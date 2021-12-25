Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов

Давайте разберемся, в чем секреты этой постройки.

Почему иглу не тают:

Дело в том, что холод снаружи не дает стенам таять.

Более того - чем холоднее на улице, тем более высокую температуру внутри способны выдержать стены.

Также лишняя влага внутри помещения конденсируется на стенах и покрывает их дополнительным слоем льда. Который защищает постройку от ветров и потери тепла.

Этот же эффект позволяет воздуху в иглу оставаться сухим.

Еще один секрет, почему тепло не уходит - вход в иглу находится на уровне пола

То есть, чтобы пройти в иглу, нужно пролезть по туннелю, который уходит вниз.

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому не может покинуть иглу через этот входной туннель.

Да и сам вход на ночь дополнительно закрывают снегом или глыбой льда. Чтобы любопытный белый медведь не мог заглянуть внутрь. Вот такая негостеприимность)

Почему иглу круглые?

Чем меньше площадь соприкосновения жилища с окружающей средой, тем лучше для сохранения тепла.

А максимальный объем помещения при минимальной площади поверхности - это шар.

Чем обогревают иглу

Для обогрева иглу эскимосы в специальных плошках жгут жир крупных животных.

Получается что-то вроде свечи.