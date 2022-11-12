FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2667 постов • 465 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь

16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь

Автор:
12 ноября 2022 09:20
Сообщество : Искусство
Метки: Сошедшие с холста   искусство   картины   креатив   люди   талант   фото   
206
21

Паблик «Сошедшие с холста» — место, где собраны ценители живописи, решившие скопировать известные образы с картин классиков. Некоторые аматорские косплеи настолько удивительны, что от них просто невозможно оторвать взгляда.

Желание человека прикоснуться к прекрасному закономерно. Искусство способно достучаться даже до самых сдержанных людей и откровенных критиков всех и вся. Особое место в нашей жизни занимает живопись. Некоторые картины настолько впечатляющие, что вдохновляют людей буквально воспроизводить их, но не при помощи кистей и палитры.

×
×

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой, Винсент Ван Гог


«Любительница абсента», Пабло Пикассо


«Портрет Анны Клевской», Гольбейн Ганс

Для этого косплея девушка сшила костюм самостоятельно. Вы только присмотритесь к деталям. Была проделана невероятно трудная и кропотливая работа.


«Мужской портрет», Франчабиджо Франческо

Ещё никогда не было так сложно отличить оригинал от копии.


«Неизвестная», Иван Крамской

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вармеер

«Тщеславие», Фрэнк Кадоган Коупер

«Джоконда», Леонардо да Винчи

«Лицо женщины на полосатом фоне», Пабло Пикассо

«Поцелуй», Густав Климт

«Американская готика», Грант Вуд

«Алёнушка», Виктор Васнецов

«Автопортрет в бархатном платье», Фрида Кало

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Офелия», Джон Милле

«Испанская красавица», Джон Бэгнолд Бёрджесс




Бонус: «Белый кот», Пьер Боннар

Некоторые животные тоже в какой-то мере желают прикоснуться к прекрасному. У этого котика получилась замечательная пародия.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Сошедшие с холста   искусство   картины   креатив   люди   талант   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
satra Полчаса назад
Многие модели с реконструкций смотрят в камеру с выражением "лицо для инстаграмма".
Платье она для косплея сшила, а вот подумать, что выражает взгляд женщины с портрета уже не осилила.
Вермеера Вармеером обозвали.
Техническое исполнение понравилось у реконструкций Климта "Поцелуй" и Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", особенно свет у последней.

П.С. Что-то я придираюсь.
Все молодцы, всем пятерки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

481250



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже...
Набирающие популярность в сообществах
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Ferrari для бедняков: детище Криса Бэнгла, которое он нарисовал для Fiat
Ferrari для бедняков: детище Криса Бэнгла, которое он нарисовал для Fiat
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И куда они пропали...

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#дтп#животные#фотографии#позитив#истории из жизни#искусство#сатира
#Юмор#интересное#люди#СССР#картинки#Ynews#авто аварии#дети#Китай#шоу бизнес
#факты#Прикол#история#аварии#новости#истории#Разное#женщина за рулем#креатив#суд
Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото) Первый в мире складной iPhone (самодельный) (3 фото) 15 необычных статуй, которые могут застать туриста врасплох 15 необычных статуй, которые могут застать туриста врасплох Люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств Люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств Художница превращает людей в необычную картину Художница превращает людей в необычную картину Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта Девушка рисует фантастических существ с помощью искусственного интеллекта

На что жалуетесь?

Вернуться