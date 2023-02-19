Покупатели в супермаркете, которые вас удивят

Вы еще не слышал об Уолмарт? Это самая большая в мире сеть гипермаркетов, где можно купить буквально все и ее доход больше, чем доход нефтяных компаний. Основная часть магазинов сети находится в США. И в этих магазинах можно встретить немало странных, а порой чудаковатых посетителей.
Когда ищешь товар не в том отделе
Очевидно, этот парень ищет товар не в том отделе. Он выбирает диван в отделе мебели, когда ему стоит присмотреть себе штаны в отделе одежды.
Как насчет волос?
Думаем, это фото вас сильно повеселит. Думаем, многие улыбнутся при виде этого фото. Но не многим понравится эта прическа. Лучше быть гладко выбритым, чем ходить с кучей крысиных хвостиков, торчащих во все стороны. А еще с такой прической на тебя будут очень странно смотреть окружающие .
Только что из бассейна
Из этого фото понятно, что этой женщине нужно купить пару вещей после того, как она всю ночь провела в бассейне. Не знаем, куда девались ее штаны, но блин, это же Уолмарт, здесь никто их практически не носит!
Человек с мусорным мешком
Мы не знаем, мужчина это или женщина, но, честно говоря, это и неважно. Важно то, что этот посетитель Уолмарт надел мусорный мешок вместо юбки. Надеемся, этот просто случайность, и постоянно этот человек такое не носит.
Класс
Как вы думаете, где стриптизерши зарабатывают больше всего денег? В Уолмарт. Да, нас это тоже удивило. Но потом мы увидели это фото, сделанное в большой пустой тележке для продуктов.
Нужна новая пара
Подтяжки были придуманы для того, чтобы поддерживать вашу одежду. Если подтяжки не выполняют свою работу, тогда вам нужна новая пара.
Подтяжки на этом фото во всю стараются выполнить свою работу, но у них все равно ничего не получается. Пришло время для новой пары. Или двух. Иди трех. Или всех четырех.
Почти получилось
Бедная дама почти сделала это. Она прикрыла свои ноги. Она даже прикрыла свои плечи, голову и грудь - но не прикрыла среднюю секцию, а это стоило сделать в первую очередь. Ей следует быть более внимательной.
Плотно завернул
Мы хотим знать, кто научил этого парня выбирать одежду подходящего размера. Может, этот человек и оказал хорошую услугу. Но он, наверно, не знал, что бывают размеры больше 40.
Все, что надето на этом парне, ему мало размера на 4. Одежда разойдется по швам, и парень останется голым.
Бунтарь без причины
В Уолмарте можно увидеть много разных одеяний. Это – одно из них. Обычно так одеваются бунтари, правда, они выбирают одежду попроще и чтобы она не сочеталась так хорошо. Наверно, это женщина бунтует против того, что она бунтует. В общем, это очень по-бунтарски.
Вы что-то уронили
Удивительно, что этот человек не чувствует ветерок, который продувает его нижнюю часть тела. Ой, а вы знаете, у вас что-то упало. Штаны, например. Или вы хотите эти штанишки?
Успокой сам себя
На первый взгляд с этим фото все в порядке. Женщина не надела странную одежду, и прическа у нее вроде нормальная. Но погодите-ка, что это она желает? Женщина ест и при этом делает себе массаж ступней.
Это просто моя жена
Мы знаем, что порой видео с посетителями из Уолмарт может вызвать у вас испанский стыд. Эта машина со скелетом принадлежит покупателю из этого магазина. Вы сами понимаете, что мы просто не могли пройти мимо такого фото и не показать его вам.
Пижамная вечеринка
Одно дело - забежать в магазин в пижамных штанах, чтобы купить бутылку молока. И совсем другое дело – надеть костюм коровы, как это сделала эта дама. Мы уже поняли, что ей нужно молоко. Это очевидно.
Чувствуете ветерок?
На этом фото мы видим мужской вариант платья, оголяющего подмышки и часть груди сбоку. Не то чтобы кто-то хотел это видеть, но этот покупатель не интересуется мнением окружающих. Так что смотрите и наслаждайтесь.
Что это у вас там?
Кто знает, где живет этот человек? В любом случае, не злите его, просто взгляните на эту невероятную штуковину с цепью в его руках. Спорим, если мужчину разозлить, он начнет махать этой палкой в вашу сторону. Хотите попробовать? Давайте, а мы посмотрим.
Двойная пара
Не знаем, кто должен вселиться в человека, чтобы он захотел надеть не одну пару джинс, а целых две. Это твои боксеры выглядят как джинсы, или же это джинсовые шорты? И вообще, зачем ты так вырядился?
Требуется дополнительный рост
Наверно, этому мужчине было бы легче выбирать товар на нижней полке, если бы он оставил свою модную обувку дома. На самом деле у него не было веской причины надевать такие аксессуары, он просто решил вырядиться.
Друг
Мужчине на этом фото нужно встретиться с мужчиной с предыдущего фото. Они точно поладят. Они могут отлично провести вечер субботы за покупкой обуви на каблуках. Ведь именно этим парни занимаются субботними вечерами, да?
Индианка
Когда мы впервые увидели это фото, то подумали, что это – птица. Потом мы взглянули еще раз и поняли, что это фото женщины с очень необычной прической. Но если уж на то пошло, ни себе, ни ей мы бы такую прическу не выбрали.
Источник:
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Это должно быть смешно?