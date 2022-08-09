«Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию

После того, как Вайкуле выступила в Литве и показала украинский флаг, её могут внести в чёрный список и она никогда больше не попадёт в РФ.
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В России такого поступка не поняли и предложили запретить Вайкуле приезжать и выступать в нашей стране.
Такую инициативу выдвинул Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». И направил в ФСБ прошение о запрете на въезд для Вайкуле:
«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор ФСБ), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле».
Депутат отметил, что Вайкуле показала украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».
И добавил:
«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране».
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АНТИФИШКИ
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Хохлы скакали на площадях с речевками "москаляку на гиляку", в школах скакали крича "москалей на ножи". Абсолютно неожиданно русские приехали на танках. Агрессоры с тираном во главе.
поэтому не стоит их отождествлять
Если уже все растянуто, то старушка просто растягивала нерастягивающееся....
В госдуре не хотят то же самое ко всяким чуркам применить, которые в страну по их милости аулами заезжают и остаются, и срать они хотели на уважение к нашей стране? Или это другое когда за это чинушам и иже с ними на карман денежка падает?
А, раз их слушают, то не надо булькать и делать популистские заявления.
Принято то будет..я про то ..что очень долго принимают решения вечно..