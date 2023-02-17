16 озабоченных дизайнеров, которые будоражат нашу фантазию

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Фаллические символы встречались у многих древних народов и даже являлись предметом культа. Подобные образы ассоциировались с силой и величием. Но и сегодня такие знаки можно увидеть повсюду: в архитектуре, на рекламных щитах, в детских магазинах. Перед вами подборка в стиле "Показалось", когда совсем и не показалось!
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Гляди не кончи, кукурузка...
И, кстати, кукурузина тебе ничего такого не напоминает?
...Франсуа де Ларошфуко.