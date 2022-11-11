20+ редких исторических кадров со всего мира

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История помогает нам извлечь уроки, заглянуть в прошлое и посмотреть на какие-то события под другим углом. Благодаря этим редким снимкам мы можем чуть больше прикоснуться к событиям прошлого. Здесь собраны кадры из разных периодов и сфер жизни, но все они отражают ценный кусочек истории.
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Один из портретов Ленина, август 1917 года. Фото сделали для поддельного пропуска на чужое имя
Портрет Махатмы Ганди, сделанный первой женщиной-фотографом журнала Life, Маргарет Бурк-Уайт, 1946 год
Пожарный спасает свитки Торы (главный сакральный предмет в иудаизме) из горящей синагоги, 1940-е годы
Поддельные деревья использовались в качестве наблюдательных постов. Годы Первой мировой войны
650 офицеров и солдат в Нью Мексико выстроились в виде лошади, 1915 год. За войну погибло около 8 миллионов ослов и лошадей
Сержант Стабби - известный боевой пёс, который участвовал в Первой мировой войне. Это единственная в истории собака, которой присвоили воинское звание сержанта
В 1900-х годах немец Юлиус Густав Нойброннер создал миниатюрную камеру, которую можно было привязать к груди голубя, чтобы птица делала фото местности во время полёта
Американские дети за работой после школы, 1911 год. Дети в возрасте от 8 лет и старше в некоторых городах после школы занимались мелкой работой - например, чистили устриц
Одна из последних фотографий знаменитого индейского вождя апачей по имени Джеронимо. Он умер 17 февраля 1909 года от пневмонии - будучи пьяным, он упал с лошади в ледяную воду и сильно заболел
Одна из редчайших фотографий живой квагги (подвид бурчелловой зебры). Они обитали в ЮАР в конце XIX века
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пост - перепечатка из каких-то западных источников. Причём глупых западных источников.
Многие фото вижу впервые.
Да, с Россией-СССР вышел ляп. Похоже, что уже все забыли, что была такая страна, как СССР.
И сандалики у Эйнштейна удивили )