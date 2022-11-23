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Лестницы, при виде которых инженеры нервно чешут голову

Лестницы, при виде которых инженеры нервно чешут голову

Автор:
23 ноября 2022 12:01
Метки: Прикол   дизайн лестниц   лестница   необычно   необычные лестницы   строители   фото   чудо инженерной мысли   
865
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Лестницы нужны не только для того, чтобы соединять пункт А и Б, порой они несут в себе еще и эстетическую функцию. Но не всегда проектировщики ведут себя адекватно, придумывая сооружения. От вида некоторых ну реально голова кругом идет!

Источник:

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Метки: Прикол   дизайн лестниц   лестница   необычно   необычные лестницы   строители   фото   чудо инженерной мысли   
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1  комментарий
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SolomonA Полчаса назад
Что здесь не так? Почему пьяным лучше не подниматься? Ну не идеально ровно, но вроде на общем фоне вполне безопасно.
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