Симпатичные кошачьи шляпки от дизайнера Амели Сегарчану

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Амели Сегарчану — это как Карл Лагерфельд в мире кошек. Ее материалы — это не дешевая бумага для из канцелярского магазина, а тонкая мериносовая шерсть.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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