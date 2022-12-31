Древние небоскребы из глины города Шибам. Как в них сегодня живут люди

Вертикальная застройка

Глиняные небоскребы, хотя с точки зрения современного человека их можно назвать, скорее, высотками, появились здесь значительно позже — в 16-17 вв.

Город был обнесен крепостными стенами, а поэтому столетиями не мог расти вширь. При этом Шибам в древности был населенным пунктом богатым, поскольку долгое время находился на пересечении торговых путей. Население здесь постоянно росло. Соответственно, люди и придумали надстраивать уже существующие дома новыми этажами.