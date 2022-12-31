Древние небоскребы из глины города Шибам. Как в них сегодня живут люди

Оказывается в древности, как и сегодня, умели строить небоскребы, но конечно, не из кирпича или бетона, а из глины. История города Шибам в Йемене началась ни много ни мало в 5 в. до н. э. Именно в это время в городе появились первые постройки. Статус города Шибам, однако,получил уже в новой эре.
Вертикальная застройка
Глиняные небоскребы, хотя с точки зрения современного человека их можно назвать, скорее, высотками, появились здесь значительно позже — в 16-17 вв.
Город был обнесен крепостными стенами, а поэтому столетиями не мог расти вширь. При этом Шибам в древности был населенным пунктом богатым, поскольку долгое время находился на пересечении торговых путей. Население здесь постоянно росло. Соответственно, люди и придумали надстраивать уже существующие дома новыми этажами.
Некоторые из высоток Шибама датируются 16 столетием, временем начала наибольшего процветания города. Однако в основной своей массе существующие сегодня в городе многоэтажные дома были построены в 19 столетии.
При возведении небоскребов Шибама использовался кирпич-сырец — высушенные на солнце глиняные кирпичи с соломой. Такой саман считается материалом относительно недолговечным. Просуществовать дома из кирпича-сырца могут не более 300 лет.
Дома-башни с небольшим количеством окон
Большинство домов в городе сужаются кверху, поскольку при их строительстве с каждым новым этажом использовались все более узкие кирпичи. Высота некоторых домов в Шибаме превышает 30 метров. В городе построены в основном здания в 5-8 этажей. Некоторые здания имеют высоту в 11 этажей. Всего домов в городе около 500.
Характерной особенностью зданий считается также небольшое количество окон. Существующие окна шибамцы часто закрывают, стараясь спастись от жары.
Куры на улицах и кондиционеры в домах
Люди в глиняных высотках в Шибаме живут и поныне. По данным статистики, в таких домах в городе сегодня проживает около 7 тыс. человек.
Глиняные стены способны очень хорошо сохранять прохладу. Но жителям города все равно приходится устанавливать кондиционеры, поскольку в жарком климате Йемена это необходимо. Также шибамцы ставят спутниковые антенны и используют в жилищах и другое современное оборудование.
Каждый из этажей глиняных задний занимает одна семья. Количество жильцов этажа может доходить до 40 человек. На самых нижних этажах ранее держали скот. Бродящих по улицам кур и гусей в городе часто можно видеть и сегодня. Автомобилей в Шибаме практически нет. Его улицы для машин в основном слишком узкие. Но иногда автомобили на улицах Шибама видеть все же можно.
Строились глиняные высотки в Шибаме когда-то очень плотно друг к другу. Многие дома соединены балконами и перемычками. Такая архитектура была предусмотрена из-за того, что город в любой момент мог подвергнуться нападению врагов. В случае агрессии жители одного дома могли быстро и без проблем перебраться в другой.
К тому же тень от многоэтажек и сегодня полностью покрывает улицы и создает так необходимую в жарком климате Йемена прохладу.
Постоянный ремонт
Глиняные высотки Шибама нуждаются в постоянном уходе. Стены здания размывают дожди. Нижние этажи домов для защиты от влаги приходится часто подбеливать. Стены верхних обрабатывать подобным образом проблематично, поэтому ранее они оставались небелеными.
Сегодня, используя современную технику, верхние этажи также иногда обрабатывают известью. Но жителям все равно приходится часто менять выветрившиеся кирпичи. Изготавливают кирпичи шибамцы по старинной технологии, используя как и сотни лет назад глину из окрестностей и перерабатывая уже разрушенный кирпич.
Некоторые организации, занимающиеся защитой исторического наследия на планете, в последнее время начали оказывать жителям помощь при ремонте их жилищ.
Город, требующий защиты
Из глины в Шибаме построены практически все дома. Единственное здание, которое было возведено здесь из обожженного кирпича — мечеть.
К сожалению, военных конфликт, начавшийся в этом регионе несколько лет назад, оказал на город очень негативное влияние. На сегодняшний день в Шибаме уже разрушено около 100 уникальных зданий. И это, несмотря на то, что город считается памятником наследия ЮНЕСКО.
Угрожают городу, в том числе и в наши дни, и наводнения. Построен Шибам из стратегических целей был на скалистой возвышенности. Однако разрушительные наводнения здесь все же иногда случаются. К примеру, такое произошло в Шибаме в 2008 г. из-за тропического циклона.
Источник:
- Как эта советская женщина стала «мадам МиГ»?
- 17 любопытных архивных фото из Беларуси, на которых запечатлена повседневность
- Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов
- Тяжело ли живется российским оленеводам сегодня?
- Северная Корея, какой вы еще ее не видели
Скорей специально для устойчивости