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Сообщество Без кота и жизнь не та 1204 поста • 426 подписчиков подписаться
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Симпатичные кошачьи шляпки от дизайнера Амели Сегарчану

Симпатичные кошачьи шляпки от дизайнера Амели Сегарчану (19 фото)

Автор:
23 марта 2022 09:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Амели Сегарчану   животные   кот   кошачьи шляпки   кошка   милота   фото   шляпка   
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Амели Сегарчану — это как Карл Лагерфельд в мире кошек. Ее материалы — это не дешевая бумага для из канцелярского магазина, а тонкая мериносовая шерсть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Амели Сегарчану   животные   кот   кошачьи шляпки   кошка   милота   фото   шляпка   
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1  комментарий
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Вишенка Крокодилова 20 минут назад
Делать ей нечего. А коты и в натуральном виде хороши.
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