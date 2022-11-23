Лестницы, при виде которых инженеры нервно чешут голову

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Лестницы нужны не только для того, чтобы соединять пункт А и Б, порой они несут в себе еще и эстетическую функцию. Но не всегда проектировщики ведут себя адекватно, придумывая сооружения. От вида некоторых ну реально голова кругом идет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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