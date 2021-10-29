Крутые костюмы на Хэллоуин от обычных интернет-пользователей

Многие любят Хеллоуин за возможность принарядиться в креативные костюмы и удивить всех вокруг своим мастерством и разгулом фантазии. Кто-то предпочитает действительно жуткие образы, а кто-то выбирает косплеить вполне безобидных персонажей. Тут каждому своё, главное, чтобы получалось круто. И именно такие классные образы мы решили собрать для вас. Кто знает, возможно, именно здесь вы найдёте своё вдохновение!

Фредди Меркьюри-Крюгер