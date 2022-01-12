Северная Корея, какой вы еще ее не видели

Также снимки Гуттенфельда интересны и тем, что фотограф побывал в стране как раз тогда, когда умер бывший лидер КНДР Ким Чен Ир, и его место занял наследник – Ким Чен Ын.

В актовом зале Масудаэ в Пхеньяне две женщины ждут, чтобы провести нас по красной дорожке к Ким Ён Наму, главе президиума Верховного народного собрания Северной Кореи, 10 апреля 2013 года.