15 безумных дизайнерских решений, от вида которых у заказчиков дергается глаз

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Дизайнеры - люди творческие. Однако порой их задумки, воплощенные в жизнь, отличаются от задуманного плана. И сильно. Перед вами 15 провалов от горе-дизайнеров.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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