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"Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS?

"Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS?

Автор:
29 апреля 2022 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: GPS   Россия   запрет   использование   навигатор   навигационная система   санкции   спутник   
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В очередной пакет пакетов с санкциями, которые предполагается ввести против России, может войти отключение от навигационной системы GPS, принадлежащей правительству США. Сможем ли мы и дальше пользоваться навигаторами и безопасно летать на самолетах?

О том, что Россию могут отключить от самой распространенной в мире спутниковой системы определения расположения – GPS, еще в марте заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом пишет издание Sputnik.

Если кратко, то сегодня система GPS представляет собой сеть из 32 спутников, которые движутся по шести орбитам вокруг Земли и посылают информацию на планету.

К данным сигналам и подключается множество устройств на Земле (от смартфонов и навигаторов до самолетов и плавательных судов), чтобы получать точную информацию о местоположении.

Кроме GPS по той же самой схеме работают европейская система Galileo, китайская Beidou и российская ГЛОНАСС.

Для обеспечения работы такой системы (глобального покрытия планеты) и создания "созвездия спутников" необходимо 24 аппарата на орбите. У российского ГЛОНАСС на орбите находится 25.

Но спутники американской системы расположены по шести орбитальным плоскостям. Это делает точность GPS выше, нежели у ГЛОНАСС (у российской системы спутники расположены по трем плоскостям). Специалисты говорят, что разница не слишком значительная: точность GPS – 5 метров, точность ГЛОНАСС – 5-10 метров. При этом российская система развивается, а ее точность увеличивается.

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Технически отключить конкретную страну от GPS не представляется возможным, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.

Отключение части спутников повлечет за собой потерю сигнала для потребителей не в конкретной стране, а в ряде стран мира. У каждого спутника слишком большая зона покрытия, а значит, что при принятии такого решения, в частности, пострадают все соседи РФ – от стран Балтии и части Европы до ряда азиатских стран.

По словам генерального директора компании "НавМарин" (разработчик и производитель навигационного оборудования и систем связи) Алексея Мигалина, современный спутниковый приемник (ГНСС) определяет местоположение с использованием разных систем спутниковой навигации – GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou.

Поэтому, отмечает он, нет ничего страшного в том, если Россию все же решат "отключить" от GPS. В случае невозможности получения сигналов GPS устройства будут получать информацию от других спутниковых систем (впрочем, от них получают ее уже сейчас).

"Как все работало, так и будет работать. Большинство смартфонов россиян также нормально будут функционировать, показывать местоположение и искать объекты в навигаторе", – заключает Мигалин.

С ним согласен руководитель проекта ООО "Адвантум" (член Ассоциации организаций продуктового сектора) Сергей Юрченко: "Отключение GPS практически никак не повлияет на текущее состояние бизнеса и процессы в России и в странах, использующих ГЛОНАСС. Например, производители телефонных чипов – такие как Qualcomm, Exynos и Broadcom – поддерживают ГЛОНАСС в сочетании с GPS, поэтому даже на нашей обычной жизни это никоим образом не отразится", – заключил эксперт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: GPS   Россия   запрет   использование   навигатор   навигационная система   санкции   спутник   
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20  комментариев
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24k
Slawa49 23 минуты назад
а по GPS навигаторам еще ездят?? я свой уже пару лет не доставал, как то по яндексу на телефоне все больше)))))))
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2k
Evgeny K. 4 минуты назад
Отключить от GPS на данный момент могут только 2 страны, Россия и Китай, у США на данный момент нет штатных систем для уничтожения спутников на орбите, у России это комплекс С-500, Китай тоже что то недавно тестировал сбили свой собственный спутник...
США не может отключить GPS потому что их весь мир на тряпочки порвет, а сбить спутники GPS Baidu Глонас и прочие, они не могут...
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24k
Slawa49 16 минут назад
придется так!! ведь еще лет 20 назад только так и ездили))))))))))
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123k
DeOrio 53 минуты назад
ГЛОНАСС ещё никто не отменял.
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53
Евгений Трапезников Час назад
Деды наши и прадеды никаких спутников не знали, и ничего - жили прекрасно, строили великую страну и одерживали великие победы.
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2k
tessio Час назад
Телефоны не подключаются к спутникам, они только ловят сигнал от них (в сигнале лишь идентификатор спутника и сигнал ТОЧНОГО времени). По данным от нескольких спутников телефон вычисляет свое положение. GPS как и ГЛОНАСС создана военными и в случае БП сбивать вражеские спутники над своей страной первая задач космических войск.
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1k
tonic_guru Час назад
Чо будет, чо будет. Да ни чо не будет, будет как и раньше.
"А дорогу покажешь?"(с):)
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400
Антошка Час назад
Бред бредовый. А как же омериканские союзники будут воевать с нами без ГэПэЭс, по компасу? Они ведь именно для этого в основном его и создавали.
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6k
Андрей Крылов Час назад
Ни чего не случится. У нас ГЛОНАСС есть, который ни чем не хуже. И все современные навигационные системы могут им пользоваться.
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20k
SolomonA Час назад
Запустил тест GPS на телефоне. С балкона в квартире: GPS - 5 спутников, Глонасс - 6 спутников, Галилео - 5 спутников, BeiDou - 10 спутников.
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10k
кот базилий 2 часа назад
Работа гастеров в такси сразу закончиться.
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
член Ассоциации организаций продуктового сектора Сергей Юрченко: Рассказывает нам про то что могут или не могут американцы с GPS/
/
Понятно , школьники- эксперты был еще не самый удивительный вариант )))
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6k
Shade116 2 часа назад
Потом не обижайтесь если САрмат случайно собьется с курса и упадет например на пендосоград.
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1k
Трям 2 часа назад
Ваще пох. Мне дорогу подсказывают голоса в голове.
А! Кто здесь?
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3k
SNZV 2 часа назад
мало себе санкций, надо еще, еще и еще...

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