«Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию

Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду

Попавшая в запретный список певица Светлана Лобода может снова приехать в Россию с концертами

Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год

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"Вы мужики или кто? Депутата Рашкина лишили мандата ГосДумы из-за лося

Украинским артистам запретили появляться в России в ближайшие 50 лет