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20+ редких исторических кадров со всего мира

20+ редких исторических кадров со всего мира

Автор:
11 ноября 2022 21:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   интересное   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   редкие фото   фото   фотографии   
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История помогает нам извлечь уроки, заглянуть в прошлое и посмотреть на какие-то события под другим углом. Благодаря этим редким снимкам мы можем чуть больше прикоснуться к событиям прошлого. Здесь собраны кадры из разных периодов и сфер жизни, но все они отражают ценный кусочек истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   интересное   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   редкие фото   фото   фотографии   
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11  комментариев
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29k
Ashabad 44 минуты назад
41 год - не "Россия" а СССР. Фото Ленина в парике и кепке известна всем.
Пост - перепечатка из каких-то западных источников. Причём глупых западных источников.
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497
Kra 7 минут назад
мне пост понравился.
Многие фото вижу впервые.
Да, с Россией-СССР вышел ляп. Похоже, что уже все забыли, что была такая страна, как СССР.
И сандалики у Эйнштейна удивили )
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2k
MPEG-8 18 минут назад
Немного про Джеронимо.
Ссылка youtu.be
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553
Светлана Полчаса назад
Зачётные сандалики у Эйнштейна. Вроде бы женские.
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5k
Котэ Полчаса назад
Ни какой "России" в 41 году не было- Был СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Этот фотоколлаж сделал Е Халдей из 3х фото на тему бомбёжки немцами рудников в Петсамо Финляндия, по факту олешку сфоткали в Мурманске, самолёты истребители Hawker Hurricane Mk II 151 авиакрыла королевских ВВС на над аэродромом Ваенга, а взрыв фиг знает где сделали. есть ещё вариант с этим оленем ( кстати - его звали Яшкой, оленя)

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21k
SolomonA Час назад
Эниак не был первым цифровым компьютером. В 1941 году немцы построили Zuse 3 - он же Z3 - первую работоспособную полнофункциональную программно управляемую и свободно программируемую вычислительную машину, обладающую возможностью вычислений в двоичном коде с плавающей запятой и всеми свойствами современного компьютера.
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