17 любопытных архивных фото из Беларуси, на которых запечатлена повседневность

Старые фотографии всегда вызывают интерес. Они помогают заглянуть в прошлое и увидеть, как жили люди, как одевались, как выглядели здания и улицы много лет назад, а стоп-кадры каких-то событий особенно хороши. В этом материале мы собрали ретро-снимки, сделанные в Республике Беларусь в прошлом столетии.
Так в 1910-е годы выглядел проспект Независимости
Тогда он назывался Захарьевской улицей.
Вдалеке за деревянными постройками виднеются купола Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря
1900-е годы.
Большой театр оперы и балета Республики Беларусь в 1948 году
А неподалеку от него тогда еще стояли обычные деревянные дома, которые видны на переднем плане снимка.
Семья купает новорожденного, 1912 год
Деревянная детская ванночка поставлена прямо на стол, и на краю лежит кусок мыла.
Обоз из нескольких агитповозок
На рубеже 1920-х —1930-х годов.
Эмоциональная встреча с близкими в освобожденном от захватчиков поселке, 1944 год
Мужчины выталкивают застрявший в снегу автобус, 1954 год
Мальчишки катаются на санках, 1950-е годы
Три товарища, 1950-е годы
Ученики Березовской средней школы на занятии на картофельном поле
Начало 1960-х годов.
Гонки на мотоциклах по Минскому шоссе, 1952 год
Девушки, занятые полевыми работами, 1960-е годы
Сани, запряженные лошадьми
Все веселятся и слушают гармонь. 1954 год.
Детвора на санках и лыжах развлекается во дворе, 1950-е годы
Двое влюбленных на набережной реки Западная Двина, 1973 год
Молодые женщины едут в ковше трактора, подстелив в него сено, 1973 год
Девушки-модели рекламируют наряды, 1980-е годы
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АНТИФИШКИ
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