20+ редких исторических кадров со всего мира

История помогает нам извлечь уроки, заглянуть в прошлое и посмотреть на какие-то события под другим углом. Благодаря этим редким снимкам мы можем чуть больше прикоснуться к событиям прошлого. Здесь собраны кадры из разных периодов и сфер жизни, но все они отражают ценный кусочек истории.

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Портрет представительницы Викторианской эпохи, Великобритания, 1890-е 0 Источник:

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Тихий час в европейской школе, 1950-е годы 0 Источник:

Один из портретов Ленина, август 1917 года. Фото сделали для поддельного пропуска на чужое имя 0 Источник:

Портрет Махатмы Ганди, сделанный первой женщиной-фотографом журнала Life, Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год 0 Источник:

Официантка на перерыве. 1955 год, Нью-Йорк 0 Источник:

Женщины коренного народа пауни сушат кожу животного, 1886 год 0 Источник:

Французские траншейные рейдеры в годы Второй мировой войны 0 Источник:

Пожарный спасает свитки Торы (главный сакральный предмет в иудаизме) из горящей синагоги, 1940-е годы 0 Источник:

Солдат прячется в поддельной туши лошади, годы Первой мировой войны 0 Источник:

Поддельные деревья использовались в качестве наблюдательных постов. Годы Первой мировой войны 0 Источник:

650 офицеров и солдат в Нью Мексико выстроились в виде лошади, 1915 год. За войну погибло около 8 миллионов ослов и лошадей 0 Источник:

Разгромленный кабинет российского императора Николая II в Зимнем дворце. 1917 год 0 Источник:

Сержант Стабби - известный боевой пёс, который участвовал в Первой мировой войне. Это единственная в истории собака, которой присвоили воинское звание сержанта 0 Источник:

Контуженный британский солдат в окопе, 1916-1918 годы 0 Источник:

В 1900-х годах немец Юлиус Густав Нойброннер создал миниатюрную камеру, которую можно было привязать к груди голубя, чтобы птица делала фото местности во время полёта 0 Источник:

Олень под обстрелом вражеских самолетов, Россия, 1941 год 0 Источник:

Легендарный снимок Сальвадора Дали "Dalí Atomicus", 1948 год, фотограф - Филипп Халсман 0 Источник:

Американские дети за работой после школы, 1911 год. Дети в возрасте от 8 лет и старше в некоторых городах после школы занимались мелкой работой - например, чистили устриц 0 Источник:

Последний в мире тасманийский (сумчатый) волк, 1936 год 0 Источник:

Вот такой вот Хэллоуин в школе. 1939 год 0 Источник:

Нагасаки через 20 минут после взрыва атомной бомбы, 1945 год 0 Источник:

Альберт Эйнштейн отдыхает на пляже, 1939 год 0 Источник:

Семья издольщиков во временном лагере, штат Миссури, США, 1939 год 0 Источник:

Эйфелева башня в процессе строительства, 1887 год 0 Источник:

Одна из последних фотографий знаменитого индейского вождя апачей по имени Джеронимо. Он умер 17 февраля 1909 года от пневмонии - будучи пьяным, он упал с лошади в ледяную воду и сильно заболел 0 Источник:

Согласно одной из версий, в этом бункере мог скрываться Гитлер 0 Источник:

Одна из редчайших фотографий живой квагги (подвид бурчелловой зебры). Они обитали в ЮАР в конце XIX века 0 Источник:

Испытания детских противогазов в больнице в Англии, 1940 год 0 Источник:

Калифорнийские лесорубы трудятся в секвойных лесах в начале XX века 0 Источник:

Лев Толстой с внуками, 1909 год 0 Источник:

ЭНИАК - первый электронный цифровой компьютер, 1946 год 0 Источник: