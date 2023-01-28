Бедность и вечный карнавал: развенчиваем распространенные мифы о Бразилии

И зря считают. Ведь в карнавал в Бразилии проходил лишь раз в год — за 40 дней перед Пасхой. В остальное время люди живут своей обычной жизнью без перьев, оркестров и салютов. Что уж там, Бразилия — относительно бедная страна, поэтому позволить себе постоянные каникулы люди не могут. Даже на тот самый карнавал приходят не все.

Бразилия — полудикая страна

Еще один стереотип основан на том факте, что значительную часть страны занимают леса. Да не простые — обитаемые. Исследователи до сих пор находят в них неизвестные ранее племена (правда сейчас все реже и реже). Причем счет этих племен идет не на единицы, а на десятки. Если считать отдельно стоящие деревни с родовыми общинами — так и вообще на сотни.