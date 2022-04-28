17 фото, когда у котов сбились системные настройки

Все мы примерно представляем, как ведут себя стандартные коты — например, в каких положениях они обычно лежат или сидят, да и в целом, с каким видом функционируют. Но периодически даже в отточенной кото-программе случаются сбои, и домашние питомцы буквально забывают, что им нужно делать. Зависнуть со стеклянным взглядом? Бывает.

Просто мой девятилетний кот, знакомьтесь