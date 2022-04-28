Колоритные кадры из России, происходящее на которых не поддается логическому объяснению

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Кадры с разных уголков страны, которые показывают, как живут люди. Их ничем не удивить, они способны выстоять и адаптироваться перед лицом любых проблем.И с юмором, конечно, смотреть на происходящее становится немного легче. Перед вами фото, которые демонстрируют людскую смекалку и находчивость.
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А свидетелем каких странных ситуаций в своем городе в последнее время были вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Росси колоритные фото люди в россии рф смешно фото
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Но иностранцам, конечно, сложно понять умом Россию.