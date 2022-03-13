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Американцы возмущены ростом цен на бензин

Американцы возмущены ростом цен на бензин (6 фото)

Автор:
13 марта 2022 12:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   США   байден   бензин   оаэ   политика   санкции   топливо   
1376
6

В этом они обвиняют президента Джо Байдена.

Вот такие мемы делают простые американские граждане:

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Это связано с рекордным ростом цен на бензин. Средняя стоимость галлона топлива (3,7 л) дошла до 4,35$. Это в сравнении с 1,22$ за галлон при Трампе. Так что американцы уже понимают, что «запахло жареным» и скоро придётся ходить пешком. Ну или тратить кучу денег на топливо, кому что ближе.

И это при том, что ранее Байден обещал снизить цены на топливо - вместо этого, поднял. Сейчас администрация американского президента срочно ищет выход из ситуации. К России обратиться пока не могут - они запретили импорт нашего топлива, поэтому ринулись в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Венесуэлу. Саудиты и шейхи от переговоров с американцами отказались. Как сказал один из шейхов: «Нам это просто не интересно». А когда приехали к президенту Венесуэлы, он выкатил следующие условия: отмена всех ограничений против официальных лиц и полный контроль над венесуэльской госкомпанией PDVSA. Американцы заявили, что «это невыполнимо» и свинтили восвояси. Хотя Венесуэла сейчас и не может заменить Россию на глобальном рынке: чтобы нарастить добычу, ей понадобится около 250 миллиардов долларов инвестиций и 7-8 лет на восстановление инфраструктуры.

Так что теперь американцы думают, как разрулить ситуацию, которую сами же и создали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   США   байден   бензин   оаэ   политика   санкции   топливо   
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21  комментарий
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58k
Dominus Час назад
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KOSTELLO 22 секунды назад
Ну так, за что боролись, дарагие американцы…
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133
zenon 13 минут назад
Байден вот так утешил американцев - нам плохо, но вы представьте как намного плохо в России. Вспомнился анекдот. Как в одном племени решили разрушить СССР. Нашли самый толстый бамбук. Набили его порохом и пальнули в сторону куда-то. Бамбук разорвало. Все стоявшие возле него погибли. Тут на последнем дыхании вождь говорит колдуну - ты смотри что у нас, а в СССР там наверное из всех каша и умер.
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3k
Frank Borman 44 минуты назад
Фигня вопрос. Пускай покупают электрические Теслы, и не нужен им будет бензин.
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−40
Weer Fsefg 45 минут назад
Я верил что есть адекватные но теперь НЕТ ))) СУКА Я РЖУ НАД ВАМИ )))
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13k
ss 47 минут назад
Дорого?! По $1,18 за литр дорого, @лядь?!!! А у нас €2,12 - €2,22 !!!
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13k
Юрий Николаевич 50 минут назад
Указом Президента РФ В. В. Путина генерал Д. Байдыненко награждён орденом "За заслуги перед отечеством" 1-й степени.
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692
Copycat 51 минуту назад
Да там у них интересно конечно - республикацны ругают байдена и сейчас ещё сильней, Демократы во всем винят путина оправдывая байдена, а простой народй который нейтрален всё больше склоняется на сторону того что байден творит херню какую то по тому что жудко недовольны ценами, ну конечно есть и дурачки которые кричат что это все таки путин виноват но их мало

ну это мои личные субьективные наблюдения на англоязычном редите следя за коментами юзеров
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4k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Уже нашли виновного!
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19k
albedo 57 минут назад
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−40
Weer Fsefg 59 минут назад
За лесом не видно деревьев патриоты [мат] !!!
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2k
lekha-fil Час назад
Ну и где эти возмущения?
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296
сергей Час назад
Прямо как в рекламе "Праздник к ним приходит.."
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2k
Лёха Час назад
"минус" за тему. Это их проблемы. Не мои.
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1k
Гур Час назад
Ну а как они хотели?...
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