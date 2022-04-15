Новое достижение отечественной робототехники

При этом он вряд ли будет пить, так как такой функцией не обладает, несмотря на то, что он создан российскими учеными. К слову, если вам все-таки нужен робот собутыльник, то и таких можно найти на просторах интернета. А вот поговорить о непостижимости русской души с таким собутыльником вряд ли получится.