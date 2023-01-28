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Бедность и вечный карнавал: развенчиваем распространенные мифы о Бразилии

Бедность и вечный карнавал: развенчиваем распространенные мифы о Бразилии

Автор:
28 января 2023 11:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   бразидия   интересно   люди   мифы   факты   фото   
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Бразилия — яркая, интересная и очень колоритная страна со своими культурными традициями и менталитетом. Для нас она ассоциируется с густыми лесами Амазонки, тропическими дождями и постоянным карнавалом, который идет здесь 24/7.

Только вот из-за своей отдаленности от нашей страны, очень немногие люди могут взглянуть на эту страну своими глазами, что рождает много вопросов, домыслов и мифов.

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Именно их развенчиванием я и хочу сегодня заняться. Ведь правда всегда лучше стереотипов и домыслов.


Бразилия — это страна, где вечный карнавал

Девушки в перьях, платформы с музыкантами, веселящаяся толпа людей — признаться честно, именно такая ассоциация возникает у меня при одной мысли об этой стране. Все-таки знаменитый бразильский карнавал известен всему миру. Отчасти именно поэтому эту страну считают синонимом праздника.

И зря считают. Ведь в карнавал в Бразилии проходил лишь раз в год — за 40 дней перед Пасхой. В остальное время люди живут своей обычной жизнью без перьев, оркестров и салютов. Что уж там, Бразилия — относительно бедная страна, поэтому позволить себе постоянные каникулы люди не могут. Даже на тот самый карнавал приходят не все.


Бразилия — полудикая страна

Еще один стереотип основан на том факте, что значительную часть страны занимают леса. Да не простые — обитаемые. Исследователи до сих пор находят в них неизвестные ранее племена (правда сейчас все реже и реже). Причем счет этих племен идет не на единицы, а на десятки. Если считать отдельно стоящие деревни с родовыми общинами — так и вообще на сотни.

Только вот такая жизнь — это не вся Бразилия. Да, в ней много девственно чистых лесов, куда не ступала нога промышленников. Только вот и городских застроек тут не меньше. Бетон, стекло, эстакады и выхлопные газы — в Бразилии наших дней урбанизация идет полным ходом, поэтому говорить о ее дикости не приходится. Все-таки даже члены разных племен уже давно надели футболки и научились собирать деньги с местных туристов.


Бедность в Бразилии всюду

Казалось бы, я сама не так давно сказала о том, что Бразилия — бедная страна. Да и знаменитые фавелы (те самые трущобы, заполонившие холмы) это доказывают. Только вот бедность бедности рознь. Да, народ живет небогато, в стране высок уровень преступности, а проблема трущоб стоит настолько остро, что ее даже стали решать. Однако это — не все, что есть в Бразилии.

Сегодня здесь можно встретить небоскребы, новостройки и стартапы, которые дают рабочие места тысячам людям по всей стране. Что уж там, если смотреть на официальные данные, то безработица в стране падает, а инфляция замедляется. Народ постепенно начинает жить лучше. Это хорошо видно на панорамных фото: прекрасные новые дома соседствуют с трущобами.


Бразильцы очень религиозны

Ох, очень сложный вопрос: лезть в религию и анализировать ее — дело неблагодарное. Однако именно в Бразилии ситуация вызывает неподдельный интерес. Так, если верить статистике, то около 90 % бразильцев — религиозные люди, большинство из которых — христиане. На практике же все несколько иначе.

Начнем с того, что Бразилия в целом — светское государство, где нравы довольно легки, а уровень преступности — высок. Чтобы понять отношение бразильцев к религии, достаточно посмотреть на карнавал в честь Пасхи: несмотря на его явно религиозную направленность, люди на нем едят вредную и жирную пищу, пьют алкоголь и танцуют в купальниках, что религии как раз противоречит. И в этом вся Бразилия: при кажущейся религиозности люди живут свободно. Религия для них — всего лишь атрибут, который можно использовать в сложной ситуации.

Подчеркну: не все бразильцы такие. Но если смотреть на общую массу, то таких большинство. Говорить за всю страну я конечно не могу, мы тут измеряем "среднюю температуру по больнице".


Бразилия — страна атлетически сложенных тел

Вероятно, этот стереотип пришел к нам из бразильских сериалов девяностых и нулевых, где красавцы-мужчины щеголяли голым торсом с идеальными кубиками. Девушки же они них не отставали: полные бедра, тонкая талия, красивая грудь — не люди, а какие-то модели. Ведь даже если в сети вбить "бразильцы", поиск выдаст именно таких людей: будто бы с картинки.

Только вот это — просто стереотип. В действительности в Бразилии люди очень разные, как и в любой другой стране мира. Есть тут и пышки, и худышки, и Аполлоны и пивные животики.

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Метки: Жизнь   бразидия   интересно   люди   мифы   факты   фото   
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2  комментария
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4k
Евгений Д 15 минут назад
Там еще, судя по нашему известному фильму, очень много диких обезьян
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12k
Павел Бреусов 6 минут назад
Про фавелы с преступностью и не имеющих жалости к преступникам полицейских ни слова...
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