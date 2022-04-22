«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля

Вот что «Верка» говорит о запрете на въезд в нашу страну:

«Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м, 90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня. Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади».