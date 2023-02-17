16 озабоченных дизайнеров, которые будоражат нашу фантазию

Фаллические символы встречались у многих древних народов и даже являлись предметом культа. Подобные образы ассоциировались с силой и величием. Но и сегодня такие знаки можно увидеть повсюду: в архитектуре, на рекламных щитах, в детских магазинах. Перед вами подборка в стиле "Показалось", когда совсем и не показалось!