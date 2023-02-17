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16 озабоченных дизайнеров, которые будоражат нашу фантазию

16 озабоченных дизайнеров, которые будоражат нашу фантазию

Автор:
17 февраля 2023 12:51
Сообщество : Юмор
Метки: Горе дизайнеры   Прикол   дизайнеры   знаки повсюду   показалось   смешно   
2627
17

Фаллические символы встречались у многих древних народов и даже являлись предметом культа. Подобные образы ассоциировались с силой и величием. Но и сегодня такие знаки можно увидеть повсюду: в архитектуре, на рекламных щитах, в детских магазинах. Перед вами подборка в стиле "Показалось", когда совсем и не показалось!

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Метки: Горе дизайнеры   Прикол   дизайнеры   знаки повсюду   показалось   смешно   
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14  комментариев
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75k
7guest Час назад
А голодной куме - вечно хлеб на уме. (с) Народная мудрость.
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15k
Элитный тигр 17 минут назад
Ну это только кукурузину походу будоражит данная фигня... Озабоченный початок ты, а не спелая кукурузина.

Гляди не кончи, кукурузка...
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3k
S__D 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ой, лаадна! на Сибирский округ лучше посмотрите. ))
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Автор - пубертатный [мат]
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53k
Олег Полчаса назад
кг/ам
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8k
Zhora Час назад
Прямо как в том анеудоте: "А откуда у вас такие картинки?!"
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6k
Arioch Час назад
Что-то товарищ совсем уж озабоченный, если в Ростовской области что-то узрел....
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1k
Василич 2 часа назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Лечиться тебе нужно....
И, кстати, кукурузина тебе ничего такого не напоминает?
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10
Anandia 2 часа назад
Каждый думает в меру своей испорченности, но моя испорченность безмерна»
...Франсуа де Ларошфуко.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Тут, если присмотреться, вообще порнуха
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Спелая кукурузинка

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