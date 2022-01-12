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Северная Корея, какой вы еще ее не видели

Северная Корея, какой вы еще ее не видели (29 фото)

Автор:
12 января 2022 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Северная Корея   интересно   кндр   люди   факты   фото   
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Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира. Попасть туда для иностранца крайне тяжело, и еще сложнее увидеть жизнь страны такой, какая она есть на самом деле: без прикрас и постоянного надзора гида вы вряд ли сможете посмотреть на нее своими глазами. Но американский фотограф смог это сделать и заснял КНДР такой, какой вы еще точно не видели.

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В стране работает бюро агентства Associated Press. Открылось оно в 2011 году, и именно туда приехал помогать с его организацией неоднократный номинант на Пулитцера Дэвид Гуттенфельд, американец. За его снимки, которые он сделал в Стране утренней свежести, его даже признавали фотографом года по версии TIME.

В его поездке, как позже признавался фотограф, власти пристально следили за всем, что он делает – он передвижений до контактов с простыми корейцами. Но все равно, по признанию фотографа, он смог «приоткрыть окно в место, которое никто не видит». В случае Гуттенфельда, обошлось без пристрастного отношения к режиму северокорейских властей: он лишь хотел показать, как в этой стране живут люди и красоту этих мест.

Также снимки Гуттенфельда интересны и тем, что фотограф побывал в стране как раз тогда, когда умер бывший лидер КНДР Ким Чен Ир, и его место занял наследник – Ким Чен Ын.


В актовом зале Масудаэ в Пхеньяне две женщины ждут, чтобы провести нас по красной дорожке к Ким Ён Наму, главе президиума Верховного народного собрания Северной Кореи, 10 апреля 2013 года.

Такой пикник устраивают рабочие. Фотограф стал свидетелем перерыва на еду в провинции Хамген-Пукто. Рабочие сидели прямо возле дороги, и наслаждались перекусом. Да, в бутылках, скорее всего, пиво.

Выступление по синхронному плаванию в Пхеньяне, 2013 год.

Я буду долго гнать велосипед по-северокорейски. Небольшая деревня в провинции Вонсан.

Статуи животных, играющих на музыкальных инструментах, стоят вдоль дороги к югу от города Самсу.

Кореец укрывается от дождя рядом с длинной стеной с пропагандистскими плакатами в городе Самиджон.

Кореец жарит картофель и курицу на костре в провинции Янгандо.

Корейцы идут вдоль реки в городе Кимчхэк. Некогда продуктивные города вдоль восточного побережья, как, например, угледобывающий город Килджу и его сосед Кимчхэк, построенные вокруг большого, но сейчас жутко тихого железного чугунолитейного комплекса, стали промышленным поясом страны — серым и грязным.

Отель в Чхонджине. Сотрудник ресепшна одет вполне себе прилично.

Пикник на пляже в Вонсане.

Город Хесан. Все-таки мальчишки везде одинаковые - все любят играть во дворах своих домов.

Провинция Хамген-Пукто. Здесь школьники с малых лет помогают в общественной жизни. В данном случае они помогают чинить дорогу.

Экспозиция на цветочной выставке в Пхеньяне.

Ветераны корейской войны идут на кладбище, чтобы почтить память своих товарищей.

Станция в провинции Хамген-Пукто. Местные жители ждут свой поезд.

В Северной Корее на момент 2015 года проживало 25 миллионов человек. Почти 25% из них -- в столице, Пхеньяне. Застройка там напоминает типичную плановую у нас, в России.

Троллейбус в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. По условиям эмбарго, введенного в отношении КНДР из-за ее ядерной программы, в страну, помимо прочего, были запрещены поставки общественного транспорта. Власти КНДР отчитывались о запуске собственного производства трамваев и троллейбусов. Но больше они похожи на старые советские трамваи.

Кымсусанский дворец Солнца в Пхеньяне. 15 апреля 2011 года. До 1994 года Кымсусанский дворец Солнца был официальной резиденцией Ким Ир Сена. После смерти основателя КНДР был превращен в его мавзолей. С декабря 2011 года в Кымсусанском дворце Солнца покоится и сын Ким Ир Сена — Ким Чен Ир, возглавлявший страну после смерти отца.

Дрезина возле портового города Нампхо. 21 апреля 2011 года. В КНДР разветвленная внутренняя сеть железных дорог, а лидеры страны даже предпочитают для зарубежных визитов личные поезда. Так, например, Ким Чен Ир трижды приезжал в Россию на собственном поезде. Ким Чен Ын, сменивший отца на посту лидера Северной Кореи, продолжил и эту традицию.

Уборка урожая в окрестностях Вонсана. 8 октября 2011 года. В 1995–1999 годах КНДР пережила голод и экономический кризис. По данным из неофициальных источников, погибли до трех миллионов человек. Власти КНДР называют этот период «Трудным походом», признают факт голода, но утверждают, что его причиной стали санкции в отношении Северной Кореи.

Метро в Пхеньяне. 10 марта 2010 года. Долгое время туристов пускали лишь на несколько станций метро, построенного в 1970–1980-е годы. Ограничения для иностранцев на посещение метрополитена были сняты лишь в 2014 году.

Житель КНДР поет в караоке на курорте Кымгансан. 7 октября 2011 года. Туристический регион Кымгансан, расположенный у одноименных гор, также известных как Алмазные горы, был создан в 2002 году. Курорт строили при поддержке Южной Кореи, предполагалось, что туристы из этой страны будут его основными посетителями. В 2008 году на курорте погибла туристка из Южной Кореи, ее застрелили северокорейские военные, объявив, что она вошла в запретную зону и игнорировала приказы. В 2010 году КНДР конфисковала принадлежащую южнокорейским компаниям недвижимость на этом курорте. В итоге туристы из Южной Кореи перестали приезжать в Кымгансан.

В 2010 году Северная Корея впервые с 1966 года приняла участие в чемпионате мира по футболу и заняла последнее место в группе. На следующих двух чемпионатах сборная КНДР не прошла отбор. На фото — зрители матча КНДР — Узбекистан, который проходил в Пхеньяне 11 октября 2011 года. Северная Корея проиграла со счетом 0:1.

Гостиница «Рюген» в Пхеньяне. 24 октября 2011 года. Здание в 105 этажей — самое высокое в КНДР. По состоянию на начало 2022 года гостиница так и не начала работать.

Молодежный парк Кэсон в Пхеньяне. 26 октября 2011 года. Парк, в котором 10 аттракционов, был открыт в 1984 году и обновлен в 2010 году. После реновации парк посещал Ким Чен Ир.

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Метки: Жизнь   Северная Корея   интересно   кндр   люди   факты   фото   
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1k
Glassy 2 часа назад
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31k
Растрелли В.В. 20 секунд назад
Отправить бы туда всех совкодрочеров. Пусть курицу на костре пожарят )))
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1k
Атомный Крот 7 минут назад
Такая упаковка с суши по западноевропейским ценам 3-4 евро стоит примерно. Плюс - пиво, плюс - мясо-бобовое, плюс - кимчи.

Это - около 10 евро на человека получается, если по европейски посчитать. За обычный обед простого корейского работяги прямо на асфальте.

Что нам тут рассказывали про "северокорейские зарплаты", ась?

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5k
Инсулин4ег 9 минут назад
Ёлки. В кои-то веки Американский! фотограф сделал нормальные фото С.Кореи. Где видно, что люди катаются на аттракционах, отдыхают, попивают пивко, улыбаются. Обычно все очерки Американцев рассказывают о том, что в Корее один телевизор черно-белый на 500 человек, на велосипед копят несколько лет всей семьей, дети сплошь в трудовых лагерях и пашут с утра до ночи, и фото соответствующие депрессивные, или военных. Не знаю почему они так ее не любят.
У нас в Сибири дачу бригада с сев. Кореи строила и частично отделывала. Нормальные, обычные, работящие дядьки, бригадир оч. прилично говорил на русском. Политику правда с ними не обсуждали, и на брудершафт не пили, :). но в целом осталось только позитивные впечатления.
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2k
grenadier Полчаса назад
Точно такой же вагон в метро досих пор в берлине ездиет по шестой линии.
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121
apqurhf 40 минут назад
крайне сложно попасть? в северную корею спокойно можно ездить на экскурсии.
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14k
куджо Час назад
А может они по своему счастливы...
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833
Максим Максимов Час назад
А это на фото - местная "Лубянка"?
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1k
Anton Chigurh Час назад
спасибо за пост!!!!
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12k
ss Час назад
Всё таки они упорные ребята! Столько лет их душат, давят. Они практически ничего не могут купить из-за рубежа, отчего нехватка всего. Сама страна с ладошку, без ресурсов. А они всё равно держаться. Да ещё умудряются как-то атомную и ракетную технику развивать!... Только за это стОит их уважать.
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