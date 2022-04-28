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20 колоризованных исторических фото, которые погружают в разные эпохи

20 колоризованных исторических фото, которые погружают в разные эпохи

Автор:
28 апреля 2022 21:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   исторические кадры   исторический момент   история   колоризация   колоризация фотографий   подборка   фото   фотографии   
781
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Рассматривая исторические кадры, можно уловить интересные детали, и по-другому взглянуть на события прошлого. Посмотрим на некоторые снимки, которым подарили вторую жизнь благодаря колоризации. Они относятся к разным периодам истории и разным странам, но хранят кусочек истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   исторические кадры   исторический момент   история   колоризация   колоризация фотографий   подборка   фото   фотографии   
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6  комментариев
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1k
Палыч 3 часа назад
Никогда не мог понять, заем портить хорошие фотографии.
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34k
Mamin Sibiriak 38 минут назад
Это каска Адриана 1915 года M15, символ в виде скрещенных пушек указывает на артиллерию. Существовала каска Адриана с защитной маской Поллака



Маска в посте скорее всего окопный колхозинг.



У модификации каски для экипажей бронетехники M19 спереди отсутствовал козырёк, вместо которого имелся кожаный амортизатор. Гребень был на 40 мм короче, чтобы оставалось место для размещения эмблемы.

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15k
Поручик 2 часа назад
А "прапор" с телефоном" - нереально крут, везуч, и с яйцами из титанового сплава, не иначе: три "солдатских" георгиевских креста к 15-му году (за год войны, считаем по максимуму) - это вам не хер собачий! Тогда еще солдатских "егориев" горстями не раздавали, награждали за РЕАЛЬНЫЕ подвиги и свершения.
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
Не дают покоя лавры «Семнадцати мгновений»? )))))
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