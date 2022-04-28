Колоритные кадры из России, происходящее на которых не поддается логическому объяснению

Кадры с разных уголков страны, которые показывают, как живут люди. Их ничем не удивить, они способны выстоять и адаптироваться перед лицом любых проблем.И с юмором, конечно, смотреть на происходящее становится немного легче. Перед вами фото, которые демонстрируют людскую смекалку и находчивость.