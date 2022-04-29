"Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS?

В очередной пакет пакетов с санкциями, которые предполагается ввести против России, может войти отключение от навигационной системы GPS, принадлежащей правительству США. Сможем ли мы и дальше пользоваться навигаторами и безопасно летать на самолетах?
О том, что Россию могут отключить от самой распространенной в мире спутниковой системы определения расположения – GPS, еще в марте заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет издание Sputnik.
Если кратко, то сегодня система GPS представляет собой сеть из 32 спутников, которые движутся по шести орбитам вокруг Земли и посылают информацию на планету.
К данным сигналам и подключается множество устройств на Земле (от смартфонов и навигаторов до самолетов и плавательных судов), чтобы получать точную информацию о местоположении.
Кроме GPS по той же самой схеме работают европейская система Galileo, китайская Beidou и российская ГЛОНАСС.
Для обеспечения работы такой системы (глобального покрытия планеты) и создания "созвездия спутников" необходимо 24 аппарата на орбите. У российского ГЛОНАСС на орбите находится 25.
Но спутники американской системы расположены по шести орбитальным плоскостям. Это делает точность GPS выше, нежели у ГЛОНАСС (у российской системы спутники расположены по трем плоскостям). Специалисты говорят, что разница не слишком значительная: точность GPS – 5 метров, точность ГЛОНАСС – 5-10 метров. При этом российская система развивается, а ее точность увеличивается.
Технически отключить конкретную страну от GPS не представляется возможным, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.
Отключение части спутников повлечет за собой потерю сигнала для потребителей не в конкретной стране, а в ряде стран мира. У каждого спутника слишком большая зона покрытия, а значит, что при принятии такого решения, в частности, пострадают все соседи РФ – от стран Балтии и части Европы до ряда азиатских стран.
По словам генерального директора компании "НавМарин" (разработчик и производитель навигационного оборудования и систем связи) Алексея Мигалина, современный спутниковый приемник (ГНСС) определяет местоположение с использованием разных систем спутниковой навигации – GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.
Поэтому, отмечает он, нет ничего страшного в том, если Россию все же решат "отключить" от GPS. В случае невозможности получения сигналов GPS устройства будут получать информацию от других спутниковых систем (впрочем, от них получают ее уже сейчас).
"Как все работало, так и будет работать. Большинство смартфонов россиян также нормально будут функционировать, показывать местоположение и искать объекты в навигаторе", – заключает Мигалин.
С ним согласен руководитель проекта ООО "Адвантум" (член Ассоциации организаций продуктового сектора) Сергей Юрченко: "Отключение GPS практически никак не повлияет на текущее состояние бизнеса и процессы в России и в странах, использующих ГЛОНАСС. Например, производители телефонных чипов – такие как Qualcomm, Exynos и Broadcom – поддерживают ГЛОНАСС в сочетании с GPS, поэтому даже на нашей обычной жизни это никоим образом не отразится", – заключил эксперт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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США не может отключить GPS потому что их весь мир на тряпочки порвет, а сбить спутники GPS Baidu Глонас и прочие, они не могут...
"А дорогу покажешь?"(с):)
По моей информации их то ли нет еще на ордите, то ли пара тройка штук всего. Что не позволяет отключить конкретные области.
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Понятно , школьники- эксперты был еще не самый удивительный вариант )))
А! Кто здесь?