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Спортивные страсти: чем объясняется запрет украинской сборной присутствовать на Паралимпиаде?

Спортивные страсти: чем объясняется запрет украинской сборной присутствовать на Паралимпиаде? (2 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:43
Сообщество : Спорт
Метки: Паралимпиада-2020   Россия   Украина   запрет   обсуждение   открытие   почемучка   спорт   
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Казалось бы, все страсти по поводу важного спортивного и не только события уже улеглись. Но все же произошел инцидент, снова всколыхнувший общественность, которая задалась вопросом – почему нет Украины на Олимпиаде?

На церемонии открытия Паралимпиады-2020 глава украинского Паралимпийского комитета отдал распоряжение украинским спортсменам покинуть мероприятие только ради того, чтобы не стоять рядом с российской сборной. Об этом сообщил на «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Высказывание комментатора тут же распространили СМИ, хотя практически сразу по этому поводу начали появляться опровержения. Что же произошло на самом деле?

Губерниев в комментарии подчеркнул, что степень маразма украинских властей достигла предела, если они решили запретить своим спортсменам даже стоять рядом с русскими. При этом приказу вняли далеко не все, и многие представители Украины остались на своих местах, чтобы досмотреть церемонию.

Павел Рожков – и.о. главы Паралимпийского комитета России информацию опроверг, заявив, что скандал раздут на пустом месте. И поводов для конфликта не было, поскольку он лично поприветствовал главу украинского Паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, и на открытии они шли по параллельным дорожкам.


Летние Паралимпийские игры-2020 будут идти с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Из-за наложенных на нашу страну санкций россияне будут выступать в 19 из 22 видов спорта как Паралимпийский комитет России.

Сложно оценить, были ли даны украинским спортсменам указания касаемо взаимоотношения с россиянами, но с учетом опыта обычной Олимпиады в Токио такой возможности исключать нельзя. Впрочем, хочется искренне верить, что политика со спортом в рамках Паралимпиады перемешиваться не будут, спортсмены станут просто соревноваться, а зрители – болеть, а не отвлекаться на обсуждение конфликтов и скандалов.

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Метки: Паралимпиада-2020   Россия   Украина   запрет   обсуждение   открытие   почемучка   спорт   
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7  комментариев
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antonium 56 минут назад
Ничего не понятно, кто, кому и что запретил. Пост читал три раза и нифига не понял. Совсем тупой.
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sivanov1079 7 минут назад
От хохлов можно ожидать всего, но верить удиле Губерниеву...
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839
А я несу пакетик 22 минуты назад
неправильно написали. Надо было :"степень маразма комментатора Губерниева зашкаливает, и он прокомментировал со своей колокольни и СМИ подхватили и раздули скандал" . Шли по параллельным дорожкам, стояли рядом- украинские власти запретили (идиотизм надоел уже)
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3k
Слава Андреев 52 минуты назад
надоело уже это читать в новостях. каждый день. ясности нет но пишут и пишут. пусть Рен ТВ и Соловьев расследует. Зачем нам это нужно.
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56k
pynh Час назад
и тут рпц
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