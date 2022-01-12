Северная Корея, какой вы еще ее не видели

Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира. Попасть туда для иностранца крайне тяжело, и еще сложнее увидеть жизнь страны такой, какая она есть на самом деле: без прикрас и постоянного надзора гида вы вряд ли сможете посмотреть на нее своими глазами. Но американский фотограф смог это сделать и заснял КНДР такой, какой вы еще точно не видели.
В стране работает бюро агентства Associated Press. Открылось оно в 2011 году, и именно туда приехал помогать с его организацией неоднократный номинант на Пулитцера Дэвид Гуттенфельд, американец. За его снимки, которые он сделал в Стране утренней свежести, его даже признавали фотографом года по версии TIME.
В его поездке, как позже признавался фотограф, власти пристально следили за всем, что он делает – он передвижений до контактов с простыми корейцами. Но все равно, по признанию фотографа, он смог «приоткрыть окно в место, которое никто не видит». В случае Гуттенфельда, обошлось без пристрастного отношения к режиму северокорейских властей: он лишь хотел показать, как в этой стране живут люди и красоту этих мест.
Также снимки Гуттенфельда интересны и тем, что фотограф побывал в стране как раз тогда, когда умер бывший лидер КНДР Ким Чен Ир, и его место занял наследник – Ким Чен Ын.
В актовом зале Масудаэ в Пхеньяне две женщины ждут, чтобы провести нас по красной дорожке к Ким Ён Наму, главе президиума Верховного народного собрания Северной Кореи, 10 апреля 2013 года.
Такой пикник устраивают рабочие. Фотограф стал свидетелем перерыва на еду в провинции Хамген-Пукто. Рабочие сидели прямо возле дороги, и наслаждались перекусом. Да, в бутылках, скорее всего, пиво.
Выступление по синхронному плаванию в Пхеньяне, 2013 год.
Я буду долго гнать велосипед по-северокорейски. Небольшая деревня в провинции Вонсан.
Статуи животных, играющих на музыкальных инструментах, стоят вдоль дороги к югу от города Самсу.
Кореец укрывается от дождя рядом с длинной стеной с пропагандистскими плакатами в городе Самиджон.
Кореец жарит картофель и курицу на костре в провинции Янгандо.
Корейцы идут вдоль реки в городе Кимчхэк. Некогда продуктивные города вдоль восточного побережья, как, например, угледобывающий город Килджу и его сосед Кимчхэк, построенные вокруг большого, но сейчас жутко тихого железного чугунолитейного комплекса, стали промышленным поясом страны — серым и грязным.
Отель в Чхонджине. Сотрудник ресепшна одет вполне себе прилично.
Пикник на пляже в Вонсане.
Город Хесан. Все-таки мальчишки везде одинаковые - все любят играть во дворах своих домов.
Провинция Хамген-Пукто. Здесь школьники с малых лет помогают в общественной жизни. В данном случае они помогают чинить дорогу.
Экспозиция на цветочной выставке в Пхеньяне.
Ветераны корейской войны идут на кладбище, чтобы почтить память своих товарищей.
Станция в провинции Хамген-Пукто. Местные жители ждут свой поезд.
В Северной Корее на момент 2015 года проживало 25 миллионов человек. Почти 25% из них -- в столице, Пхеньяне. Застройка там напоминает типичную плановую у нас, в России.
Троллейбус в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. По условиям эмбарго, введенного в отношении КНДР из-за ее ядерной программы, в страну, помимо прочего, были запрещены поставки общественного транспорта. Власти КНДР отчитывались о запуске собственного производства трамваев и троллейбусов. Но больше они похожи на старые советские трамваи.
Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. До 1994 года Кымсусанский дворец Солнца был официальной резиденцией Ким Ир Сена. После смерти основателя КНДР был превращен в его мавзолей. С декабря 2011 года в Кымсусанском дворце Солнца покоится и сын Ким Ир Сена — Ким Чен Ир, возглавлявший страну после смерти отца.
Дрезина возле портового города Нампхо. 21 апреля 2011 года. В КНДР разветвленная внутренняя сеть железных дорог, а лидеры страны даже предпочитают для зарубежных визитов личные поезда. Так, например, Ким Чен Ир трижды приезжал в Россию на собственном поезде. Ким Чен Ын, сменивший отца на посту лидера Северной Кореи, продолжил и эту традицию.
Уборка урожая в окрестностях Вонсана. 8 октября 2011 года. В 1995–1999 годах КНДР пережила голод и экономический кризис. По данным из неофициальных источников, погибли до трех миллионов человек. Власти КНДР называют этот период «Трудным походом», признают факт голода, но утверждают, что его причиной стали санкции в отношении Северной Кореи.
Метро в Пхеньяне. 10 марта 2010 года. Долгое время туристов пускали лишь на несколько станций метро, построенного в 1970–1980-е годы. Ограничения для иностранцев на посещение метрополитена были сняты лишь в 2014 году.
Житель КНДР поет в караоке на курорте Кымгансан. 7 октября 2011 года. Туристический регион Кымгансан, расположенный у одноименных гор, также известных как Алмазные горы, был создан в 2002 году. Курорт строили при поддержке Южной Кореи, предполагалось, что туристы из этой страны будут его основными посетителями. В 2008 году на курорте погибла туристка из Южной Кореи, ее застрелили северокорейские военные, объявив, что она вошла в запретную зону и игнорировала приказы. В 2010 году КНДР конфисковала принадлежащую южнокорейским компаниям недвижимость на этом курорте. В итоге туристы из Южной Кореи перестали приезжать в Кымгансан.
В 2010 году Северная Корея впервые с 1966 года приняла участие в чемпионате мира по футболу и заняла последнее место в группе. На следующих двух чемпионатах сборная КНДР не прошла отбор. На фото — зрители матча КНДР — Узбекистан, который проходил в Пхеньяне 11 октября 2011 года. Северная Корея проиграла со счетом 0:1.
Гостиница «Рюген» в Пхеньяне. 24 октября 2011 года. Здание в 105 этажей — самое высокое в КНДР. По состоянию на начало 2022 года гостиница так и не начала работать.
Молодежный парк Кэсон в Пхеньяне. 26 октября 2011 года. Парк, в котором 10 аттракционов, был открыт в 1984 году и обновлен в 2010 году. После реновации парк посещал Ким Чен Ир.
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Это - около 10 евро на человека получается, если по европейски посчитать. За обычный обед простого корейского работяги прямо на асфальте.
Что нам тут рассказывали про "северокорейские зарплаты", ась?
У нас в Сибири дачу бригада с сев. Кореи строила и частично отделывала. Нормальные, обычные, работящие дядьки, бригадир оч. прилично говорил на русском. Политику правда с ними не обсуждали, и на брудершафт не пили, :). но в целом осталось только позитивные впечатления.
"КНДР имеет более, чем 200 видов минерального сырья, которое располагается на 80 % территории страны с 10 крупными запасами магнезита, вольфрама, графита, золота и молибдена. Среди крупных ресурсов с более, чем 2 миллиона тонн, самым крупным является цинк 21,1 миллион тонн. Следом идут неметаллические ресурсы с 21 миллионом тонн известняка и 6 миллионами тонн магнезита. Прочие минеральные ресурсы такие, как железо оценивается в 5 миллионов тонн, антрацит в 4,5, медь в 2,9, барит в 2,1, а золото и графит по 2 миллиона тонн каждый[1]."