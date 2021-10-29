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Крутые костюмы на Хэллоуин от обычных интернет-пользователей

Крутые костюмы на Хэллоуин от обычных интернет-пользователей (27 фото)

Автор:
29 октября 2021 08:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: костюм   красота   креатив   люди   талант   фантазия   фото   хэллоуин   
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Как мы знаем, Хэллоуин был бы ничем без костюмов. Однако придумывать оригинальный внешний вид год за годом не так просто.

Многие любят Хеллоуин за возможность принарядиться в креативные костюмы и удивить всех вокруг своим мастерством и разгулом фантазии. Кто-то предпочитает действительно жуткие образы, а кто-то выбирает косплеить вполне безобидных персонажей. Тут каждому своё, главное, чтобы получалось круто. И именно такие классные образы мы решили собрать для вас. Кто знает, возможно, именно здесь вы найдёте своё вдохновение!


Фредди Меркьюри-Крюгер

×

Робот Рози из «Джетсонов»

Костюм ручной работы, сделанный моим соседом по комнате.


Если вы думали, что идеального костюма не существует, то вот вам костюм опоссума

Образ Мортиши Адамс

Хеллоуин в семье художников

Мой приятель — учитель рисования, вот как он интегрировал маску в свой костюм на Хеллоуин

После того, как меня сбила машина, я подумала, что костюм Реджины Джордж для меня единственный подходящий для Хеллоуина

Я сшила костюм грозовой тучи!

Подсветка вспыхивает, как молния, а ещё меня сопровождали звуки раскатов грома.


В октябре я шью по костюму в день. Это Люмьер из «Красавицы и чудовища»

Наш с сестрой прошлогодний костюм

Семейство Марио

Идеальный костюм для наших коронавирусных времён

Веном

Уги-Буги Мэн

Потеряют ли актуальность костюмы в стиле «Оно» в этом году?

Зато точно знаем, какие костюмы будут в топе!

Я использовала старое платье и дешёвую ткань, чтобы сделать косплей на куклу из «Игры в кальмара»!


Вот это жуть!

Вязаный ксеноморф

Отличный косплей Полумны Лавгуд на Хеллоуин

Источник:

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Метки: костюм   красота   креатив   люди   талант   фантазия   фото   хэллоуин   
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Альтист Данилов 50 минут назад
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Izrin Maria 19 минут назад
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