немало пользователей могут уже сильно засомневаться, прежде чем доверить свои кровные сервису, не исполняющему обязательств. Репутация - это дело тонкое...
А вдруг опять средства зажмёт, если при заселении не произносить «СУГС!» или «пальяныцьа». А то может и бумагу заставят подписать, что ты Пушкина не читаешь и Чайковского ненавидишь с утра до вечера.
На заметку уже убежавшим: говорят, смена карты на Юнион, а также смена индекса/адреса клиента плюс ВПН позволяет что-то там бронировать.
Ну, как-то так пока.
Источник:
АНТИФИШКИ
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