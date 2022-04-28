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Сообщество Без кота и жизнь не та 1263 поста • 430 подписчиков подписаться
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17 фото, когда у котов сбились системные настройки

17 фото, когда у котов сбились системные настройки

Автор:
28 апреля 2022 09:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   поведение   поза   фото   
782
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Принять странную позу и не знать, что делать дальше? Случается и такое. И это ещё не всё!

Все мы примерно представляем, как ведут себя стандартные коты — например, в каких положениях они обычно лежат или сидят, да и в целом, с каким видом функционируют. Но периодически даже в отточенной кото-программе случаются сбои, и домашние питомцы буквально забывают, что им нужно делать. Зависнуть со стеклянным взглядом? Бывает.


Просто мой девятилетний кот, знакомьтесь

×
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Как он предпочитает сидеть на своём любимом месте

Сон, который невозможно остановить

Иногда мне кажется, что в голове нашего кота постоянно играет приятная музыка из лифта

Управлять своими лапами не так-то просто

И вот так он сидит и сидит…

Кажется, пора смириться и принести себе другой стакан.


Она или что-то увидела, или что-то вдруг поняла

Когда забыл, как котам правильно сидеть

Да и полежать — это тоже задача не из простых

Иногда я думаю, что на фабрике котов ему как-то неправильно разместили хвост

Кот или кенгуру?

Даже и не знаю, что тут происходит

Попробуйте выключить кота, а потом включить его обратно.


Кажется, у вас лапка потерялась

Она залезла под вешалки, а теперь не знает, как вылезти обратно…

Так, где здесь кнопка «Перезагрузить»?

Иногда моя кошка просит подержать её вот так и при этом мурлычет

Классическая поломка кота

В такие моменты немного жалеешь, что к котикам не прилагается инструкция. Но думаем, хозяева справятся и без техподдержки!


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   кот   кошка   милота   поведение   поза   фото   
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