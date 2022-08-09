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«Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию

«Необходимое условие для иностранца в РФ — уважение к нашей стране»: в Госдуме хотят запретить Лайме Вайкуле приезжать в Россию

Автор:
09 августа 2022 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   госдума   депутат   запрет   лайма вайкуле   певица   флаг   
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После того, как Вайкуле выступила в Литве и показала украинский флаг, её могут внести в чёрный список и она никогда больше не попадёт в РФ.

Лайма Вайкуле выступала в литовском городе Паланг и растянула на сцене украинский флаг.

В России такого поступка не поняли и предложили запретить Вайкуле приезжать и выступать в нашей стране.

Такую инициативу выдвинул Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». И направил в ФСБ прошение о запрете на въезд для Вайкуле:

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич (Бортников, директор ФСБ), рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле».

Депутат отметил, что Вайкуле показала украинский флаг, «продемонстрировав тем самым свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

И добавил:

«Иностранные граждане, публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах. Решение должно быть системным. Поэтому в ближайшее время мы внесем в Госдуму законопроект, препятствующий подобной практике. Необходимое условие для бизнеса иностранца в России — уважение к нашей стране».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   госдума   депутат   запрет   лайма вайкуле   певица   флаг   
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18  комментариев
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2k
Гур 2 часа назад
Правильно, нех.уй ей здесь делать
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28k
Григорий 7 минут назад
Она за всю жизнь не была замечена в любви к Украине, а сейчас возлюбила. Мы посыл услашали.
Хохлы скакали на площадях с речевками "москаляку на гиляку", в школах скакали крича "москалей на ножи". Абсолютно неожиданно русские приехали на танках. Агрессоры с тираном во главе.
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3k
Хрюн 8 минут назад
Чего ж ей одной?! Списочек можно и расширить. За свой базар надо отвечать.
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21k
Егор 22 минуты назад
У них там обязательное условие выступления - публично поддержать Украину. Надо, чтобы у нас было также: хочешь выступать - поддержи СВО. Так что, пусть приезжает. Дадим ей флаг ДНР и вперед, на сцену!
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23k
Андрей Полчаса назад
Правильно, нефиг тут этой шепелявой делать!
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
естественно надо запретить всех кто не любит Россию, а русских предателей высылать в европу.
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260
Кристофер Робин Полчаса назад
Чисто технический вопрос, мы теперь всегда должны реагировать, когда кто-то и где-то разворачивает флаг не нашей страны?
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5k
Allmaster 38 минут назад
Если не поносила страну а просто флаг растянула , ну и что? Она привыкла все растягивать, даже гласные )))
Если уже все растянуто, то старушка просто растягивала нерастягивающееся....
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6k
Shtoppi Час назад
<<Необходимое условие для иностранца в РФ уважение к нашей стране>>
В госдуре не хотят то же самое ко всяким чуркам применить, которые в страну по их милости аулами заезжают и остаются, и срать они хотели на уважение к нашей стране? Или это другое когда за это чинушам и иже с ними на карман денежка падает?
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214
Александер Час назад
Я думаю, что мы ничего не потеряем, потеряв такую звезду.... на...
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4k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Никаких возражений предлагаемому. Наоборот, такое уже обязано быть давно.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Ну, запретят ей въезд, она будет выступать в прибалтике. Но, я о другом, включите любую музыкальную радиостанцию (например Дорожное радио), за 3-х часовую поездку вы услышите и Вайкуле, и Ротару, и Макаревича. Вся эта "элита" уехавшая и собирающая нас с вами, прекрасно получают отчисления по авторским правам.
А, раз их слушают, то не надо булькать и делать популистские заявления.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
дальше бла бла бла никуя не двигаются принятия решений с этими пособниками нацистов)
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