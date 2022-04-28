17 фото, когда у котов сбились системные настройки

Принять странную позу и не знать, что делать дальше? Случается и такое. И это ещё не всё!
Все мы примерно представляем, как ведут себя стандартные коты — например, в каких положениях они обычно лежат или сидят, да и в целом, с каким видом функционируют. Но периодически даже в отточенной кото-программе случаются сбои, и домашние питомцы буквально забывают, что им нужно делать. Зависнуть со стеклянным взглядом? Бывает.
Просто мой девятилетний кот, знакомьтесь
Как он предпочитает сидеть на своём любимом месте
Сон, который невозможно остановить
Иногда мне кажется, что в голове нашего кота постоянно играет приятная музыка из лифта
Управлять своими лапами не так-то просто
И вот так он сидит и сидит…
Кажется, пора смириться и принести себе другой стакан.
Она или что-то увидела, или что-то вдруг поняла
Когда забыл, как котам правильно сидеть
Да и полежать — это тоже задача не из простых
Иногда я думаю, что на фабрике котов ему как-то неправильно разместили хвост
Кот или кенгуру?
Даже и не знаю, что тут происходит
Попробуйте выключить кота, а потом включить его обратно.
Кажется, у вас лапка потерялась
Она залезла под вешалки, а теперь не знает, как вылезти обратно…
Так, где здесь кнопка «Перезагрузить»?
Иногда моя кошка просит подержать её вот так и при этом мурлычет
Классическая поломка кота
В такие моменты немного жалеешь, что к котикам не прилагается инструкция. Но думаем, хозяева справятся и без техподдержки!
Источник:
АНТИФИШКИ
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