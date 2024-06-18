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Дети попросили родителей показать, как те танцевали в&nbsp;молодости

Дети попросили родителей показать, как те танцевали в молодости

Автор:
18 июня 2024 11:53
Метки: Видео   люди   мама   молодость   отец   папа   позитив   танец   
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Новые и старые герои популярного челленджа. Дети просят своих родителей показать, как те танцевали в восьмидесятые. Молодость большинства участников пришлась на восьмидесятые.

Байкер и сейчас бы затусил в клубе.

Молодые дедушка и бабушка зажигают

Брейкер не стареют

Возраст – это всего лишь цифра

Движения, знакомые многим

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Метки: Видео   люди   мама   молодость   отец   папа   позитив   танец   
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7  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Тот момент, когда некоторые "старички" твои ровесники.
Но в целом, а что с возрастом появляется запрет на танцы? Не заметил. Возможно, что пропустил мимо ушей.
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9k
Тяжолый Орк 20 минут назад
вот эти ребята обыграли данную тему. В наши 80-е так танцевали точно. Да и в 90-х можно было видеть

Ссылка youtu.be
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12k
Доктор Полчаса назад
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16k
Ivan 48 минут назад
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Джимми Самервилл (Jimmy Somerville) обрёл второе рождение, и снова в тренде...
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32k
Serg2001 2 часа назад
Почувствуйте разницу...
Ссылка www.youtube.com
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