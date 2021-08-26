На церемонии открытия Паралимпиады-2020 глава украинского Паралимпийского комитета отдал распоряжение украинским спортсменам покинуть мероприятие только ради того, чтобы не стоять рядом с российской сборной. Об этом сообщил на «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Высказывание комментатора тут же распространили СМИ, хотя практически сразу по этому поводу начали появляться опровержения. Что же произошло на самом деле?

Губерниев в комментарии подчеркнул, что степень маразма украинских властей достигла предела, если они решили запретить своим спортсменам даже стоять рядом с русскими. При этом приказу вняли далеко не все, и многие представители Украины остались на своих местах, чтобы досмотреть церемонию.

Павел Рожков – и.о. главы Паралимпийского комитета России информацию опроверг, заявив, что скандал раздут на пустом месте. И поводов для конфликта не было, поскольку он лично поприветствовал главу украинского Паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, и на открытии они шли по параллельным дорожкам.