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Колоритные кадры из России, происходящее на которых не поддается логическому объяснению

Колоритные кадры из России, происходящее на которых не поддается логическому объяснению

Автор:
28 апреля 2022 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Росси   колоритные фото   люди в россии   рф   смешно   фото   
2803
15

Кадры с разных уголков страны, которые показывают, как живут люди. Их ничем не удивить, они способны выстоять и адаптироваться перед лицом любых проблем.И с юмором, конечно, смотреть на происходящее становится немного легче. Перед вами фото, которые демонстрируют людскую смекалку и находчивость.

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А свидетелем каких странных ситуаций в своем городе в последнее время были вы?

Источник:

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Метки: Росси   колоритные фото   люди в россии   рф   смешно   фото   
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3  комментария
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Татьяна Юсова Час назад
По-моему, всё очень поддается логическому объяснению.
Но иностранцам, конечно, сложно понять умом Россию.
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Pill Полчаса назад
Не вижу ни чего удивительного во флагах.
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Спелая кукурузинка

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