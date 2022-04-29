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17 любопытных архивных фото из Беларуси, на которых запечатлена повседневность

17 любопытных архивных фото из Беларуси, на которых запечатлена повседневность

Автор:
29 апреля 2022 10:25
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Жизнь   беларусь   интересно   люди   повседневность   факты   фото   
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Старые фотографии всегда вызывают интерес. Они помогают заглянуть в прошлое и увидеть, как жили люди, как одевались, как выглядели здания и улицы много лет назад, а стоп-кадры каких-то событий особенно хороши. В этом материале мы собрали ретро-снимки, сделанные в Республике Беларусь в прошлом столетии.

Так в 1910-е годы выглядел проспект Независимости

Тогда он назывался Захарьевской улицей.

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Вдалеке за деревянными постройками виднеются купола Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря

1900-е годы.

Большой театр оперы и балета Республики Беларусь в 1948 году

А неподалеку от него тогда еще стояли обычные деревянные дома, которые видны на переднем плане снимка.


Семья купает новорожденного, 1912 год

Деревянная детская ванночка поставлена прямо на стол, и на краю лежит кусок мыла.

Обоз из нескольких агитповозок

На рубеже 1920-х —1930-х годов.

Эмоциональная встреча с близкими в освобожденном от захватчиков поселке, 1944 год

Мужчины выталкивают застрявший в снегу автобус, 1954 год

Мальчишки катаются на санках, 1950-е годы

Три товарища, 1950-е годы

Ученики Березовской средней школы на занятии на картофельном поле

Начало 1960-х годов.

Гонки на мотоциклах по Минскому шоссе, 1952 год

Девушки, занятые полевыми работами, 1960-е годы

Сани, запряженные лошадьми

Все веселятся и слушают гармонь. 1954 год.

Детвора на санках и лыжах развлекается во дворе, 1950-е годы

Двое влюбленных на набережной реки Западная Двина, 1973 год


Молодые женщины едут в ковше трактора, подстелив в него сено, 1973 год

Девушки-модели рекламируют наряды, 1980-е годы

Источник:

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Метки: Жизнь   беларусь   интересно   люди   повседневность   факты   фото   
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