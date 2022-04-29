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15 безумных дизайнерских решений, от вида которых у заказчиков дергается глаз

15 безумных дизайнерских решений, от вида которых у заказчиков дергается глаз

Автор:
29 апреля 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   дизайнеры   прикол   смешно   строители   фото   
1414
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Дизайнеры - люди творческие. Однако порой их задумки, воплощенные в жизнь, отличаются от задуманного плана. И сильно. Перед вами 15 провалов от горе-дизайнеров.

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Источник:

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Метки: Горе дизайнеры   дизайнеры   прикол   смешно   строители   фото   
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