"Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS?

О том, что Россию могут отключить от самой распространенной в мире спутниковой системы определения расположения – GPS, еще в марте заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет издание Sputnik.

Если кратко, то сегодня система GPS представляет собой сеть из 32 спутников, которые движутся по шести орбитам вокруг Земли и посылают информацию на планету.

К данным сигналам и подключается множество устройств на Земле (от смартфонов и навигаторов до самолетов и плавательных судов), чтобы получать точную информацию о местоположении.

Кроме GPS по той же самой схеме работают европейская система Galileo, китайская Beidou и российская ГЛОНАСС.

Для обеспечения работы такой системы (глобального покрытия планеты) и создания "созвездия спутников" необходимо 24 аппарата на орбите. У российского ГЛОНАСС на орбите находится 25.

Но спутники американской системы расположены по шести орбитальным плоскостям. Это делает точность GPS выше, нежели у ГЛОНАСС (у российской системы спутники расположены по трем плоскостям). Специалисты говорят, что разница не слишком значительная: точность GPS – 5 метров, точность ГЛОНАСС – 5-10 метров. При этом российская система развивается, а ее точность увеличивается.