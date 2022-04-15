Новое достижение отечественной робототехники

Не все так мрачно в наше время запретов и ограничений. В Перми, например, работает уже долгие годы компания, которая создаёт роботов.
В основном, Promobot специализируется на запрограммированных социальных помощниках. Предыдущие творения пермяков ограничивались определённым набором функций. Новый гуманизированный робот Robo-C наделён механизированными руками, которые способны выполнять до 12 действий, включая приветствие через рукопожатие.
Более того, новая разработка от компании «Промобот» способна копировать эмоции, воспроизводя некоторую мимику человеческого лица.
Ко всему прочему, Robo-C может поддержать разговор. Пока не ясно какой из него компаньон, но вполне вероятно, что пермский робот может травить анекдоты и повторять тренды из социальных сетей не хуже, чем пьяный батя.
При этом он вряд ли будет пить, так как такой функцией не обладает, несмотря на то, что он создан российскими учеными. К слову, если вам все-таки нужен робот собутыльник, то и таких можно найти на просторах интернета. А вот поговорить о непостижимости русской души с таким собутыльником вряд ли получится.
“Разработка заняла четыре месяца, в каждой руке по восемь двигателей, робот может нести нагрузки руками до 1 кг, может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального ПО, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: (1) базовая жестикуляция при общении (2) движения по команде извне — можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой и (3) по команде инженера разработчика. В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать”, — заявил директор по развитию “Промобота” Олег Кивокурцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Комп на заднем плане тоже российского производства?
- Нет, к сожалению, все очень мрачно.