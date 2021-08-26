Казалось бы, все страсти по поводу важного спортивного и не только события уже улеглись. Но все же произошел инцидент, снова всколыхнувший общественность, которая задалась вопросом – почему нет Украины на Олимпиаде?
На церемонии открытия Паралимпиады-2020 глава украинского Паралимпийского комитета отдал распоряжение украинским спортсменам покинуть мероприятие только ради того, чтобы не стоять рядом с российской сборной. Об этом сообщил на «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Высказывание комментатора тут же распространили СМИ, хотя практически сразу по этому поводу начали появляться опровержения. Что же произошло на самом деле?
Губерниев в комментарии подчеркнул, что степень маразма украинских властей достигла предела, если они решили запретить своим спортсменам даже стоять рядом с русскими. При этом приказу вняли далеко не все, и многие представители Украины остались на своих местах, чтобы досмотреть церемонию.
Павел Рожков – и.о. главы Паралимпийского комитета России информацию опроверг, заявив, что скандал раздут на пустом месте. И поводов для конфликта не было, поскольку он лично поприветствовал главу украинского Паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, и на открытии они шли по параллельным дорожкам.
Летние Паралимпийские игры-2020 будут идти с 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Из-за наложенных на нашу страну санкций россияне будут выступать в 19 из 22 видов спорта как Паралимпийский комитет России.
Сложно оценить, были ли даны украинским спортсменам указания касаемо взаимоотношения с россиянами, но с учетом опыта обычной Олимпиады в Токио такой возможности исключать нельзя. Впрочем, хочется искренне верить, что политика со спортом в рамках Паралимпиады перемешиваться не будут, спортсмены станут просто соревноваться, а зрители – болеть, а не отвлекаться на обсуждение конфликтов и скандалов.
Источник:
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