Американцы возмущены ростом цен на бензин

В этом они обвиняют президента Джо Байдена.
Вот такие мемы делают простые американские граждане:
Это связано с рекордным ростом цен на бензин. Средняя стоимость галлона топлива (3,7 л) дошла до 4,35$. Это в сравнении с 1,22$ за галлон при Трампе. Так что американцы уже понимают, что «запахло жареным» и скоро придётся ходить пешком. Ну или тратить кучу денег на топливо, кому что ближе.
И это при том, что ранее Байден обещал снизить цены на топливо - вместо этого, поднял. Сейчас администрация американского президента срочно ищет выход из ситуации. К России обратиться пока не могут - они запретили импорт нашего топлива, поэтому ринулись в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Венесуэлу. Саудиты и шейхи от переговоров с американцами отказались. Как сказал один из шейхов: «Нам это просто не интересно». А когда приехали к президенту Венесуэлы, он выкатил следующие условия: отмена всех ограничений против официальных лиц и полный контроль над венесуэльской госкомпанией PDVSA. Американцы заявили, что «это невыполнимо» и свинтили восвояси. Хотя Венесуэла сейчас и не может заменить Россию на глобальном рынке: чтобы нарастить добычу, ей понадобится около 250 миллиардов долларов инвестиций и 7-8 лет на восстановление инфраструктуры.
Так что теперь американцы думают, как разрулить ситуацию, которую сами же и создали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну это мои личные субьективные наблюдения на англоязычном редите следя за коментами юзеров