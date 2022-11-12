16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь

Желание человека прикоснуться к прекрасному закономерно. Искусство способно достучаться даже до самых сдержанных людей и откровенных критиков всех и вся. Особое место в нашей жизни занимает живопись. Некоторые картины настолько впечатляющие, что вдохновляют людей буквально воспроизводить их, но не при помощи кистей и палитры.