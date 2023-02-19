Покупатели в супермаркете, которые вас удивят

Думаем, это фото вас сильно повеселит. Думаем, многие улыбнутся при виде этого фото. Но не многим понравится эта прическа. Лучше быть гладко выбритым, чем ходить с кучей крысиных хвостиков, торчащих во все стороны. А еще с такой прической на тебя будут очень странно смотреть окружающие .

Только что из бассейна