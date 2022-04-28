20 колоризованных исторических фото, которые погружают в разные эпохи

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Рассматривая исторические кадры, можно уловить интересные детали, и по-другому взглянуть на события прошлого. Посмотрим на некоторые снимки, которым подарили вторую жизнь благодаря колоризации. Они относятся к разным периодам истории и разным странам, но хранят кусочек истории.
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Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль во время первой конференции "Большой тройки", ноябрь 1943 года
Полевой телефон во время Первой мировой войны. 4-я батарея 10-й артиллерийской бригады Западного фронта, армия Российской империи, 1915 год
Немецкая актриса Бриджит Хелм переодевается на съемках фильма Фрица Ланга "Метрополис", 1927 год
23 марта 1945 года. Десантники 17-й воздушно-десантной армии США, подстриженные в виде ирокеза, проходят инструктаж перед Рейнской воздушно-десантной операцией
Источник: — переведено специально для fishki.net
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