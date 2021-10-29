Крутые костюмы на Хэллоуин от обычных интернет-пользователей

Как мы знаем, Хэллоуин был бы ничем без костюмов. Однако придумывать оригинальный внешний вид год за годом не так просто.
Многие любят Хеллоуин за возможность принарядиться в креативные костюмы и удивить всех вокруг своим мастерством и разгулом фантазии. Кто-то предпочитает действительно жуткие образы, а кто-то выбирает косплеить вполне безобидных персонажей. Тут каждому своё, главное, чтобы получалось круто. И именно такие классные образы мы решили собрать для вас. Кто знает, возможно, именно здесь вы найдёте своё вдохновение!
Фредди Меркьюри-Крюгер
Робот Рози из «Джетсонов»
Костюм ручной работы, сделанный моим соседом по комнате.
Если вы думали, что идеального костюма не существует, то вот вам костюм опоссума
Образ Мортиши Адамс
Хеллоуин в семье художников
Мой приятель — учитель рисования, вот как он интегрировал маску в свой костюм на Хеллоуин
После того, как меня сбила машина, я подумала, что костюм Реджины Джордж для меня единственный подходящий для Хеллоуина
Я сшила костюм грозовой тучи!
Подсветка вспыхивает, как молния, а ещё меня сопровождали звуки раскатов грома.
В октябре я шью по костюму в день. Это Люмьер из «Красавицы и чудовища»
Наш с сестрой прошлогодний костюм
Семейство Марио
Идеальный костюм для наших коронавирусных времён
Веном
Уги-Буги Мэн
Потеряют ли актуальность костюмы в стиле «Оно» в этом году?
Зато точно знаем, какие костюмы будут в топе!
Я использовала старое платье и дешёвую ткань, чтобы сделать косплей на куклу из «Игры в кальмара»!
Вот это жуть!
Вязаный ксеноморф
Отличный косплей Полумны Лавгуд на Хеллоуин
Источник:
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