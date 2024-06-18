Дети попросили родителей показать, как те танцевали в молодости

Новые и старые герои популярного челленджа. Дети просят своих родителей показать, как те танцевали в восьмидесятые. Молодость большинства участников пришлась на восьмидесятые.
Байкер и сейчас бы затусил в клубе.
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Молодые дедушка и бабушка зажигают
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Брейкер не стареют
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Возраст – это всего лишь цифра
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Движения, знакомые многим
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Но в целом, а что с возрастом появляется запрет на танцы? Не заметил. Возможно, что пропустил мимо ушей.