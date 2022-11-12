16 человек, которые смогли повторить известные картины точь-в-точь

Паблик «Сошедшие с холста» — место, где собраны ценители живописи, решившие скопировать известные образы с картин классиков. Некоторые аматорские косплеи настолько удивительны, что от них просто невозможно оторвать взгляда.
Желание человека прикоснуться к прекрасному закономерно. Искусство способно достучаться даже до самых сдержанных людей и откровенных критиков всех и вся. Особое место в нашей жизни занимает живопись. Некоторые картины настолько впечатляющие, что вдохновляют людей буквально воспроизводить их, но не при помощи кистей и палитры.
Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой, Винсент Ван Гог
«Любительница абсента», Пабло Пикассо
«Портрет Анны Клевской», Гольбейн Ганс
Для этого косплея девушка сшила костюм самостоятельно. Вы только присмотритесь к деталям. Была проделана невероятно трудная и кропотливая работа.
«Мужской портрет», Франчабиджо Франческо
Ещё никогда не было так сложно отличить оригинал от копии.
«Неизвестная», Иван Крамской
«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вармеер
«Тщеславие», Фрэнк Кадоган Коупер
«Джоконда», Леонардо да Винчи
«Лицо женщины на полосатом фоне», Пабло Пикассо
«Поцелуй», Густав Климт
«Американская готика», Грант Вуд
«Алёнушка», Виктор Васнецов
«Автопортрет в бархатном платье», Фрида Кало
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
«Офелия», Джон Милле
«Испанская красавица», Джон Бэгнолд Бёрджесс
Бонус: «Белый кот», Пьер Боннар
Некоторые животные тоже в какой-то мере желают прикоснуться к прекрасному. У этого котика получилась замечательная пародия.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Платье она для косплея сшила, а вот подумать, что выражает взгляд женщины с портрета уже не осилила.
Вермеера Вармеером обозвали.
Техническое исполнение понравилось у реконструкций Климта "Поцелуй" и Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", особенно свет у последней.
П.С. Что-то я придираюсь.
Все молодцы, всем пятерки!