«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля

И задорно комментирует то, что в ближайшие 50 лет он/она в России не появится.
Украинским артистам, музыкантам и прочей братии запрещён въезд в Россию. На всякий случай, вот список этих «звёзд».
Многие из них повели себя неадекватно. Сначала они злобно плевались в сторону России, а потом вот взяли и обиделись, когда им запретили здесь появляться. Ну что поделать, ребята, бывают в жизни огорчения.
Но некоторые не унывают. Один из таких - певец ртом и не только, Андрей Данилко. К сожалению, нам он хорошо знаком по образу Верки Сердючки и её жутким песням, например: «А я иду такая вся в Дольче Габбана!»
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Вот что «Верка» говорит о запрете на въезд в нашу страну:
«Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м, 90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня. Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади».
Мы же надеемся, что этого не случится. Манерные травести-певцы сейчас в моде в незалежной, пусть там и скачет на сцене. Вот только с заработком там не очень - и примерно так будет в ближайшие N лет. Поэтому ждём, когда все эти «звёзды» неожиданно раскаются и попросят прощения - а как же, есть-то что-то надо, да и к красивой жизни они тоже уже привыкли.
Красивой - за наш счёт. Потому что все деньги эти «звездуны» зарабатывали здесь. Только сейчас они об этом как-то подзабыли.
Ну ничего, скоро вспомнят. И по поводу будущих извинений - лучше бы их не принимали, воздух явно станет чище.
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АНТИФИШКИ
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Помнится исчез из России на время после "Russia, goodbye".
Простили, а зря...
пусть едут в свою гейропу за грошами
т.е. всё хорошее он нам дал, а то что испортился теперь ну и что - у всего етсь срок годности, забыли и забили