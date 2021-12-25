Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов

Иглу эскимосов - удивительные сооружения с точки зрения инженерной мысли. В этих домах из снега при минус 40 на улице внутри может быть до +20 градусов.
Давайте разберемся, в чем секреты этой постройки.
Почему иглу не тают:
Дело в том, что холод снаружи не дает стенам таять.
Более того - чем холоднее на улице, тем более высокую температуру внутри способны выдержать стены.
Также лишняя влага внутри помещения конденсируется на стенах и покрывает их дополнительным слоем льда. Который защищает постройку от ветров и потери тепла.
Этот же эффект позволяет воздуху в иглу оставаться сухим.
Еще один секрет, почему тепло не уходит - вход в иглу находится на уровне пола
То есть, чтобы пройти в иглу, нужно пролезть по туннелю, который уходит вниз.
Теплый воздух поднимается вверх, поэтому не может покинуть иглу через этот входной туннель.
Да и сам вход на ночь дополнительно закрывают снегом или глыбой льда. Чтобы любопытный белый медведь не мог заглянуть внутрь. Вот такая негостеприимность)
Почему иглу круглые?
Чем меньше площадь соприкосновения жилища с окружающей средой, тем лучше для сохранения тепла.
А максимальный объем помещения при минимальной площади поверхности - это шар.
Чем обогревают иглу
Для обогрева иглу эскимосы в специальных плошках жгут жир крупных животных.
Получается что-то вроде свечи.
Размер иглу:
Для одного человека достаточно постройки площадью 5,7 квадратных метров.
На троих человек – 9,1 квадратных метров.
Эскимосы кочевой народ и поэтому иглу это временные жилища. Опытный эскимос может построить такой дом из снега за 45 минут.
Как верхушка строения не падает внутрь
Чтобы постройка была надежной, снежные блоки кладут по спирали.
Также в иглу должно быть отверстие или окошко для выхода дыма.
Секрет выбора правильного материала для стен
Иглу строят не из любого снега, а из спрессованного, из которого можно выпилить/вырубить пригодные для постройки блоки.
Настолько плотный снег в окрестностях большинства наших городов найти трудно. Так что полноценный иглу на дачном участке вам построить вряд ли удастся.
Поэтому либо обычный снег придется пропитывать водой и превращать в ледяные блоки, либо ехать в тундру и строить настоящий иглу.
Источник:
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мифы и легенды теоретиков интернета
Если горит постоянно жир - то какой же там смрад и вонь стоит ? Если нет вентиляции - откуда кислород ? А если есть вентиляция - то холодом все тепло за минуту выдует..
Еще интересно увидеть как за 45 минут такую избу построят... Интересно еще как делают вход - соединение двух полусфер - входа и самого здания..
Укрыться от ветра , метели временно ,это да ..Система вентиляции продумана веками Согласен ! Но в остальном бред