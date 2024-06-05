Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было

Местные жители смогли на высокой скорости просматривать веб-страницы, регистрироваться в социальных сетях и смотреть потоковое видео. Однако есть несколько важных нюансов.
Народ марубо, живущий в лесах Амазонки вдоль бразильской реки Итуи, получил доступ к спутниковому интернету Starlink Илона Маска. Однако реакция аборигенов на эти инновации оказалась совсем не такой, как можно было ожидать. Сообщается, что до недавнего времени бразильское племя, которое живет в общих хижинах, не имело доступа к сети. Ситуация изменилась в 2022 году после запуска Starlink, когда местные жители смогли на высокой скорости просматривать веб-страницы, регистрироваться в социальных сетях и смотреть потоковое видео.
"Когда скоростной интернет появился, то все были счастливы", — рассказала 73-летняя член племени Цайнама Марубо.
Однако, несмотря на все преимущества, женщина считает, что это сделало ее народ "ленивым".
"Сейчас все стало еще хуже. Молодежь разленилась из-за интернета, потому что хочет жить как белые люди", — говорит она.
Частично позицию Цайнамы поддерживает отец троих детей — Кайпа. Этот мужчина благодарен за образовательные преимущества доступа к скоростному интернету, однако с другой стороны обеспокоен видеоиграми от первого лица, в которые начали играть его дети. По его мнению, существует риск, что они начнут подражать увиденному на экране.
40-летний лидер племени Эноке Марубо также обеспокоен.
"Это настолько изменило распорядок дня, что стало губительным. В нашем селе, если ты не охотишься, не рыбачишь и не выращиваешь овощи или фрукты, то не ешь. Впрочем, думаю, что интернет принесет нам гораздо больше пользы, чем вреда. По крайней мере, пока", — отметил он.
Менее оптимистичных взглядов придерживается лидер ассоциации местных сел — Альфредо. Он волнуется, что после просмотра фильмов для взрослых молодежь захочет повторить эти практики.
Впрочем, сейчас народ марубо не может жить без интернета, ведь благодаря современным технологиям есть возможность гораздо быстрее обратиться за помощью в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее местные жители полагались на любительское радио, сигнал которого распространялся между несколькими деревнями, прежде чем добраться до цивилизации. К примеру, теперь с помощью вертолетов можно гораздо быстрее спасать людей, укушенных ядовитыми змеями.
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