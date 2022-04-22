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«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля

«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля

Автор:
22 апреля 2022 15:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андрей Данилко   Верка Сердючка   артисты   въезд   запрет   заработок   сцена   
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И задорно комментирует то, что в ближайшие 50 лет он/она в России не появится.

Украинским артистам, музыкантам и прочей братии запрещён въезд в Россию. На всякий случай, вот список этих «звёзд».

Многие из них повели себя неадекватно. Сначала они злобно плевались в сторону России, а потом вот взяли и обиделись, когда им запретили здесь появляться. Ну что поделать, ребята, бывают в жизни огорчения.

Но некоторые не унывают. Один из таких - певец ртом и не только, Андрей Данилко. К сожалению, нам он хорошо знаком по образу Верки Сердючки и её жутким песням, например: «А я иду такая вся в Дольче Габбана!»

Вот что «Верка» говорит о запрете на въезд в нашу страну:

«Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м,  90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня. Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади».

Мы же надеемся, что этого не случится. Манерные травести-певцы сейчас в моде в незалежной, пусть там и скачет на сцене. Вот только с заработком там не очень - и примерно так будет в ближайшие N лет. Поэтому ждём, когда все эти «звёзды» неожиданно раскаются и попросят прощения - а как же, есть-то что-то надо, да и к красивой жизни они тоже уже привыкли.

Красивой - за наш счёт. Потому что все деньги эти «звездуны» зарабатывали здесь. Только сейчас они об этом как-то подзабыли.

Ну ничего, скоро вспомнят. И по поводу будущих извинений - лучше бы их не принимали, воздух явно станет чище.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Андрей Данилко   Верка Сердючка   артисты   въезд   запрет   заработок   сцена   
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15  комментариев
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10k
Максимка 22 минуты назад
А ведь этот "пивец" - гандон со стажем.
Помнится исчез из России на время после "Russia, goodbye".
Простили, а зря...
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котегRUS Полчаса назад
не нужны они тут у нас, в России..
пусть едут в свою гейропу за грошами
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2k
Carex Полчаса назад
Вижу петуха- ставлю минус.
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16k
alexis 41 минуту назад
Пошлое.
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6k
Zhora 44 минуты назад
Пусть это педрилло лучше по Азовстали прогуляется
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361
HalloFreeSpace 51 минуту назад
ой , да нафиг их ...
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1k
Copycat Час назад
блин эта сердючка вышла в тираж ой как давно и все хороише песни она уже спела, бабушки до сих пор их в караоке поют

т.е. всё хорошее он нам дал, а то что испортился теперь ну и что - у всего етсь срок годности, забыли и забили
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68k
Доктор Джонс Час назад
Тьфу, срамота...
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4k
Том Сойер Час назад
Вот с этой палочкой(см. картинку) - в заднице своей, он пройдётся, а вернее провезут этого пед.рилу - в клетке, причём - рядом с Красной площадью, где-то рядом-рядом - возле Магадана....
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21k
KOSTELLO Час назад
На поводке гулять собрался?
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27k
Владимир Час назад
Будет себе что нибудь к брусчатке прибивать?
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August

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