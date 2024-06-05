Племя в лесах Амазонки подключили к интернету: аборигены говорят, что лучше бы его не было

Частично позицию Цайнамы поддерживает отец троих детей — Кайпа. Этот мужчина благодарен за образовательные преимущества доступа к скоростному интернету, однако с другой стороны обеспокоен видеоиграми от первого лица, в которые начали играть его дети. По его мнению, существует риск, что они начнут подражать увиденному на экране.

40-летний лидер племени Эноке Марубо также обеспокоен.

"Это настолько изменило распорядок дня, что стало губительным. В нашем селе, если ты не охотишься, не рыбачишь и не выращиваешь овощи или фрукты, то не ешь. Впрочем, думаю, что интернет принесет нам гораздо больше пользы, чем вреда. По крайней мере, пока", — отметил он.

Менее оптимистичных взглядов придерживается лидер ассоциации местных сел — Альфредо. Он волнуется, что после просмотра фильмов для взрослых молодежь захочет повторить эти практики.

Впрочем, сейчас народ марубо не может жить без интернета, ведь благодаря современным технологиям есть возможность гораздо быстрее обратиться за помощью в случае чрезвычайных ситуаций.



